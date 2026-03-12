Goal.com
Goiás x Atlético-GO 2026Raphael Teixeira/ACG
Gabriel Marin

Não acabou! Veja quais campeonatos estaduais ainda estão sendo disputados

Mesmo após o fim das decisões nos principais centros do país, diversos estaduais ainda seguem em andamento, com finais previstas entre março e maio

Apesar de os principais campeonatos estaduais do Brasil já terem definido seus campeões no início de março, várias competições regionais ainda estão em andamento pelo país. Em estados das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, a disputa pelo título continua, com fases decisivas programadas para as próximas semanas.

Alguns torneios já estão nas finais, enquanto outros ainda disputam semifinais ou fases de grupos. Veja abaixo quais campeonatos estaduais ainda não terminaram em 2026 e em que situação estão.

  • Vitória-ES 2026Clara Fafa / VFC

    Campeonato Capixaba

    O campeonato estadual do Espírito Santo já entrou em sua fase decisiva. A competição está nas semifinais, de um lado o confronto entre Vitória-ES e Porto Vitória, enquanto Serra e Vilavelhense se enfrentam do outro lado.

    As partidas de ida já foram disputadas, com o Vitória-ES fazendo 4 a 0 no Porto Vitória e o Serra vencendo o Vilavelhense por 2 a 1. Os duelos de volta serão disputados nos dias 14 e 15 de março.

    A decisão também será decidia em dois jogos, com a grande final marcara para o domingo, 29 de março.

  • Goiás x Atlético-GO 2026Raphael Teixeira/ACG

    Campeonato Goiano

    O título do campeonato estadual de Goiás está sendo decidido entre Goiás e Atlético-GO.

    As equipes já disputaram a partida de ida, vencida pelo Esmeraldino, fora de casa, por 2 a 0. O segundo jogo está marcado para o próximo domingo (15), às 16h (de Brasília).

  • Operário-MS 2026Felipe Surto / Operário FC

    Campeonato Sul-Mato-Grossense

    O campeonato estadual do Mato Grosso do Sul começou em janeiro e atualmente está nas semifinais.

    Os duelos serão entre Bataguassu e Naviraiense, enquanto do outro lado Operário-MS e Corumbaense disputam uma vaga na final.

    A decisão do título está prevista para abril.

  • Gama x Ceilandia 2026Filipe Fonseca / @filipeffoto

    Campeonato Brasiliense

    No Distrito Federal, o campeonato também segue em andamento.

    A competição está nas semifinais e os jogos de ida já foram disputados. No primeiro jogo, Gama e Ceilândia ficaram no empate em 1 a 1, enquanto Sobradinho e Samambaia também empataram, mas sem gols.

    A grande final do Campeonato Brasiliense será disputada no sábado, dia 21 de março.

  • Tocantinópolis 2026@luciano_fotos07 / TEC

    Campeonato Tocantinense

    O estadual de Tocantins está nas suas semifinais.

    O Capital-TO enfrentará o Tocantinópolis, enquanto o Gurupi enfrenta o União-TO. As partidas de ida serão disputadas no próximo sábado (14) e as partidas de volta no dia 21 de março.

    A grande final está marcada para abril.

  • América-RN 2026 Gabriel Leite (@gabrielmleite)/América FC

    Campeonato Potiguar

    No Rio Grande do Norte, a competição está nas semifinais.

    No primeiro jogo, o América-RN venceu o Potiguar de Mossoró por 3 a 1, enquanto o ABC bateu o QFC, também por 3 a 1. As partidas de volta serão disputadas neste final de semana.

    A final, que será decidida em dois jogos, será jogada ainda em março.

  • Botafogo-PB 2026João Neto/Botafogo-PB

    Campeonato Paraibano

    Na Paraíba, o estadual já tem seus finalistas definidos: Botafogo-PB e Sousa.

    A decisão acontece em dois jogos, marcados para 15 e 21 de março.

  • Confiança x Sergipe 2026Guilherme Dayan / CSS

    Campeonato Sergipano

    Em Sergipe, o campeonato também já está na final.

    Decidida em dois jogos, no primeiro confronto, Confiança e Sergipe ficaram no empate em 1 a 1. A partida de volta será disputada no próximo sábado (14), às 16h (de Brasília).

  • Atlético Piauiense 2026@samukafotos_ / CAP

    Campeonato Piauiense

    No Piauí, um dos finalistas já está definido: o Atlético Piauiense eliminou o Altos e chegou à final. Enquanto isso, o Piauí bateu o Fluminense-PI, por 1 a 0, na partida de ida da semifinal. O segundo jogo será neste sábado (14), às 17h (de Brasília).

    A final, disputada em dois jogos, será jogada nos dias 18 e 21 de março.

  • São Raimundo-RR 2026@saoraimundorr

    Campeonato Roraimense

    Já em Roraima, a competição ainda está na primeira fase. A grande final está marcada para o dia quatro de abril.

  • Porto Velho 2026LEANDRO MORAIS / GAZIN PORTO VELHO

    Campeonato Rondoniense

    Em Rondônia, a competição está em sua primeira fase, mas já conta com os classificados para as semifinais: Ji-Paraná, Porto Velho, Guaporé e Rondoniesne.

    A grande final também já tem data e será disputada nos dias 21 e 28 de março.

  • Independente-AP 2026@italofotos_ / IEC

    Campeonato Amapaense

    No Amapá, o estadual ainda está na sua primeira fase e aguarda a conclusão das rodadas para definir seus semifinalistas.

    A grande final, disputada em jogo único, está marcada para o dia 28 de março, às 16h (de Brasília).

  • Sport Clube Humaitá 2026@oglauberlima / Sport Clube Humaitá

    Campeonato Acreano

    No Acre, o campeonato está em suas semifinais.

    De um lado, o Rio Branco-AC enfrenta o Galvez, enquanto do outro, o Santa Cruz-AC enfrenta o Humaitá.

    A grande final será disputada ainda no mês de março.

  • Amazonas x Parintins 2026João Vitor Normando / AMFC

    Campeonato Amazonense

    No Amazonas, o estadual está na final do segundo turno.

    A competição é disputada em um formato diferente de todas as outras, em dois turnos. No primeiro, o Amazonas foi campeão e agora aguarda o vencedor do segundo turno. A final do returno será disputada no próximo sábado (14), às 15h30 (de Brasília), entre Nacional-AM e Parintins.

    O campeão do Campeonato Amazonense será definido no duelo entre os campeões de cada turno.

