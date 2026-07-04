A partida entre Paraguai e França corre o risco de sofrer um atraso de última hora devido às condições climáticas, alerta a FIFA

A França pode enfrentar mais uma longa interrupção em uma partida da Copa do Mundo, com a FIFA confirmando um risco climático significativo antes do confronto contra o Paraguai, no sábado. O alerta lembra os acontecimentos de 22 de junho, quando a partida da França contra o Iraque foi interrompida por mais de duas horas após violentas tempestades varrerem a Filadélfia.

“Estamos acompanhando de perto a situação climática na Filadélfia para a partida número 089. Neste momento, há um alto risco de atrasos devido às condições climáticas”, afirmou a FIFA em comunicado, acrescentando que continuará avaliando a situação e fornecendo atualizações nas horas que antecedem o início da partida.