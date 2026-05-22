A saída do Real Madrid é oficial: será que David Alaba vai dar um salto espetacular?

Alaba, que chegou do Bayern de Munique em 2021, conquistou com o Real Madrid, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões e dois campeonatos espanhóis. No entanto, a passagem do zagueiro por Madri também foi marcada por muitas lesões: no final de 2023, Alaba sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e ficou afastado dos gramados por mais de um ano. Uma ruptura do menisco o deixou novamente fora de ação por um longo período no verão de 2025. Nesta temporada, Alaba disputou apenas 15 partidas oficiais pelo Real Madrid.

O Real quer “demonstrar sua gratidão e todo o seu carinho a um jogador que fez parte de uma equipe que brilhou em um dos períodos de maior sucesso da nossa história”, afirmou um comunicado do clube. O presidente do clube, Florentino Pérez, acrescentou: “O Real Madrid sempre será o seu lar.”

Alaba deve se despedir dos torcedores no Bernabéu no último jogo em casa da temporada, no sábado, contra o Athletic Bilbao. Em seguida, Alaba viajará como capitão da seleção austríaca para a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho).