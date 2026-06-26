Não deu em nada para os outros interessados: conforme relata Fabrizio Romano,o Como acelerou as negociações e chegou a um acordo para recomprar Nico Paz do Real Madrid pelo valor de 60 milhões de euros, embora os merengues tenham garantido uma nova cláusula de recompra sobre o jogador argentino.
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Acordo entre o Como e o Real Madrid: Nico Paz é contratado, mas a cláusula de recompra também permanece válida
A JOGADA DO REAL
O Real Madrid havia acionado a cláusula de recompra prevista no contrato de Nico Paz nos últimos dias, concedendo ao Como um prazo de preferência até o final do mês para recomprá-lo por 60 milhões, avaliando-o em 70 para os demais clubes interessados
O ACORDO COM COMO
Entre esses clubes estava o Inter, mas os nerazzurri não terão tempo de agir: o Como paga 60 milhões, enquanto o Real Madrid eleva o valor da cláusula de recompra para 80 milhões de euros. Nico Paz disputará a Liga dos Campeões às margens do lago.