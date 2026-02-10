O que é um acordo de preferência de compra e o que significa a conversa entre São Paulo e Flamengo por Marcos Antônio?

No futebol, um acordo de preferência de compra é um tipo de trato em que um clube passa a ter vantagem competitiva caso outro decida negociar determinado jogador. Na prática, isso significa que, ao receber propostas de terceiros, o clube detentor da preferência precisa ser avisado e tem o direito de cobrir ou superar a oferta, desde que iguale as condições apresentadas.

Esse tipo de acordo não obriga a venda nem define valores automaticamente. Ele funciona como uma proteção estratégica, garantindo que o clube com a preferência não seja "atropelado" por concorrentes em uma negociação futura.

No caso envolvendo São Paulo e Flamengo, o diferencial está no formato: não houve contrato assinado. As partes optaram por um acordo exclusivamente verbal, algo incomum nesse modelo de negociação.