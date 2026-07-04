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A partida entre Paraguai e França corre o risco de sofrer um atraso de última hora devido às condições climáticas, alerta a FIFA
A FIFA alerta para o alto risco de perturbações antes do início da partida
A França pode enfrentar mais uma longa interrupção em uma partida da Copa do Mundo, com a FIFA confirmando um risco climático significativo antes do confronto contra o Paraguai, no sábado. O alerta lembra os acontecimentos de 22 de junho, quando a partida da França contra o Iraque foi interrompida por mais de duas horas após violentas tempestades varrerem a Filadélfia.
“Estamos acompanhando de perto a situação climática na Filadélfia para a partida número 089. Neste momento, há um alto risco de atrasos devido às condições climáticas”, afirmou a FIFA em comunicado, acrescentando que continuará avaliando a situação e fornecendo atualizações nas horas que antecedem o início da partida.
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Previsões de calor e tempestades na Filadélfia
O clima local está se mostrando um grande obstáculo para os jogadores, com o Serviço Nacional de Meteorologia prevendo temperaturas entre 36 °C e 38 °C. No entanto, levando em conta a umidade, espera-se que a sensação térmica chegue a 41 °C. Para piorar a situação, os meteorologistas prevêem alta probabilidade de chuvas e tempestades, especialmente após as 17h, coincidindo exatamente com o início da partida.
De acordo com os rigorosos protocolos de segurança em vigor nos Estados Unidos durante tempestades, as partidas devem ser suspensas ou adiadas sempre que forem detectados raios em um raio de 13 km do estádio. Os jogadores de ambas as equipes devem retornar aos vestiários, enquanto os espectadores devem procurar abrigo adequado; a partida só poderá ser retomada após pelo menos 30 minutos desde o último raio registrado.
Deschamps minimiza as preocupações com o calor, apesar das temperaturas em alta
Questionado sobre o calor extremo durante uma coletiva de imprensa pré-jogo, Didier Deschamps insistiu que não estava preocupado com as condições climáticas, apesar das temperaturas escaldantes previstas para a Filadélfia. “O calor não afeta se você vai atacar ou defender. Sabíamos que ia fazer calor. Fizemos o que era necessário seguindo os protocolos”, disse o técnico da França.
Deschamps também destacou a preparação de sua equipe no início da preparação para o torneio: “Quando chegamos a Clairefontaine (para o início da concentração da França em maio), também estava muito calor. É um fator, e todas as seleções tiveram que se preparar para isso. Esta é a quinta partida com os jogadores sob pressão física, mas não estou me fixando no calor.”
- AFP
Mbappé fica nervoso após o adiamento da partida contra o Iraque devido à tempestade
A possibilidade de mais uma interrupção trará de volta lembranças do confronto da França com o Iraque na fase de grupos. Kylian Mbappé admitiu que a longa interrupção o havia posto à prova mentalmente antes de marcar dois gols na vitória por 3 a 0. “Foi uma noite muito longa. Passou-se muito tempo, emocionalmente, e eu estava muito nervoso”, disse o capitão da França na época, conforme citado pela ESPN. “É muito difícil porque tivemos que manter o foco; tivemos que estar presentes no vestiário.”
Mbappé falou mais detalhadamente sobre o desafio de manter a concentração durante aquele intervalo prolongado, revelando que a equipe teve que encontrar maneiras de se manter ocupada sem perder o espírito competitivo. “Ficamos uma hora e meia, quase duas horas, no vestiário. Manter a concentração é muito difícil. Exige muito. Fizemos um grande esforço para tentar nos manter envolvidos. É muito complicado, mas, no final, alcançamos nosso objetivo.”
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