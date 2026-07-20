Abel fica? Leila responde sobre renovação e cita próxima gestão do Palmeiras

Maior campeão da história do Palmeiras como jogador, com 13 títulos conquistados, Gustavo Gómez segue sendo tratado como prioridade pela diretoria. Embora tenha renovado seu contrato no início do ano passado, com vínculo válido até dezembro de 2027, o clube já pensa em estender a permanência do capitão.

Leila Pereira afirmou que ainda não tratou diretamente do assunto com o defensor, mas revelou que o diretor de futebol, Anderson Barros, será o responsável por iniciar as conversas.

"Estive com Gómez, mas não para conversar sobre futuro. O Anderson (Barros) com certeza terá essa conversa. Queremos o que seja melhor para todos os lados e, para o Palmeiras, o melhor é que o Gustavo permaneça com a gente por um longo período. Mas é uma coisa muito tranquila. Anderson vai conversar com ele".

A intenção da diretoria é garantir a permanência de um dos principais líderes do elenco e referência técnica dentro e fora de campo.