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Gabriel Marin

Abel fica? Leila responde sobre renovação e cita próxima gestão do Palmeiras

Palmeiras
A. Ferreira

Presidente descarta negociar novo contrato com o treinador português, reforça desejo de manter Gustavo Gómez e detalha planejamento esportivo e financeiro do Verdão para o futuro

O Palmeiras segue ativo no mercado da bola, tentando viabilizar a contratação do volante Danilo para a próxima temporada, mas o planejamento da diretoria vai além da montagem do elenco. Em meio às movimentações para 2026, a presidente Leila Pereira também falou sobre o futuro de peças fundamentais do clube, como o zagueiro Gustavo Gómez e o técnico Abel Ferreira.

Durante um evento realizado na última sexta-feira (17), a mandatária comentou a situação contratual dos dois ídolos alviverdes. Enquanto revelou que deseja ampliar o vínculo de Gómez, Leila descartou abrir conversas por uma nova renovação com Abel, afirmando que a decisão caberá ao próximo presidente do clube, já que ambos têm contrato até dezembro de 2027.

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  • FBL-BRAZIL-PALMEIRAS-SAO PAULOAFP

    Leila quer Gustavo Gómez por mais tempo no Palmeiras

    Maior campeão da história do Palmeiras como jogador, com 13 títulos conquistados, Gustavo Gómez segue sendo tratado como prioridade pela diretoria. Embora tenha renovado seu contrato no início do ano passado, com vínculo válido até dezembro de 2027, o clube já pensa em estender a permanência do capitão.

    Leila Pereira afirmou que ainda não tratou diretamente do assunto com o defensor, mas revelou que o diretor de futebol, Anderson Barros, será o responsável por iniciar as conversas.

    "Estive com Gómez, mas não para conversar sobre futuro. O Anderson (Barros) com certeza terá essa conversa. Queremos o que seja melhor para todos os lados e, para o Palmeiras, o melhor é que o Gustavo permaneça com a gente por um longo período. Mas é uma coisa muito tranquila. Anderson vai conversar com ele".

    A intenção da diretoria é garantir a permanência de um dos principais líderes do elenco e referência técnica dentro e fora de campo.

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  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Renovação de Abel ficará para o próximo presidente

    Se a ideia é prolongar a trajetória de Gustavo Gómez no clube, a situação de Abel Ferreira seguirá outro caminho. Apesar do enorme prestígio conquistado pelo treinador, Leila garantiu que não pretende discutir um novo contrato durante sua gestão.

    O vínculo atual do português também vai até dezembro de 2027, exatamente quando termina o mandato da presidente. Por isso, ela entende que qualquer negociação deverá ser conduzida pela próxima administração.

    "Não vou mexer com isso. O contrato que Abel tem é até dezembro de 2027, meu mandato termina em dezembro de 2027, não vou mexer com isso".

    Leila também destacou que o processo sucessório será debatido no próximo ano e afirmou que deixará a decisão sobre o futuro do treinador para quem assumir a presidência.

    "Ano que vem vamos pensar na sucessão. O candidato que for apoiado pela situação vai tratar do futuro. A gente preparou o Palmeiras para o futuro, mas ninguém é eterno. O próximo presidente conversa com ele. Eu passo a bola para o próximo presidente".

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-SANTOSAFP

    Homenageado, Abel reforça sonho de conquistar outra Libertadores

    As declarações da presidente aconteceram no mesmo dia em que Abel Ferreira recebeu uma homenagem na sala de troféus do Palmeiras por se tornar o treinador mais vencedor da história do clube, alcançando 11 títulos e superando Oswaldo Brandão.

    Após a cerimônia, o português revelou que ainda alimenta o desejo de conquistar mais uma Libertadores pelo Verdão, ampliando uma trajetória iniciada em 2020 e marcada por conquistas históricas.

