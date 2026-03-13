A nova coleção “Home” da Umbro é mais uma prova de que a marca é a rainha da nostalgia do futebol inglês

À medida que o relógio avança para uma Copa do Mundo que será sediada em três países distantes, e enquanto seus concorrentes lançam campanhas sofisticadas e milionárias destinadas a capitalizar o principal evento do verão, a Umbro, com sede em Manchester, olhou para dentro - lançando uma coleção que é reconfortantemente próxima de casa, quando o torneio dificilmente poderia ser realizado mais longe.

Eles não fizeram as coisas pela metade, mergulhando fundo em seus arquivos para reproduzir alguns clássicos absolutos de seu auge no final dos anos 90 e nos anos 2000 para um lançamento expansivo que é extremamente forte, evocando aquela inconfundível inglesidade que a marca se tornou sinônimo à medida que sua identidade evoluiu e eles se adaptaram para sobreviver.

A nova coleção “Home” apenas confirma o que já sabíamos: a Umbro é a rainha da nostalgia do futebol inglês.