Alejandro Garnacho radiante após vitória “incrível” do Chelsea sobre o Wrexham na prorrogação, conquistando o “jogo mais difícil da temporada”

O Chelsea escapou por pouco de uma surpreendente derrota na FA Cup na noite de sábado, precisando de prorrogação para finalmente derrotar o animado time do Wrexham por 4 a 2. O time londrino sofreu com o time galês, que chegou a abrir duas vezes o placar em uma partida emocionante, na qual os donos da casa ficaram com dez jogadores antes de dois gols no final decidirem a partida a favor do gigante da Premier League.

    Garnacho, que provou ser o fator decisivo para os visitantes, elogiou o adversário após o apito final. Em entrevista à BBC One após a partida, Garnacho disse: “Vitória incrível. Acho que foi um dos jogos mais difíceis da temporada até agora. Estamos orgulhosos e estamos na próxima fase. Acho que foi um ótimo gol e um ótimo passe do Dário [Essugo]. Estou muito feliz. Esses jogos são diferentes. Você tem que lutar e o adversário jogou muito bem.”

    Wrexham leva o Blues ao limite

    Os anfitriões começaram bem e assumiram a liderança com um gol de Smith, antes que um gol contra de Arthur Okonkwo empatasse o jogo para o Chelsea. O Wrexham não se deixou abalar, porém, e Callum Doyle restaurou a vantagem com uma finalização inteligente. Ao comentar sobre seu gol, Doyle disse à BBC Sport: “Aconteceu muito rápido. Josh [Windass] está furioso porque eu chutei. Foi só um pequeno toque e valeu a pena!”

    Apesar de sua heroicidade, o jogo mudou quando o Wrexham ficou com 10 jogadores após a expulsão de George Dobson. O Chelsea aproveitou a vantagem com Josh Acheampong para forçar a prorrogação, onde a vantagem numérica acabou prevalecendo. O ex-atacante da Inglaterra Alan Shearer comentou na BBC One: “Foi difícil para o Chelsea. As competições de copa têm como objetivo passar para a próxima fase, mesmo que você não tenha jogado bem. O time do Wrexham pressionou o Chelsea durante toda a partida e proporcionou uma noite incrivelmente difícil para eles.”

  • João Pedro oferece a vantagem clínica

    No tempo adicional, foi a qualidade das opções ofensivas do Chelsea que acabou por fazer a diferença. João Pedro e Garnacho marcaram os gols que partiram o coração do Wrexham e garantiram a classificação para a próxima fase. Shearer ficou particularmente impressionado com o impacto do atacante brasileiro, acrescentando: “João Pedro fez uma enorme diferença para este time do Chelsea com sua compostura e sua habilidade de correr com a bola. Ele tem opções dos dois lados, mas opta por seguir sozinho. O Chelsea está classificado para a próxima fase.”

    O resultado talvez tenha sido injusto para o Wrexham, que esteve a centímetros de empatar em 3 a 3 no final da partida com Lewis Brunt, mas o gol foi anulado por impedimento. Mesmo após o cartão vermelho, o time da casa continuou a ameaçar, provando que foi mais do que um adversário à altura para o time de divisão superior durante grande parte da noite.


    Olhando para a próxima rodada

    Enquanto o Chelsea comemora a classificação, o zagueiro Doyle, do Wrexham, ficou refletindo sobre o que poderia ter acontecido. “É difícil aceitar uma derrota contra um time de ponta. Acho que jogamos muito bem até o final da partida. A expulsão não nos ajudou. É um grande teste, eles são um time importante nas grandes ligas, e é um bom teste para nós contra jogadores de ponta. Temos outro jogo na terça-feira, então temos que continuar”, disse ele. Quando questionado sobre as ambições de promoção do seu clube, ele acrescentou: “Espero que esse seja o objetivo, mas temos que nos manter firmes”.

    O Blues agora aguardará para descobrir seus adversários na próxima fase da competição, embora provavelmente haja questionamentos sobre seu desempenho. 

