Segundo informações do jornal *Bild*, o atacante não vai, de forma alguma, se transferir para um clube da Arábia Saudita neste verão. No passado, sempre houve rumores sobre uma possível transferência para o deserto.
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Adeus ao BVB? Serhou Guirassy parece ter tomado uma primeira decisão sobre uma possível transferência
Segundo o relatório, os clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita não estariam mais gastando tanto dinheiro como nos anos anteriores. Guirassy, que, segundo consta, está em busca de um último grande contrato, já teria sido oferecido várias vezes no Oriente Médio por seu irmão e assessor, Karamba. Além disso, o fato de a janela de transferências na Arábia Saudita só abrir em 22 de julho também pesa contra essa hipótese. No entanto, tanto o jogador de 30 anos quanto o Borussia Dortmund querem ter clareza antes disso, especula o jornal Bild.
Em vez disso, Guirassy agora quer permanecer no futebol de ponta europeu. Há interesse do Fenerbahçe de Istambul e do Aston Villa. No entanto, ambos os clubes provavelmente não estão entre os escolhidos que, segundo relatos coincidentes, poderiam fazer uso de sua cláusula de rescisão neste verão. Ela seria de 35 milhões de euros para alguns dos principais clubes.
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Com uma transferência? O BVB luta para manter Guirassy
O BVB, no entanto, gostaria de continuar com Guirassy, que ainda tem contrato até 2028. A diretoria do clube deixou isso bem claro recentemente. “Não temos a intenção de deixá-lo sair. Ele demonstrou de forma impressionante seu valor para o Borussia Dortmund nas duas últimas temporadas”, explicou o diretor esportivo Lars Ricken.
Para tornar a permanência de Guirassy mais atraente, o BVB teria até mesmo revelado ao artilheiro os planos de transferências. Nesse contexto, Ricken e o diretor esportivo Ole Book teriam destacado a intenção de colocar ao lado dele um parceiro de ataque de grande qualidade, a fim de integrar Guirassy ainda melhor ao jogo.
Com 22 gols, Guirassy foi o artilheiro do Dortmund na última temporada. No entanto, o BVB e o técnico Niko Kovac conseguiram, apenas de forma limitada, colocar o atacante em evidência. Isso resultou em um período de seca que durou semanas. Por um breve período, ele chegou até a perder a vaga de titular.
Serhou Guirassy: Dados de desempenho e estatísticas no BVB
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