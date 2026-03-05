GOAL
A USMNT disse que falar em vencer a Copa do Mundo “não seria nada justo”, enquanto o presidente do New York Cosmos afirma que apenas uma vitória na fase eliminatória já seria um “grande sucesso”
Pulisic e McKennie destacam o crescimento da seleção masculina dos Estados Unidos
Mauricio Pochettino enfrentará uma agradável dor de cabeça na seleção neste verão, ao montar um elenco de 26 jogadores que ele considera capazes de atender às altas expectativas. Com nomes como Christian Pulisic, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Tyler Adams e Folarin Balogun, todos atuando na Europa, a seleção americana tem à sua disposição uma abundância de jogadores comprovadamente talentosos.
Eles são considerados a “Geração de Ouro” há algum tempo, já que os Estados Unidos raramente tiveram a oportunidade de escolher entre um grupo de talentos tão grande. Nem sempre foi fácil jogar sob pressão, com alguns contratempos na competição da CONCACAF, mas o objetivo final sempre foi a Copa do Mundo na América do Norte.
Vencedores da Copa do Mundo? Alerta contra metas irrealistas
Rossi, que nasceu em Nova Jersey e recusou a chance de participar de um campo de treinamento pré-Copa do Mundo com a USMNT em 2006, está entre aqueles que têm acompanhado de longe o crescimento do esporte nos Estados Unidos.
Questionado sobre sua opinião sobre a classe de 2026, Rossi - falando em parceria com a ToonieBet - disse ao GOAL: “Eles têm um bom núcleo, um bom núcleo jovem. Você sabe, jogadores que têm se saído bem na Série A com Pulisic e McKennie.
“Eles têm boas chances de sair da fase de grupos na Copa do Mundo. Acho que isso já seria um sucesso por si só. Se conseguirem passar da primeira fase eliminatória, seria um grande sucesso para o futebol americano. Então, espero que isso aconteça.
“Ganhar a Copa do Mundo, acho que nem deveria ser mencionado, só porque você não quer colocar essa pressão extra ou esse tipo de expectativa sobre a equipe, porque não seria justo. Não seria justo de forma alguma. Então, sim, elas têm a chance de fazer algo muito especial nesta Copa do Mundo, já que será em casa e, portanto, trará muita vida ao futebol aqui nos Estados Unidos.”
A “Geração de Ouro” conseguirá corresponder às expectativas?
Um homem que sabe tudo sobre representar a seleção americana em uma Copa do Mundo em casa, Tab Ramos - que conquistou essa façanha em 1994 - disse recentemente à GOAL, ao avaliar um time que precisa começar a realizar seu potencial indiscutível: “Infelizmente, ‘Geração de Ouro’ foi um termo dado a essa equipe muito cedo - realmente muito cedo. Isso começou por volta de 2019/2020, quando eles tentavam se classificar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar — e, aliás, conseguiram por pouco, pois terminaram empatados com a quarta colocada para chegar à Copa do Mundo do Catar.
“Isso veio junto com a ideia de que esta é a ‘Geração de Ouro’ e que estamos apenas mirando em 2026. Talvez porque eu pense um pouco diferente, mas a seleção nacional sempre tem a ver com reunir os 11 melhores jogadores que você tem disponíveis hoje e ir derrotar alguém — é disso que se trata, não é realmente sobre projetar seis ou sete anos à frente, que é o que temos feito.
“Por causa disso, havia uma sensação de calma em torno da equipe e não havia nenhum senso de urgência nos últimos anos. Então, Pochettino assumiu a equipe e pensamos — pelo menos aqueles que realmente assistiam à seleção — que ‘quando Pochettino entrar no vestiário, haverá uma reação imediata e os jogadores vão pensar: é hora de partir’. Não foi isso que aconteceu.
“Provavelmente levou 14 meses, neste outono — as datas da FIFA em outubro/novembro — para que a equipe realmente mudasse e começasse a jogar, não apenas da melhor maneira possível, mas com aquele desejo e mentalidade de azarão que uma equipe americana geralmente tem.”
Como seria o sucesso da Seleção Americana na Copa do Mundo?
Outra ex-estrela da seleção americana, o lendário ex-goleiro Brad Friedel, disse ao GOAL que “superar as expectativas é passar das quartas de final” para os jogadores de Pochettino. A busca por esse objetivo terá início no SoFi Stadium, na Califórnia, quando a seleção enfrentará o Paraguai no dia 12 de junho.