    Sob seu comando, o Palmeiras levantou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, quatro Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

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  • imago-sport-1080187158.jpgBrazil Photo Press

    Técnico elogia Leila e explica por que permaneceu no Palmeiras

    Durante a homenagem, Abel também fez questão de destacar a estabilidade administrativa encontrada no Palmeiras. O treinador relembrou o convite feito pelo então presidente Maurício Galiotte e afirmou que encontrou em Leila Pereira uma dirigente com visão de longo prazo e respaldo ao trabalho da comissão técnica.

    Segundo o português, a confiança recebida da presidente foi determinante para sua permanência no clube e para a decisão de trazer sua família ao Brasil.

    Abel ainda comparou o ambiente encontrado no Palmeiras ao de grandes clubes europeus, citando os ciclos duradouros de Pep Guardiola no Manchester City e Jürgen Klopp no Liverpool, ressaltando que é raro encontrar dirigentes que ofereçam tanta autonomia e estabilidade aos treinadores.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Situação financeira influencia mercado e negociação por Danilo

    Além das questões envolvendo contratos, Leila também comentou o momento financeiro do Palmeiras. O clube registrou déficit de R$ 65,9 milhões nos cinco primeiros meses de 2026, enquanto a previsão inicial era de superávit de R$ 32,8 milhões.

    Outro fator que pesa nas contas é a meta de arrecadar R$ 400 milhões com vendas de jogadores durante o ano. Até o momento, porém, o Palmeiras ainda não realizou uma negociação de grande impacto financeiro.

    As principais saídas foram Aníbal Moreno, negociado com o River Plate, e Facundo Torres, vendido ao Austin FC, valores considerados insuficientes para atingir o planejamento orçamentário.

    Esse cenário limita o investimento na contratação de Danilo. O Botafogo pede cerca de 30 milhões de euros pelo volante, quantia considerada elevada pela diretoria alviverde. O Palmeiras tenta reduzir os custos incluindo atletas pouco utilizados na negociação, estratégia que chegou a envolver o zagueiro Naves, que está próximo de acertar com o Necaxa, do México.

  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Leila garante prioridade para manter elenco forte

    Mesmo diante do desafio financeiro, a presidente reforçou que o principal objetivo é preservar a base da equipe para seguir brigando pelos títulos da temporada.

    "Tenho que ter criatividade. Todo ano, eu passo por isso. Então, às vezes a base me ajuda em negociações. O meu desejo é não negociar nenhum jogador. Preciso manter o clube equilibrado financeiramente. Sou uma mulher criativa. Dou um jeito".

    Leila voltou a afirmar que desmontar o elenco não faz parte dos planos da diretoria.

    "Não posso deixar de ter um time forte porque o que pretendemos esse ano é continuar lutando pela conquista de títulos. E você não conquista títulos se desfazendo de seus principais jogadores. Então, nossa prioridade é sempre manter nosso elenco forte. Como vai pagar as contas? Deixa que a presidente resolve".

    Caso seja necessário realizar vendas, apenas uma proposta considerada irrecusável poderá tirar algum titular do elenco, repetindo o cenário vivido na negociação de Vitor Reis com o Manchester City.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-JUNIORAFP

    Base ganha importância e Danilo segue como único alvo

    Uma das alternativas para equilibrar as finanças é a utilização cada vez maior dos atletas das categorias de base. O Palmeiras conta atualmente com uma geração considerada promissora, formada por jogadores como Felipe Teresa, Heittor, Eduardo Conceição, Riquelme Fillipi, Benedetti e Koné.

    Ao mesmo tempo, Leila deixou claro que o clube não pretende buscar alternativas caso a negociação por Danilo não avance.

    "O interesse do Palmeiras é exclusivamente no Danilo. Se não vier o Danilo, acho que nosso elenco é extremamente forte para essa temporada".

    Com isso, o Verdão mantém uma postura cautelosa no mercado enquanto trabalha para preservar seu elenco, organizar as finanças e garantir continuidade ao projeto que transformou o clube em uma das maiores potências do futebol sul-americano.

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