A USMNT disse que falar em vencer a Copa do Mundo “não seria nada justo”, enquanto o presidente do New York Cosmos afirma que apenas uma vitória na fase eliminatória já seria um “grande sucesso”

Um homem que sabe tudo sobre representar a seleção americana em uma Copa do Mundo em casa, Tab Ramos - que conquistou essa façanha em 1994 - disse recentemente à GOAL, ao avaliar um time que precisa começar a realizar seu potencial indiscutível: “Infelizmente, ‘Geração de Ouro’ foi um termo dado a essa equipe muito cedo - realmente muito cedo. Isso começou por volta de 2019/2020, quando eles tentavam se classificar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar — e, aliás, conseguiram por pouco, pois terminaram empatados com a quarta colocada para chegar à Copa do Mundo do Catar.

“Isso veio junto com a ideia de que esta é a ‘Geração de Ouro’ e que estamos apenas mirando em 2026. Talvez porque eu pense um pouco diferente, mas a seleção nacional sempre tem a ver com reunir os 11 melhores jogadores que você tem disponíveis hoje e ir derrotar alguém — é disso que se trata, não é realmente sobre projetar seis ou sete anos à frente, que é o que temos feito.

“Por causa disso, havia uma sensação de calma em torno da equipe e não havia nenhum senso de urgência nos últimos anos. Então, Pochettino assumiu a equipe e pensamos — pelo menos aqueles que realmente assistiam à seleção — que ‘quando Pochettino entrar no vestiário, haverá uma reação imediata e os jogadores vão pensar: é hora de partir’. Não foi isso que aconteceu.

“Provavelmente levou 14 meses, neste outono — as datas da FIFA em outubro/novembro — para que a equipe realmente mudasse e começasse a jogar, não apenas da melhor maneira possível, mas com aquele desejo e mentalidade de azarão que uma equipe americana geralmente tem.”