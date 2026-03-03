A última dança de Sarina Wiegman? As Lionesses iniciam a busca pela glória na Copa do Mundo Feminina de 2027 em meio à incerteza sobre o futuro da treinadora da Inglaterra

Mas, embora não haja motivo algum para acreditar no contrário, essa é a grande questão que paira sobre a seleção inglesa enquanto ela olha para o futuro. O contrato de Wiegman termina no final da Copa do Mundo e ela disse na mesma coletiva de imprensa em fevereiro que não há “nenhuma novidade” sobre seu futuro.

“A Copa do Mundo ainda está muito longe”, acrescentou. “Como já disse antes, estamos em conversas o tempo todo e ainda estamos muito felizes de ambos os lados. Agora estamos realmente focados nesta qualificação. Queremos nos classificar e a melhor maneira de fazer isso é em junho. É isso que vamos buscar e vamos primeiro fazer isso.”

Foi por volta dessa época, no ciclo anterior do torneio, que Wiegman assinou sua última extensão de contrato, em janeiro de 2024, logo após a Copa do Mundo Feminina de 2023 e pouco antes do início das eliminatórias para o Campeonato Europeu de 2025. Mas agora, a oito meses da glória da Euro 2025 e com as eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 começando na terça-feira contra a Ucrânia, não está claro se Wiegman continuará após o próximo torneio.

Será que a treinadora mais bem-sucedida da história das Lionesses está entrando em sua “última dança”? Ou isso é apenas uma formalidade que será resolvida ao longo dos próximos meses? Wiegman continuará à frente da seleção inglesa após 2027? Ou a Federação Inglesa de Futebol (FA) precisa começar a pensar na vida após a holandesa?