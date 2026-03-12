Não acabou! Veja quais campeonatos estaduais ainda estão sendo disputados

Apesar de os principais campeonatos estaduais do Brasil já terem definido seus campeões no início de março, várias competições regionais ainda estão em andamento pelo país. Em estados das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, a disputa pelo título continua, com fases decisivas programadas para as próximas semanas.
Alguns torneios já estão nas finais, enquanto outros ainda disputam semifinais ou fases de grupos. Veja abaixo quais campeonatos estaduais ainda não terminaram em 2026 e em que situação estão.
