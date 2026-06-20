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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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A missão mais difícil de Deco... O Barcelona busca um novo artilheiro

Especiais e Opinião
Barcelona
H. Flick
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O nome é conhecido... mas o caminho até lá é quase impossível

A saída de Robert Lewandowski não foi apenas o fim de uma fase de sucesso no Barcelona, mas o início de um desafio que talvez seja o mais difícil dos últimos anos nos bastidores do clube catalão.

Após quatro temporadas em que o atacante polonês dominou o ataque da equipe, encontrar um substituto capaz de apresentar os mesmos números tornou-se uma tarefa extremamente complexa para a diretoria esportiva liderada por Deco.

Embora o Barcelona já planejasse há algum tempo contratar um novo atacante nas próximas temporadas, a saída de Lewandowski acelerou o ritmo das negociações e obrigou o clube a tornar essa questão uma prioridade máxima.

Parece que o técnico Hans Flick não quer arriscar o futuro de seu projeto esportivo, especialmente porque o principal objetivo do clube é reconquistar o título da Liga dos Campeões.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Flick quer um novo Lewandowski

    Desde o momento em que se confirmou a saída do atacante polonês, Flick definiu suas necessidades de forma clara e direta perante a diretoria esportiva. O técnico alemão não busca apenas um atacante que saiba se movimentar dentro da área ou um jogador que se adapte ao estilo da equipe, mas quer um atacante capaz de marcar cerca de 30 gols por temporada.

    Esse requisito parece lógico quando se considera o legado que Lewandowski deixou no Barcelona. O experiente atacante conseguiu, em apenas quatro temporadas, marcar 120 gols em 193 partidas, tornando-se um dos principais pilares que contribuíram para os sucessos do time no campeonato nacional.

    Durante esse período, Lewandowski desempenhou um papel fundamental na conquista de três títulos da La Liga, três títulos da Supercopa da Espanha e um título da Copa da Espanha pelo Barcelona. Portanto, não se trata apenas de substituir um grande jogador, mas de substituir a principal fonte de gols da equipe ao longo de anos.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    Uma partida vantajosa do ponto de vista econômico... mas dolorosa do ponto de vista esportivo

    Não há dúvida de que a saída de Lewandowski do Barcelona dá ao clube maior margem financeira para se reorganizar, especialmente diante das restrições econômicas que a equipe enfrentou nos últimos anos.

    No entanto, do ponto de vista esportivo, o quadro parece totalmente diferente. O clube está ciente de que a perda de um jogador que marca dezenas de gols por ano pode afetar diretamente sua capacidade de competir tanto no cenário nacional quanto no continental.

    Por isso, Flick insiste na necessidade de contratar um atacante de primeira linha, capaz de manter a força ofensiva da equipe e não permitir qualquer queda nas médias de gols a que o Barcelona se acostumou nos últimos anos.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Grandes nomes fora do nosso alcance

    Quando se trata de um atacante capaz de marcar 30 gols ou mais por temporada, a lista de opções se torna extremamente limitada. E é isso que torna a tarefa de Deco ainda mais complexa.

    A diretoria esportiva está de olho em vários dos principais atacantes do mundo, mas o problema é que a maioria dessas estrelas ou não está à venda ou seus clubes recusam categoricamente a ideia de negociar sua saída.

    Nomes como Harry Kane, Erling Haaland e Lautaro Martínez estiveram na mira do Barcelona em janelas de transferências anteriores, mas a realidade econômica e as condições contratuais tornaram a contratação de qualquer um deles praticamente impossível.

    No caso específico de Harry Kane, a resposta veio de forma clara de Uli Hoeneß, presidente honorário do Bayern de Munique, que afirmou que o Barcelona não possui os recursos financeiros necessários para concretizar uma negociação dessa magnitude.

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    Julian Álvarez... o primeiro sonho de Flick

    Entre todos esses nomes, destaca-se o de Julián Álvarez como a opção preferida dentro do clube catalão, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

    O atacante argentino possui qualidades que levam muitos no Barcelona a vê-lo como o sucessor ideal de Lewandowski. Ele combina a capacidade de finalizar jogadas, a pressão constante sobre os adversários e a movimentação inteligente dentro da área, além de possuir uma personalidade altamente competitiva e experiência nos níveis mais altos.

    Além disso, seus números de gols reforçam essa convicção, já que ele continuou marcando gols em altas médias nas duas últimas temporadas, o que lhe rendeu a admiração tanto da diretoria esportiva quanto da comissão técnica.

    Os dirigentes do Barcelona acreditam que Álvarez é capaz de alcançar números ainda melhores caso se transfira para o time catalão. O estilo de jogo ofensivo adotado por Flick, aliado à qualidade técnica dos jogadores da linha de frente, pode proporcionar ao atacante argentino muito mais oportunidades de gol do que as que ele tem atualmente.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Por que o Barcelona acredita no sucesso de Álvarez?

    Dentro do clube, há a convicção de que o ambiente ofensivo do Barcelona é ideal para qualquer atacante com grande instinto goleador. A presença de nomes como Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin López e outros jogadores capazes de criar oportunidades de forma constante dá a qualquer atacante a chance de aumentar significativamente seus números.

    Além disso, a filosofia ofensiva de Flick se baseia na pressão alta, no jogo direto e na criação de um grande número de oportunidades — fatores que o Barcelona acredita que ajudarão Álvarez a se aproximar dos números alcançados por Lewandowski e, talvez, superá-los no futuro.

    Apesar da total convicção nas capacidades do jogador e de sua vontade de se juntar ao novo projeto esportivo, o verdadeiro obstáculo continua sendo a posição do Atlético de Madrid.

    O clube madrilenho não demonstra qualquer disposição em facilitar a saída de uma de suas principais estrelas para um rival direto na La Liga, além do que a contrapartida financeira exigida para concretizar a negociação ultrapassa em muito o que o Barcelona pode pagar no momento.

    Enquanto o Barcelona acredita que uma oferta superior a 100 milhões de euros possa ser suficiente, o Atlético de Madrid considera que o valor do jogador é muito superior a isso, o que torna as negociações complexas e demoradas.

  • FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

    Um plano alternativo em caso de fracasso

    Embora Álvarez seja, sem dúvida, a primeira opção, Deco está ciente de que o sucesso no mercado de transferências exige sempre a existência de alternativas prontas. Por isso, o diretor esportivo mantém uma lista restrita com vários outros nomes que podem ser considerados caso a negociação principal não dê certo.

    Entre os nomes em pauta estão atacantes com notável capacidade goleadora e capazes de oferecer soluções diferentes para a equipe. Mas a verdade é que nenhuma dessas opções desperta o mesmo entusiasmo que o nome de Julián Álvarez.

    No fim das contas, o Barcelona sabe que a disputa pelo título da Liga dos Campeões exige um atacante capaz de decidir jogos importantes e fazer a diferença nos momentos decisivos.

    Por isso, os próximos meses parecem decisivos para o futuro do projeto esportivo do clube. Flick definiu claramente suas necessidades, e a diretoria esportiva está trabalhando para atendê-las, mas o caminho não será fácil.

    E a pergunta mais importante dentro do Camp Nou continua sendo: o Barcelona conseguirá contratar Julián Álvarez para ser o novo sucessor de Lewandowski, ou o clube será obrigado a buscar outra solução em um mercado que já sofre com a escassez de atacantes capazes de fazer a diferença?

    A resposta pode definir a forma do Barcelona nos próximos anos e, talvez, também determinar sua capacidade de recuperar seu lugar entre os grandes da Europa.