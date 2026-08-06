Abel revela motivo para seguir no Palmeiras e faz desabafo sobre o projeto do clube

O Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Fortaleza, na última quarta-feira (5). Após a partida, o técnico Abel Ferreira aproveitou a entrevista coletiva para explicar o que o motiva a permanecer no comando do clube paulista e fez um desabafo sobre o projeto desenvolvido pela equipe nos últimos anos.
Com contrato válido até 2027, o treinador português afirmou que sua principal motivação segue sendo a conquista de títulos. Além disso, destacou a estrutura construída pelo Palmeiras, a responsabilidade da diretoria na gestão financeira e a aposta constante nas categorias de base como fatores que alimentam seu desejo de continuar no clube.