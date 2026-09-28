Alan Shearer e Gary Lineker ficam 'atônitos' com a 'notável' transformação de Myles Lewis-Skelly na Inglaterra

Lewis-Skelly mostrou suas qualidades no meio-campo durante a estreia da Inglaterra na Liga das Nações, em Wembley. Tuchel confiou no jogador do Arsenal para começar ao lado de Elliot Anderson e Jude Bellingham no centro do campo. Embora a Inglaterra tenha sofrido uma derrota por 3 a 2 para a Espanha, o jovem meio-campista teve uma atuação de destaque. Lineker destacou a enorme pressão colocada sobre o jovem em uma partida de tamanho peso.

"Tem sido [notável]", afirmou Lineker. "É engraçado porque você tem Nico O’Reilly, que na verdade é um jogador de meio-campo transformado em lateral-esquerdo, e tem Lewis-Skelly, que é um lateral e parece ter se transformado em um jogador de meio-campo.

"Obviamente, quando eles crescem hoje em dia, acabam jogando em todos os lugares, em todas essas posições, então isso é muito bom para eles. Mas são dois jogadores excepcionais. Acho que ele foi muito bem nessa função no meio-campo, ocupando o lugar de Declan Rice.

"Grande responsabilidade contra a Espanha, especialmente quando você tem um dos meio-campistas, Jude Bellingham, que atua principalmente mais à frente. Achei que tanto Lewis-Skelly quanto Elliot Anderson foram excepcionais ali."