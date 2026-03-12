Não acabou! Veja quais campeonatos estaduais ainda estão sendo disputados

O campeonato estadual do Espírito Santo já entrou em sua fase decisiva. A competição está nas semifinais, de um lado o confronto entre Vitória-ES e Porto Vitória, enquanto Serra e Vilavelhense se enfrentam do outro lado.

As partidas de ida já foram disputadas, com o Vitória-ES fazendo 4 a 0 no Porto Vitória e o Serra vencendo o Vilavelhense por 2 a 1. Os duelos de volta serão disputados nos dias 14 e 15 de março.

A decisão também será decidia em dois jogos, com a grande final marcara para o domingo, 29 de março.