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Gabriel Marin

Abel revela motivo para seguir no Palmeiras e faz desabafo sobre o projeto do clube

A. Ferreira
Palmeiras

Técnico afirma que a busca por títulos é sua principal motivação, elogia a gestão alviverde e destaca modelo baseado em estabilidade financeira e valorização da base

O Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Fortaleza, na última quarta-feira (5). Após a partida, o técnico Abel Ferreira aproveitou a entrevista coletiva para explicar o que o motiva a permanecer no comando do clube paulista e fez um desabafo sobre o projeto desenvolvido pela equipe nos últimos anos.

Com contrato válido até 2027, o treinador português afirmou que sua principal motivação segue sendo a conquista de títulos. Além disso, destacou a estrutura construída pelo Palmeiras, a responsabilidade da diretoria na gestão financeira e a aposta constante nas categorias de base como fatores que alimentam seu desejo de continuar no clube.

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  • imago-sport-1073933450.jpgTheNews2

    "Ganhar títulos" é o combustível para permanecer no Palmeiras

    Ao ser questionado sobre os motivos que o fazem seguir no Palmeiras, Abel Ferreira foi direto ao responder que a ambição por conquistas continua sendo seu maior incentivo.

    "Ganhar títulos. É isso o que me motiva. Por isso estou no Palmeiras e é o que temos feito nos últimos anos".

    O treinador ressaltou que o crescimento do clube vai além das taças conquistadas. Segundo ele, o elenco alviverde atingiu um alto valor de mercado graças ao trabalho conjunto entre comissão técnica, diretoria e departamento de futebol.

    Abel destacou que o grupo atualmente está avaliado em cerca de R$ 1,4 bilhão, fruto da valorização dos atletas ao longo das últimas temporadas. Além disso, enfatizou que o Palmeiras alia competitividade e juventude, sendo uma das equipes mais jovens do futebol brasileiro entre aquelas que disputam as primeiras posições da tabela.

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  • imago-sport-1073961883.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    Técnico exalta gestão e diz que Palmeiras deveria servir de exemplo

    Durante a coletiva, Abel Ferreira também fez questão de elogiar o trabalho realizado pelas últimas administrações do clube. O português citou as gestões de Maurício Galiotte e da presidente Leila Pereira como fundamentais para manter o Palmeiras competitivo dentro e fora de campo.

    Segundo o treinador, o clube conseguiu equilibrar responsabilidade financeira, investimentos e resultados esportivos, algo que considera raro no cenário nacional.

    "O Palmeiras deveria ser um clube a ser imitado por uma boa parte dos clubes brasileiros".

    Para Abel, o sucesso do projeto passa pela estabilidade administrativa, fator que permite ao clube disputar títulos de forma constante sem comprometer sua saúde financeira.

  • imago-sport-1080545988.jpgSports Press Photo

    Aposta na base reforça projeto de longo prazo

    Outro ponto destacado pelo comandante alviverde foi a utilização dos jogadores formados nas categorias de base. Contra o Fortaleza, o Palmeiras entrou em campo com oito atletas revelados pelo próprio clube à disposição, estratégia que, segundo Abel, envolve riscos, mas também grandes benefícios.

    O treinador explicou que esses jovens fortalecem o elenco, ajudam na competitividade e ainda representam importante fonte de receitas futuras por meio de negociações.

    Segundo ele, essa dinâmica foi construída em conjunto com a diretoria e faz parte de um projeto sólido de desenvolvimento esportivo e financeiro.

    "É isso que me dá essa chama, estar em um clube com um projeto e que luta sempre pra vencer em todas as competições que entra".

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    Palmeiras agora volta as atenções para o Brasileirão

    Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Internacional.

    O Verdão lidera a competição com 47 pontos, abrindo oito de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, que ainda tem uma partida a menos. A equipe comandada por Abel Ferreira busca manter a regularidade na luta pelo título nacional enquanto segue viva nas demais competições da temporada.

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