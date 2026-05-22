Após cinco anos no Real Madrid, o contrato do jogador austríaco, que está chegando ao fim, não será renovado. O clube madrilenho anunciou a notícia na sexta-feira. Até o momento, não se sabe onde o jogador de 33 anos dará continuidade à sua carreira.
Traduzido por
A saída do Real Madrid é oficial: será que David Alaba vai dar um salto espetacular?
No entanto, alguns dos principais clubes já estariam acompanhando de perto a situação de Alaba no Real Madrid há semanas. A ESPN, por exemplo, informou que o Manchester United estaria de olho no jogador de 33 anos. O AC Milan também estaria considerando a contratação de Alaba. O especialista em transferências Fabrizio Romano também mencionou interessados dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.
David Alaba, do Real Madrid, tem sido perseguido por uma série de lesões
Alaba, que chegou do Bayern de Munique em 2021, conquistou com o Real Madrid, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões e dois campeonatos espanhóis. No entanto, a passagem do zagueiro por Madri também foi marcada por muitas lesões: no final de 2023, Alaba sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e ficou afastado dos gramados por mais de um ano. Uma ruptura do menisco o deixou novamente fora de ação por um longo período no verão de 2025. Nesta temporada, Alaba disputou apenas 15 partidas oficiais pelo Real Madrid.
O Real quer “demonstrar sua gratidão e todo o seu carinho a um jogador que fez parte de uma equipe que brilhou em um dos períodos de maior sucesso da nossa história”, afirmou um comunicado do clube. O presidente do clube, Florentino Pérez, acrescentou: “O Real Madrid sempre será o seu lar.”
Alaba deve se despedir dos torcedores no Bernabéu no último jogo em casa da temporada, no sábado, contra o Athletic Bilbao. Em seguida, Alaba viajará como capitão da seleção austríaca para a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho).