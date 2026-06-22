A noite dos recordes: Messi desafia o tempo... e ultrapassa Ronaldo e as lendas da Alemanha

O lendário Lionel Messi viveu uma noite extraordinária em sua carreira e na história da Copa do Mundo, ao marcar dois gols contra a Áustria nesta noite de segunda-feira, na segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.
A Argentina conquistou sua segunda vitória consecutiva no torneio atual, já que Messi garantiu a vitória contra a Argélia com um hat-trick e, em seguida, marcou dois gols contra a Áustria nesta noite.
Messi tornou-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo ao marcar hoje seus 17º e 18º gols consecutivos, superando o recorde do alemão Miroslav Klose, que resistia desde a Copa do Mundo de 2014.