A última dança de Sarina Wiegman? As Lionesses iniciam a busca pela glória na Copa do Mundo Feminina de 2027 em meio à incerteza sobre o futuro da treinadora da Inglaterra

No mês passado, quando a treinadora das Lionesses, Sarina Wiegman, foi questionada se havia preocupação de que sua situação contratual pudesse se tornar uma distração para a Inglaterra antes da Copa do Mundo Feminina de 2027, ela foi bastante otimista em sua resposta. “Não há distração alguma”, respondeu ela. “Todos estão realmente focados nesta qualificação. Não ouvi ninguém da minha equipe ou da minha comissão técnica falando sobre isso.”

Mas, embora não haja motivo algum para acreditar no contrário, essa é a grande questão que paira sobre a seleção inglesa enquanto ela olha para o futuro. O contrato de Wiegman termina no final da Copa do Mundo e ela disse na mesma coletiva de imprensa em fevereiro que não há “nenhuma novidade” sobre seu futuro.

“A Copa do Mundo ainda está muito longe”, acrescentou. “Como já disse antes, estamos em conversas o tempo todo e ainda estamos muito felizes de ambos os lados. Agora estamos realmente focados nesta qualificação. Queremos nos classificar e a melhor maneira de fazer isso é em junho. É isso que vamos buscar e vamos primeiro fazer isso.”

Foi por volta dessa época, no ciclo anterior do torneio, que Wiegman assinou sua última extensão de contrato, em janeiro de 2024, logo após a Copa do Mundo Feminina de 2023 e pouco antes do início das eliminatórias para o Campeonato Europeu de 2025. Mas agora, a oito meses da glória da Euro 2025 e com as eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 começando na terça-feira contra a Ucrânia, não está claro se Wiegman continuará após o próximo torneio.

Será que a treinadora mais bem-sucedida da história das Lionesses está entrando em sua “última dança”? Ou isso é apenas uma formalidade que será resolvida ao longo dos próximos meses? Wiegman continuará à frente da seleção inglesa após 2027? Ou a Federação Inglesa de Futebol (FA) precisa começar a pensar na vida após a holandesa?

    Sucesso inequívoco

    É difícil pensar nas Lionesses sem Wiegman. Desde que assumiu esta equipe em setembro de 2021, ela tem sido um sucesso inequívoco em sua função e conquistou triunfos transcendentais que a Inglaterra não tinha desde que a equipe masculina venceu a Copa do Mundo em 1966.

    Em seu primeiro grande torneio, a Eurocopa de 2022, disputada em casa, ela quebrou recordes quando as Lionesses venceram no Estádio de Wembley, de todos os lugares, e derrotaram a Alemanha na prorrogação para conquistar seu primeiro troféu importante. Foi um verão que mudou o futebol feminino na Inglaterra, e o legado desse torneio permanece até hoje.

    No entanto, Wiegman e suas Lionesses conseguiram dar continuidade a essa façanha incrivelmente difícil com mais sucesso. Um ano depois, a Inglaterra chegou à final da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez e, em 2025, manteve o título europeu.

    Progresso além dos resultados

    Não são apenas os momentos em campo que destacam Wiegman como um sucesso nessa função. A holandesa também fez um trabalho fantástico ao integrar a próxima geração de talentos ingleses, conectando-se e cooperando brilhantemente com os treinadores da seleção juvenil para trazer jovens jogadores para a seleção principal.

    É um esforço colaborativo. A seleção sub-23 foi restabelecida na mesma época em que Wiegman chegou, uma ótima decisão da FA, e isso tem sido um ambiente importante para preencher a lacuna entre a seleção sub-20 e as Lionesses, com mais de uma dúzia de jogadoras tendo atuado pela seleção sub-23 durante o mandato de Wiegman antes de serem promovidas para a seleção principal.

    A comunicação entre a holandesa e todos os envolvidos no processo é excelente, e é isso que tem resultado em decisões bem ponderadas sobre a transferência de jogadoras entre diferentes faixas etárias. Também vale a pena notar que aquelas que voltam para a Seleção Sub-23 depois de passarem pela Seleção Principal têm lidado bem com essa decepção e canalizado isso de forma positiva, algo que só é possível com boa comunicação e um planejamento claro do caminho a seguir.

    Novo desafio?

    Levando tudo em consideração, a FA certamente não gostaria de ver Wiegman partir. Então, por que ela poderia decidir sair?

    Bem, ela está nessa função há mais de cinco anos e, embora não haja indícios de que Wiegman não esteja mais gostando de cada dia, sempre haverá curiosidade por parte de qualquer pessoa envolvida nesse esporte sobre a perspectiva de um novo desafio. Ninguém culparia a holandesa se surgisse algo diferente que despertasse seu interesse, seja treinar em outro lugar ou assumir uma função totalmente diferente.

