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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Alan Shearer e Gary Lineker ficam 'atônitos' com a 'notável' transformação de Myles Lewis-Skelly na Inglaterra

M. Lewis-Skelly
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra x Espanha
Liga das Nações A
Premier League

A joia do Arsenal Myles Lewis-Skelly recebeu muitos elogios das lendas do futebol inglês Alan Shearer e Gary Lineker após sua transição sem dificuldades para o meio-campo central. Apesar de uma campanha anterior desafiadora, o jogador de 20 anos agora chama a atenção tanto em seu clube quanto na seleção inglesa de Thomas Tuchel.

  • Lewis-Skelly reencontra sua boa forma

    Lewis-Skelly chamou a atenção das lendas do futebol inglês Shearer e Lineker após um início impressionante na nova temporada. A estrela de 20 anos do Arsenal tem se destacado tanto pelo clube quanto pela seleção da Inglaterra. Lewis-Skelly inicialmente ganhou espaço no time principal do Arsenal há duas temporadas, ainda como um adolescente promissor. Ele ajudou o time de Mikel Arteta a conquistar o título da Premier League na temporada passada, mas acabou tendo dificuldades para manter uma sequência consistente de minutos em campo.

    Riccardo Calafiori rapidamente se firmou como o lateral-esquerdo preferido no Emirates, empurrando o jogador formado na base para baixo na hierarquia. Essa falta de minutos se mostrou custosa, levando o jovem a ficar fora de uma vaga no grupo da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026.

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    Lendas elogiam uma notável transição no meio-campo

    Determinado a dar a volta por cima, Lewis-Skelly se reinventou nas primeiras semanas da atual campanha. Ele deixou a defesa e voltou para sua posição preferida no meio-campo central.

    Suas atuações não passaram despercebidas pelos ex-atacantes da Inglaterra Shearer e Lineker. Falando no podcast The Rest Is Football, Shearer expressou sua admiração pelo rápido desenvolvimento do jovem do Arsenal.

    "Eu sei que ele jogou no meio-campo na temporada passada, mas a ascensão dele nesta temporada para entrar no Arsenal e no meio-campo da Inglaterra foi notável", disse Shearer.

  • Dando um passo à frente contra os campeões mundiais

    Lewis-Skelly mostrou suas qualidades no meio-campo durante a estreia da Inglaterra na Liga das Nações, em Wembley. Tuchel confiou no jogador do Arsenal para começar ao lado de Elliot Anderson e Jude Bellingham no centro do campo. Embora a Inglaterra tenha sofrido uma derrota por 3 a 2 para a Espanha, o jovem meio-campista teve uma atuação de destaque. Lineker destacou a enorme pressão colocada sobre o jovem em uma partida de tamanho peso.

    "Tem sido [notável]", afirmou Lineker. "É engraçado porque você tem Nico O’Reilly, que na verdade é um jogador de meio-campo transformado em lateral-esquerdo, e tem Lewis-Skelly, que é um lateral e parece ter se transformado em um jogador de meio-campo.

    "Obviamente, quando eles crescem hoje em dia, acabam jogando em todos os lugares, em todas essas posições, então isso é muito bom para eles. Mas são dois jogadores excepcionais. Acho que ele foi muito bem nessa função no meio-campo, ocupando o lugar de Declan Rice.

    "Grande responsabilidade contra a Espanha, especialmente quando você tem um dos meio-campistas, Jude Bellingham, que atua principalmente mais à frente. Achei que tanto Lewis-Skelly quanto Elliot Anderson foram excepcionais ali."

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    Em busca de outra oportunidade como titular contra a República Tcheca

    Lewis-Skelly agora espera manter sua vaga entre os titulares da seleção. A Inglaterra volta à ação pela Liga das Nações quando enfrenta a República Tcheca na terça-feira, dando ao meio-campista do Arsenal outra valiosa oportunidade para brilhar.

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