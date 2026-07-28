Futuro longe do Manchester City para Savinho. Como informa Fabrizio Romano, o Manchester City comunicou ao estafe do jogador que não conta com ele. Chegado em 2014 vindo do Girona via Troyes, dois clubes controlados pelo City Group, o brasileiro nascido em 2004 marcou 7 gols e deu 16 assistências em 84 partidas pela equipe comandada até junho por Guardiola.
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Agradou ao Milan: Savinho quer deixar o Manchester City
CARO DEMAIS PARA O MILAN
Segundo a imprensa inglesa, Savinho está avaliado pelo Manchester City em 55 milhões de euros. Muito para o Milan, que busca um jogador com as características dele, mas não tem orçamento para atender aos ingleses. Sobre ele, há forte interesse do Tottenham, que está renovando o ataque e tem argumentos para convencer o City.
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