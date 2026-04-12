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A mentalidade de campeão... Guardiola pressiona Arteta antes da batalha decisiva

Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League
Manchester City x Arsenal
Arsenal
P. Guardiola
M. Arteta
England

O Manchester City conquistou uma importante vitória sobre o Chelsea, por 3 a 0, no estádio de Stamford Bridge, na 32ª rodada da Premier League.

Os jogadores do técnico Pep Guardiola conseguiram a vitória, elevando o saldo do time azul para 64 pontos, na segunda colocação da Premier League.

O Arsenal lidera a tabela do campeonato com 70 pontos, seis pontos à frente do seu mais próximo perseguidor, o Manchester City, que tem um jogo adiado contra o Crystal Palace.

O Arsenal havia perdido em casa, no sábado, para o Bournemouth por 1 a 2, o que abriu caminho para o City diminuir a diferença.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    A batalha decisiva no Estádio Al-Ittihad

    O Arsenal enfrentará o Manchester City como visitante, no Estádio da Etihad, na 33ª rodada da Premier League, no próximo domingo.

    A partida será decisiva para determinar quem merece conquistar o título da Premier League nesta temporada.

    Uma vitória do Arsenal significará que o time se distanciará na liderança com 9 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que tem um jogo adiado; caso vença esse jogo, a diferença cairá para 6 pontos.

    Já uma vitória do Manchester City no Etihad Stadium viraria o jogo de cabeça para baixo e aumentaria a pressão sobre a equipe do técnico Mikel Arteta.

    A vitória do City elevará sua pontuação para 67 pontos, a apenas 3 pontos do Arsenal; portanto, essa diferença desaparecerá se o time azul-celeste vencer seu jogo adiado contra o Crystal Palace.

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    O Arsenal está sob maior pressão do que o Manchester City

    A pressão sobre o Arsenal é maior do que sobre o Manchester City, já que foi a equipe do técnico Arteta que desperdiçou pontos, dando ao City a oportunidade de se aproximar significativamente.

    Além disso, o Arsenal sofre com a carga de jogos, devido à sua participação na Liga dos Campeões, enquanto o City foi eliminado da competição nas oitavas de final, pelas mãos do Real Madrid.

    O Arsenal se classificou para as quartas de final e venceu a partida de ida fora de casa contra o Sporting de Lisboa por 1 a 0, e, portanto, tem vantagem para chegar às semifinais.

    Entre a Premier League e a Liga dos Campeões, o Arsenal vive uma temporada que exige o máximo de disciplina mental e física, já que se encontra em uma situação complicada.

    E essa sobreposição entre as duas competições não apenas testa a qualidade do time londrino, mas também revela sua capacidade de lidar com a pressão.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    A mentalidade de campeão dá vantagem ao City

    O que mais destaca o Manchester City é a mentalidade de campeão; o time azul-celeste entra em cada temporada sabendo exatamente como conduzir a disputa da Premier League.

    O City sabe que o título da Premier League não se decide apenas nos grandes confrontos, mas na soma de pontos nas demais partidas.

    Além disso, o City não é um time que depende de curtos períodos de brilhantismo, mas sim de uma alta continuidade no desempenho; mesmo quando passa por um período de relativo declínio, ele rapidamente volta ao ritmo normal sem grande perda de pontos.

    Com Pep Guardiola, o Manchester City conquistou o título da Premier League seis vezes nas últimas oito temporadas, o que comprova a “mentalidade de campeão” dentro do Etihad Stadium.

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