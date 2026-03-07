Alejandro Garnacho radiante após vitória “incrível” do Chelsea sobre o Wrexham na prorrogação, conquistando o “jogo mais difícil da temporada”

Os anfitriões começaram bem e assumiram a liderança com um gol de Smith, antes que um gol contra de Arthur Okonkwo empatasse o jogo para o Chelsea. O Wrexham não se deixou abalar, porém, e Callum Doyle restaurou a vantagem com uma finalização inteligente. Ao comentar sobre seu gol, Doyle disse à BBC Sport: “Aconteceu muito rápido. Josh [Windass] está furioso porque eu chutei. Foi só um pequeno toque e valeu a pena!”

Apesar de sua heroicidade, o jogo mudou quando o Wrexham ficou com 10 jogadores após a expulsão de George Dobson. O Chelsea aproveitou a vantagem com Josh Acheampong para forçar a prorrogação, onde a vantagem numérica acabou prevalecendo. O ex-atacante da Inglaterra Alan Shearer comentou na BBC One: “Foi difícil para o Chelsea. As competições de copa têm como objetivo passar para a próxima fase, mesmo que você não tenha jogado bem. O time do Wrexham pressionou o Chelsea durante toda a partida e proporcionou uma noite incrivelmente difícil para eles.”