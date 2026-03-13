Goal.com
A nova coleção “Home” da Umbro é mais uma prova de que a marca é a rainha da nostalgia do futebol inglês

A Umbro é a prova viva de que é possível conquistar o seu nicho de mercado. A histórica marca britânica pode ter perdido terreno para gigantes do vestuário esportivo como a Nike e a Adidas na era moderna — devido a finanças limitadas e a um mercado hostil —, mas continua invicta como fornecedora da pura nostalgia do futebol inglês. A sua nova coleção “Home” para a primavera/verão de 2026 é mais um reflexo desse facto.

À medida que o relógio avança para uma Copa do Mundo que será sediada em três países distantes, e enquanto seus concorrentes lançam campanhas sofisticadas e milionárias destinadas a capitalizar o principal evento do verão, a Umbro, com sede em Manchester, olhou para dentro - lançando uma coleção que é reconfortantemente próxima de casa, quando o torneio dificilmente poderia ser realizado mais longe.

Eles não fizeram as coisas pela metade, mergulhando fundo em seus arquivos para reproduzir alguns clássicos absolutos de seu auge no final dos anos 90 e nos anos 2000 para um lançamento expansivo que é extremamente forte, evocando aquela inconfundível inglesidade que a marca se tornou sinônimo à medida que sua identidade evoluiu e eles se adaptaram para sobreviver.

A nova coleção “Home” apenas confirma o que já sabíamos: a Umbro é a rainha da nostalgia do futebol inglês.

    De volta ao básico

    Você não encontrará arranha-céus imponentes ou grandes ostentações em nenhum lugar desta campanha, já que a Umbro, com muito tato, volta ao básico com uma coleção que é bela em sua simplicidade. Nas palavras deles, “este não é um futebol feito para transmissão ou escala”.

    Em vez disso, o conceito é construído em torno de um clube de futebol amador fictício em uma cidade tipicamente inglesa, apoiando-se na familiaridade de um campo de jogo em ruínas à beira de uma estrada principal, na decoração desgastada de um antigo clube e nas cervejas baratas e conversas animadas que você invariavelmente encontraria lá após um encontro improvisado em uma tarde de sábado.

    “Não é o clube de ninguém e, ao mesmo tempo, é o clube de todos”, afirma a Umbro.

    Homenagem às comunidades futebolísticas

    Filmada no Ashton FC, na Grande Manchester, as várias cenários são confortavelmente familiares, focando-se nos “espaços em torno do jogo e nos momentos que se desenrolam à margem da ação, onde a verdadeira cultura e comunidade do futebol vivem”, numa homenagem àqueles que mantêm esse sentimento vivo. A coleção é até mesmo modelada por pessoas ligadas ao clube, bem como por personagens escolhidos nas ruas.

    Em um clima político profundamente incerto e imprevisível, em que a bandeira de São Jorge foi cooptada pela extrema direita, a campanha parece ser a maneira da Umbro recuperar a identidade inglesa de uma forma única, mas inconfundível.

    Transmite nostalgia

    Para dar vida ao seu conceito, a Umbro mergulhou fundo em seu catálogo antigo para reproduzir uma série de clássicos absolutos, unindo os pontos entre futebol, moda e estilo de vida. De tênis a bolsas, shorts, agasalhos, camisas retrô e moletons, você poderia se vestir da cabeça aos pés duas ou três vezes, se quisesse.

    Os destaques? Bem, escolha o que quiser: a jaqueta Harrington é uma beleza, inspirada nos agasalhos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2006, duas décadas depois, com a icônica cruz de São Jorge abstrata no ombro. Concebida como uma homenagem aos grandes treinadores, acreditamos que o falecido Sven-Goran Eriksson — que liderou os Três Leões no torneio na Alemanha há 20 anos — teria adorado.

    Também está incluída uma versão renovada da camisa titular da Inglaterra daquela época, bem como a versão de 1998, oferecendo excelentes opções para os pubs antes da edição de 2026 neste verão. Você também pode adquirir uma camisa de futebol de manga comprida de inspiração retrô em três cores diferentes, com a icônica fita de diamante duplo da Umbro nas mangas.

    Conectando a rua e o campo

    Esta é tanto uma coleção de streetwear quanto uma coleção de futebol, com muitas peças que ficariam igualmente bem nas arquibancadas quanto no campo. Entre elas estão as calças largas de moletom retrô, que lembram as partidas improvisadas no parque com blusas servindo de traves. Só não se esqueça de voltar para casa a tempo para o jantar.

    Depois, tem a camisa Boxy, que combina mangas raglan e painéis esportivos com uma carcela e gola clássicas. Pode combiná-la com as calças Washed Drill, que apresentam uma costura central na frente e o logotipo oversized da Umbro com dois diamantes.

    Além disso, há tênis estilo astro adaptados para a rua, várias opções de camisetas, jeans e calças cargo. Uma paleta de tons de bege, cinza e azul suaves e discretos e um tartan de marrons combinam com a seleção de tecidos esportivos em toda a coleção.

    O renascimento continua

    Este é apenas o mais recente marco na recuperação bem-sucedida da Umbro, que se apoia na sua identidade como uma das poucas marcas inglesas com verdadeira tradição no futebol. Quando a Nike vendeu a empresa em 2012, após um período relativamente curto de quatro anos e meio como proprietária, o futuro da Umbro era, na melhor das hipóteses, incerto, tendo perdido vários contratos importantes de fornecimento de equipamentos, incluindo a seleção inglesa e o Manchester City.

    Mas, nos anos seguintes, a Umbro se consolidou e se reinventou com sucesso, aproveitando sua rica história, suas raízes em Manchester e o mercado de streetwear em um momento em que as combinações com o futebol estavam em alta. A estratégia valeu a pena, e a Umbro agora é reverenciada como especialista no sempre popular gênero de roupas de futebol inspiradas no estilo retrô.

    “Uma história natural para a Umbro contar”

    A Umbro pode ter perdido terreno como séria concorrente das gigantes Nike e Adidas na batalha pelo domínio do mercado moderno de roupas esportivas de alto desempenho, mas encontrou seu nicho como fornecedora de equipamentos repletos de nostalgia e o tornou seu.

    “A interseção entre a cultura do futebol e a moda é um espaço com o qual a Umbro não só está familiarizada, mas também ajudou a forjar”, disse Helene Hope, diretora de marketing global da marca Umbro, no lançamento. “Com uma história profunda da marca enraizada neste espaço, parece uma história natural para a Umbro contar.”

    A marca inglesa provou mais uma vez que é a rainha da nostalgia da cultura futebolística do país. A coleção “Home” já está disponível para compra em Umbro.co.uk e em revendedores selecionados.

