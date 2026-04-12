A mentalidade de campeão... Guardiola pressiona Arteta antes da batalha decisiva

O Manchester City conquistou uma importante vitória sobre o Chelsea, por 3 a 0, no estádio de Stamford Bridge, na 32ª rodada da Premier League.

Os jogadores do técnico Pep Guardiola conseguiram a vitória, elevando o saldo do time azul para 64 pontos, na segunda colocação da Premier League.

O Arsenal lidera a tabela do campeonato com 70 pontos, seis pontos à frente do seu mais próximo perseguidor, o Manchester City, que tem um jogo adiado contra o Crystal Palace.

O Arsenal havia perdido em casa, no sábado, para o Bournemouth por 1 a 2, o que abriu caminho para o City diminuir a diferença.