    Certamente há muitas pessoas em todo o mundo acompanhando a situação de Wiegman. Esta é uma treinadora que venceu os últimos três títulos do Campeonato Europeu e chegou às duas últimas finais da Copa do Mundo.

    O que ela fez na Holanda, antes de se mudar para a Inglaterra, foi transformador, levando a Oranje a um triunfo sem precedentes no Euro em casa, que mudou a percepção do futebol feminino no país. Assim como as Lionesses, as holandesas são agora uma das principais potências do futebol feminino, em grande parte devido ao trabalho de Wiegman.

    Ela levou duas nações a um novo patamar; será que conseguirá fazer o mesmo com uma terceira?

    Final perfeito?

    Também está quase tudo pronto para uma “última dança” perfeita. Em 2023, a seleção inglesa de Wiegman ficou aquém na final da Copa do Mundo, perdendo por 1 a 0 para a Espanha, quatro anos depois de sua seleção holandesa ter perdido uma final disputada com os Estados Unidos. Ela tem alguns assuntos pendentes importantes no que pode ser seu último torneio no comando das Lionesses.

    Se ela levar essa seleção inglesa ao Brasil no próximo verão e conseguir a vitória, conquistando o primeiro título da Copa do Mundo Feminina da nação e o primeiro triunfo sênior no maior palco desde 1966, não seria o momento perfeito para se aposentar?

    Mais a alcançar

    Mas isso não é tudo que Wiegman ainda pode alcançar nessa função. Não é como se ela fosse perder a motivação ou deixar de ter objetivos a alcançar caso a Inglaterra realmente conquiste o título no Brasil.

    Há também as Olimpíadas, que são uma das metas mais difíceis de alcançar e, certamente, uma das mais gratificantes como resultado. Enquanto o futebol masculino nas Olimpíadas é um torneio sub-23, a edição feminina é para equipes seniores e, como tal, é considerada quase equivalente à Copa do Mundo. Na verdade, dada a dificuldade de se classificar, especialmente na Europa, além de sua posição geral como uma celebração de tantos esportes, não apenas do futebol, para alguns ela é a maior de todas.

    Levar a seleção da Grã-Bretanha à glória olímpica certamente seria algo que animaria Wiegman. A Liga das Nações Feminina de 2027 servirá como qualificação para os Jogos de 2028 para a equipe da UEFA, enquanto a Liga das Nações é outro torneio que a Inglaterra ainda não venceu, se considerarmos todos os objetivos a serem alcançados. Um bom desempenho nesse torneio e Wiegman, que teria liderado a equipe britânica se a Inglaterra tivesse garantido sua qualificação para os Jogos Olímpicos de 2024, poderia ter uma chance de conquistar outra conquista especial.

    Não se trata apenas de conquistar troféus e competições. Em um cenário que também conta com uma incrível seleção espanhola, a empolgante equipe dos EUA de Emma Hayes e muitas outras, a emoção de derrotar todos os adversários e sair vitoriosa nessas batalhas também está presente.

    Resultado incerto

    Neste momento, é difícil prever o que poderá acontecer. Tendo em conta o tempo que ela ocupa o cargo e o que já conquistou, não seria surpreendente se Wiegman quisesse partir para um novo desafio. Por outro lado, considerando o que ela construiu nos últimos cinco anos e os momentos emocionantes que podem estar por vir para a seleção inglesa, também não seria surpresa se Wiegman quisesse permanecer. Afinal, é um cargo que ela claramente gosta.

    Os otimistas esperam que os comentários de Wiegman sobre a situação no mês passado sejam um prenúncio de uma renovação.

    “Estamos agora realmente focadas nesta qualificação. Queremos nos classificar e a melhor maneira possível de fazer isso é em junho. Vamos em frente e vamos primeiro fazer isso”, disse ela, com as últimas palavras talvez sugerindo que, uma vez que isso seja decidido, a situação do contrato poderá vir à tona como uma prioridade maior.

    E se ficar claro nesse momento que Wiegman gostaria de sair? Ela avisou a Holanda com bastante antecedência quando se mudou para a Inglaterra, com a notícia anunciada um ano antes de sua mudança. A FA, portanto, espera ter tempo semelhante para lidar com o difícil processo de substituí-la, caso seja necessário.

    Por enquanto, porém, o foco está na tarefa em mãos. A Inglaterra enfrentará a Ucrânia na terça-feira em sua primeira partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, antes de receber a Islândia no sábado. É um grupo difícil, com a atual campeã mundial Espanha, e apenas o vencedor se classificará automaticamente para o torneio no Brasil. Todos os outros entrarão nos playoffs.

    As Lionesses esperam que isso não aconteça e que sua vaga seja garantida já em junho. Se isso ocorrer, a Inglaterra terá tempo suficiente para se preparar da melhor forma possível para a Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que permitirá que a FA se dedique ao futuro de Wiegman e desta equipe.

