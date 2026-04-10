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A Netflix vai lançar um filme de animação sobre a heroína argentina Emi Martinez
Netflix lança filme de animação sobre Martinez
A Netflix confirmou que o goleiro argentino Martinez será o protagonista de um filme de animação intitulado *Dibu Martinez: El pibe que ataja el tiempo* (O garoto que para o tempo). O anúncio foi feito quando a plataforma de streaming apresentou suas próximas produções para 2026 e 2027, durante a inauguração de novos escritórios na Argentina, em 7 de abril. Embora nenhuma data exata de lançamento tenha sido revelada, espera-se que o filme estreie ainda este ano. Dirigido por Gustavo Cova e com roteiro de Hernán Casciari, o projeto acompanhará a trajetória de Martinez desde sua infância em Mar del Plata até se tornar uma figura-chave tanto para a Argentina quanto para seu clube, o Aston Villa.
A Netflix explica o conceito por trás do projeto
Ao anunciar o projeto, a Netflix compartilhou detalhes sobre a visão criativa por trás do filme e como ele retratará a história do goleiro.
“Esta notícia é tão emocionante quanto uma defesa que impede um gol”, afirmou a empresa em um comunicado oficial compartilhado nas redes sociais. “Dibu Martínez: O Garoto que Salva o Tempo, escrito por Hernán Casciari, ilustrado por Liniers e dirigido por Gustavo Cova, é um filme que combina entrevistas inéditas com animação para contar a história do garoto que sonhava em ser goleiro e acabou se tornando um dos maiores heróis da seleção argentina. Em breve na Netflix.”
A narrativa criativa por trás da ascensão de Martinez
O filme apresentará um enredo em que um menino descobre que tem a capacidade de parar o tempo, simbolizando a serenidade e a força mental que marcaram a carreira de Martínez — especialmente durante as tensas disputas de pênaltis. Ele combinará ilustrações do renomado cartunista argentino Ricardo Siri, amplamente conhecido como Liniers, com imagens de arquivo e entrevistas com amigos, familiares e companheiros de equipe. O projeto também contará com os produtores executivos Sergio Ferraro e Alejandro Greco, com Andrés Emilio atuando como showrunner e a produção a cargo da Pegsa.
A ascensão internacional de Martínez ocorreu em 2021 e, desde então, ele desempenhou um papel crucial nos principais sucessos da Argentina, incluindo a Copa América de 2021, a Finalissima de 2022, a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024.
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E agora?
Enquanto cresce a expectativa pelo lançamento do filme, Martinez continua focado em sua carreira no Villa na Premier League. O goleiro continua sendo uma figura fundamental tanto para o clube quanto para a seleção nacional, tendo ajudado recentemente sua equipe a garantir uma vitória por 3 a 1 sobre o Bologna na partida de ida das quartas de final da Liga Europa. O Villa ocupa atualmente a quarta posição na tabela da Premier League, um ponto atrás do terceiro colocado, o Manchester United.