A Netflix vai lançar um filme de animação sobre a heroína argentina Emi Martinez

Ao anunciar o projeto, a Netflix compartilhou detalhes sobre a visão criativa por trás do filme e como ele retratará a história do goleiro.

“Esta notícia é tão emocionante quanto uma defesa que impede um gol”, afirmou a empresa em um comunicado oficial compartilhado nas redes sociais. “Dibu Martínez: O Garoto que Salva o Tempo, escrito por Hernán Casciari, ilustrado por Liniers e dirigido por Gustavo Cova, é um filme que combina entrevistas inéditas com animação para contar a história do garoto que sonhava em ser goleiro e acabou se tornando um dos maiores heróis da seleção argentina. Em breve na Netflix.”