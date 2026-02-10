Goal.com
Marcos Antonio Sao PauloPaulo Pinto / São Paulo FC
Gabriel Marin

O que é um acordo de preferência de compra e o que significa a conversa entre São Paulo e Flamengo por Marcos Antônio?

Clubes chegaram a um consenso verbal que garante prioridade ao Rubro-Negro em futuras janelas, mas Tricolor mantém postura rígida quanto a valores

No futebol, um acordo de preferência de compra é um tipo de trato em que um clube passa a ter vantagem competitiva caso outro decida negociar determinado jogador. Na prática, isso significa que, ao receber propostas de terceiros, o clube detentor da preferência precisa ser avisado e tem o direito de cobrir ou superar a oferta, desde que iguale as condições apresentadas.

Esse tipo de acordo não obriga a venda nem define valores automaticamente. Ele funciona como uma proteção estratégica, garantindo que o clube com a preferência não seja "atropelado" por concorrentes em uma negociação futura.

No caso envolvendo São Paulo e Flamengo, o diferencial está no formato: não houve contrato assinado. As partes optaram por um acordo exclusivamente verbal, algo incomum nesse modelo de negociação.

  • Sao Paulo x Flamenfo 2026Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

    Como funciona o acordo entre São Paulo e Flamengo

    O Flamengo obteve a prioridade para contratar Marcos Antônio, meio-campista de 26 anos, nas próximas janelas de transferências. A partir de agora, se o São Paulo receber qualquer proposta pelo jogador, o clube carioca será comunicado e poderá exercer seu direito de preferência.

    Além disso, o Rubro-Negro tem o direito de superar eventuais investidas de outros clubes, caso avalie que os valores e condições sejam interessantes. Em contrapartida, o Flamengo se comprometeu a encerrar as propostas que vinha fazendo recentemente pelo atleta, respeitando o novo status da negociação.

    O São Paulo, por sua vez, garantiu que não venderá Marcos Antônio nesta janela, encerrando conversas em andamento e mantendo o jogador no elenco ao menos até a próxima janela de transferências.

  • Marcos Antonio Sao Paulo v SantosRubens Chiri / São Paulo FC

    Postura firme do Tricolor

    Apesar do acordo, o São Paulo deixou claro que não pretende facilitar a saída de um de seus ativos mais valorizados. A diretoria mantém posição irredutível quanto ao preço considerado ideal e não aceita reduções.

    Recentemente, o Flamengo chegou a formalizar uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões), prontamente recusada. O entendimento do clube paulista é que só aceita negociar Marcos Antônio a partir de 25 milhões de euros (mais de R$ 155 milhões).

    Ou seja, mesmo com a preferência de compra, o Flamengo só avançará caso apresente uma oferta considerada incontestável pelo Tricolor.

    Vale destacar também que, o contrato de Marcos Antônio com o São Paulo prevê uma multa rescisória de R$ 600 milhões para o mercado brasileiro. Já para clubes do exterior, o valor sobe para 100 milhões de euros, algo próximo de R$ 622 milhões.

  • Torcida pode ficar mais tranquila

    Em resumo, a conversa entre São Paulo e Flamengo não representa uma venda encaminhada, mas sim um alinhamento estratégico. O Rubro-Negro ganha vantagem em uma eventual disputa futura, enquanto o Tricolor mantém controle total sobre prazos, valores e decisões.

