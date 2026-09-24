A incerteza sobre a duração da carreira de um técnico parece ser um fator importante na hesitação de Rooney em mergulhar de volta em um novo projeto. Diferentemente do caminho estruturado da carreira de jogador, em que fez 559 partidas e marcou o recorde de 253 gols pelo Manchester United antes de passagens por Everton, DC United e Derby County, que levaram à sua aposentadoria em 2021, a carreira de treinador oferece muito pouca segurança no emprego, algo de que o ídolo do United tem plena consciência.

"Há uma possibilidade de eu nunca mais ser técnico daqui para frente", admitiu Rooney ao falar sobre sua nova vida longe dos gramados. "Acho que, como jogador, você sabe quando sua carreira vai acabar e consegue se preparar para isso. Então, na próxima etapa como técnico, por exemplo, você não sabe se estará lá por um ano, dois anos, 10 anos ou três meses. Estou gostando do Match of the Day e este é o momento de aprender e melhorar no que estou fazendo."