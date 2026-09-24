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"A primeira que aparecer!" - Wayne Rooney revela os únicos dois cargos que poderiam convencê-lo a voltar a ser técnico
Rooney aponta retornos dos sonhos ao banco de reservas
Rooney falou sobre suas ambições como técnico e revelou que Manchester United e Everton são os únicos dois clubes capazes de atraí-lo de volta para um cargo de treinador.
Em entrevista à Virgin Radio, Rooney foi sincero sobre o escopo limitado de seus interesses como técnico. Ao ser questionado sobre seus planos para um possível retorno, o ex-atacante admitiu que não se vê assumindo um trabalho fora de seus dois ex-clubes. Ele explicou: "Duvido. De novo, sei que já assumi quatro trabalhos difíceis. A única forma de eu voltar, em qualquer função, seria no Everton ou no Manchester United. Mas isso é muito improvável." Ao ser pressionado sobre qual das duas funções preferiria, brincou: "A que surgir primeiro!"
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Uma transição difícil para a função de técnico
Apesar do sucesso incomparável como jogador, a carreira de Rooney como treinador foi marcada por desafios significativos em várias passagens. Depois de iniciar sua trajetória na comissão técnica no Derby County, onde recebeu elogios por conduzir o clube em meio a uma crise financeira, ele se mudou para a MLS com o DC United antes de passagens problemáticas por Birmingham City e Plymouth Argyle. Sem conseguir reproduzir à beira do campo o brilho que teve dentro dele, a lenda de 40 anos do Manchester United está fora do comando de uma equipe desde sua demissão pelo Plymouth no fim de 2024.
As dificuldades de Rooney para repetir no banco de reservas o brilho dos tempos de jogador levaram a um período de reflexão sobre seu caminho profissional. Distante da área técnica, o ex-capitão da Inglaterra fez uma transição tranquila para a televisão, firmando-se como comentarista frequente e rosto conhecido em programas de destaque como Match of the Day e The Overlap.
Encontrando um novo propósito como comentarista
A incerteza sobre a duração da carreira de um técnico parece ser um fator importante na hesitação de Rooney em mergulhar de volta em um novo projeto. Diferentemente do caminho estruturado da carreira de jogador, em que fez 559 partidas e marcou o recorde de 253 gols pelo Manchester United antes de passagens por Everton, DC United e Derby County, que levaram à sua aposentadoria em 2021, a carreira de treinador oferece muito pouca segurança no emprego, algo de que o ídolo do United tem plena consciência.
"Há uma possibilidade de eu nunca mais ser técnico daqui para frente", admitiu Rooney ao falar sobre sua nova vida longe dos gramados. "Acho que, como jogador, você sabe quando sua carreira vai acabar e consegue se preparar para isso. Então, na próxima etapa como técnico, por exemplo, você não sabe se estará lá por um ano, dois anos, 10 anos ou três meses. Estou gostando do Match of the Day e este é o momento de aprender e melhorar no que estou fazendo."
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Vida além da área técnica
Por enquanto, o homem que se destaca como uma das figuras mais condecoradas da história do futebol inglês, após conquistar cinco títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões e a FA Cup, entre uma montanha de grandes troféus, está satisfeito em se concentrar na vida pessoal e nos compromissos com a mídia.
"Não estou fazendo isso por dinheiro, estou fazendo isso por um propósito, em vez de simplesmente ficar em casa o dia todo", afirmou Rooney. Essa mudança de foco sugere que, embora o apelo de Manchester United ou Everton siga forte, o lendário atacante não tem pressa para deixar o estúdio de televisão.
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