Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

A noite dos recordes: Messi desafia o tempo... e ultrapassa Ronaldo e as lendas da Alemanha

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo
L. Messi
M. Klose
J. Klinsmann
Camarões
Argentina
Áustria
EUA
Alemanha
Camarões

O lendário Lionel Messi viveu uma noite extraordinária em sua carreira e na história da Copa do Mundo, ao marcar dois gols contra a Áustria nesta noite de segunda-feira, na segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

A Argentina conquistou sua segunda vitória consecutiva no torneio atual, já que Messi garantiu a vitória contra a Argélia com um hat-trick e, em seguida, marcou dois gols contra a Áustria nesta noite.

Messi tornou-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo ao marcar hoje seus 17º e 18º gols consecutivos, superando o recorde do alemão Miroslav Klose, que resistia desde a Copa do Mundo de 2014.

  • Clube das Lendas

    Messi se juntou a um clube lendário que inclui o francês Just Fontaine (1958) e o brasileiro Garzinho (1970), como os jogadores que mais marcaram gols em seis partidas consecutivas na Copa do Mundo — um recorde que nenhum jogador havia alcançado há 55 anos, segundo a Opta.

    Leia também: Seguindo os passos de Sibari e do astro do Barcelona... Al-Khnous dá um passo decisivo em relação ao seu futuro

    • Publicidade

  • Messi desafia o tempo... Aos 38 anos, continua marcando gols

    Messi se tornou o segundo jogador da história (com 38 anos ou mais) a marcar pelo menos quatro gols em uma única edição da Copa do Mundo, depois do lendário camaronês Roger Milla, que conseguiu essa façanha na Copa do Mundo de 1990, na Itália, de acordo com dados da ESPN. 

  • Outra conquista única

    Lionel Messi é o único jogador a ter aberto o placar em 10 partidas diferentes da Copa do Mundo, com uma vantagem de 4 partidas sobre seus perseguidores mais próximos: o italiano Vieri, o brasileiro Ronaldo e o espanhol, cada um com 6 partidas, de acordo com as estatísticas do Mr. Chip.

  • O quinto na história

    Além disso, Messi se tornou o quinto jogador da história a marcar cinco gols ou mais nas duas primeiras partidas de uma Copa do Mundo, depois de:

    - o argentino Guillermo Stabile (5 gols – 1930);

    - O húngaro Sándor Kocsis (7 gols – 1954).

    - O francês Just Fontaine (5 gols – 1958).

    - O inglês Harry Kane (5 gols – 2018).

  • Uma conquista que ninguém havia alcançado antes

    Messi marcou seus 18 gols contra 12 seleções diferentes na Copa do Mundo, quebrando o recorde anterior, que pertencia ao alemão Jürgen Klinsmann, ao seu compatriota Klose e ao brasileiro Ronaldo — cada um deles havia marcado contra 10 seleções diferentes, de acordo com dados do Stats Foot.

  • 17% da história dos gols da Argentina

    Além disso, a conta do Mr. Ship confirmou que Messi contribuiu diretamente para 27 gols (18 gols + 9 assistências) do total de 157 gols marcados pela Argentina na história da Copa do Mundo, o que representa 17% do total de gols da seleção argentina ao longo dos tempos.