Adeus ao BVB? Serhou Guirassy parece ter tomado uma primeira decisão sobre uma possível transferência

Segundo o relatório, os clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita não estariam mais gastando tanto dinheiro como nos anos anteriores. Guirassy, que, segundo consta, está em busca de um último grande contrato, já teria sido oferecido várias vezes no Oriente Médio por seu irmão e assessor, Karamba. Além disso, o fato de a janela de transferências na Arábia Saudita só abrir em 22 de julho também pesa contra essa hipótese. No entanto, tanto o jogador de 30 anos quanto o Borussia Dortmund querem ter clareza antes disso, especula o jornal Bild.

Em vez disso, Guirassy agora quer permanecer no futebol de ponta europeu. Há interesse do Fenerbahçe de Istambul e do Aston Villa. No entanto, ambos os clubes provavelmente não estão entre os escolhidos que, segundo relatos coincidentes, poderiam fazer uso de sua cláusula de rescisão neste verão. Ela seria de 35 milhões de euros para alguns dos principais clubes.