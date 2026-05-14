A melhor contratação da temporada da WSL: o top 10 da GOAL para 2025-26 – classificação

Não houve nenhuma goleira, nem nenhuma nova contratação, mais impressionante na WSL nesta temporada do que Chiamaka Nnadozie, que o Brighton contratou a título gratuito do Paris FC no verão passado.
A jogadora da seleção da Nigéria é conhecida há algum tempo como uma das melhores goleiras do mundo, reputação que conquistou com suas atuações em Copas do Mundo, várias edições da Copa Africana das Nações e também na França, onde ajudou o time azarão da capital a conquistar a Coupe de France no ano passado, após uma série de vitórias sobre grandes times na Liga dos Campeões na temporada anterior.
Nnadozie reforçou essa reputação em sua primeira temporada na WSL, sendo a goleira que mais impediu gols, de acordo com as estatísticas de gols esperados contra. Segundo esses indicadores, o Brighton deveria ter sofrido pelo menos 5,7 gols a mais do que sofreu nesta temporada, não fosse pela notável habilidade de Nnadozie em defender chutes, o que também lhe rendeu a melhor porcentagem de defesas da divisão.
Ficar em segundo lugar empatado na WSL em jogos sem sofrer gols, em um time que está a caminho de terminar em sexto lugar depois de sofrer mais gols do que todos os times acima dele, exceto um, também não é pouca coisa. Isso não se deve apenas a Nnadozie, é claro, mas ela merece muitos elogios por seu papel em alcançar um número que só é superado por Hannah Hampton, do Chelsea, Ayaka Yamashita, do Man City, e Phallon Tullis-Joyce, do Man Utd. Ela tem sido excepcional e, na avaliação do GOAL, a melhor contratação da WSL nesta temporada.