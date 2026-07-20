Abel fica? Leila responde sobre renovação e cita próxima gestão do Palmeiras

O Palmeiras segue ativo no mercado da bola, tentando viabilizar a contratação do volante Danilo para a próxima temporada, mas o planejamento da diretoria vai além da montagem do elenco. Em meio às movimentações para 2026, a presidente Leila Pereira também falou sobre o futuro de peças fundamentais do clube, como o zagueiro Gustavo Gómez e o técnico Abel Ferreira.
Durante um evento realizado na última sexta-feira (17), a mandatária comentou a situação contratual dos dois ídolos alviverdes. Enquanto revelou que deseja ampliar o vínculo de Gómez, Leila descartou abrir conversas por uma nova renovação com Abel, afirmando que a decisão caberá ao próximo presidente do clube, já que ambos têm contrato até dezembro de 2027.