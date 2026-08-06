Abel revela motivo para seguir no Palmeiras e faz desabafo sobre o projeto do clube

Ao ser questionado sobre os motivos que o fazem seguir no Palmeiras, Abel Ferreira foi direto ao responder que a ambição por conquistas continua sendo seu maior incentivo.

"Ganhar títulos. É isso o que me motiva. Por isso estou no Palmeiras e é o que temos feito nos últimos anos".

O treinador ressaltou que o crescimento do clube vai além das taças conquistadas. Segundo ele, o elenco alviverde atingiu um alto valor de mercado graças ao trabalho conjunto entre comissão técnica, diretoria e departamento de futebol.

Abel destacou que o grupo atualmente está avaliado em cerca de R$ 1,4 bilhão, fruto da valorização dos atletas ao longo das últimas temporadas. Além disso, enfatizou que o Palmeiras alia competitividade e juventude, sendo uma das equipes mais jovens do futebol brasileiro entre aquelas que disputam as primeiras posições da tabela.