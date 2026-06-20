A missão mais difícil de Deco... O Barcelona busca um novo artilheiro

A saída de Robert Lewandowski não foi apenas o fim de uma fase de sucesso no Barcelona, mas o início de um desafio que talvez seja o mais difícil dos últimos anos nos bastidores do clube catalão.

Após quatro temporadas em que o atacante polonês dominou o ataque da equipe, encontrar um substituto capaz de apresentar os mesmos números tornou-se uma tarefa extremamente complexa para a diretoria esportiva liderada por Deco.

Embora o Barcelona já planejasse há algum tempo contratar um novo atacante nas próximas temporadas, a saída de Lewandowski acelerou o ritmo das negociações e obrigou o clube a tornar essa questão uma prioridade máxima.

Parece que o técnico Hans Flick não quer arriscar o futuro de seu projeto esportivo, especialmente porque o principal objetivo do clube é reconquistar o título da Liga dos Campeões.