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A Holanda sofre um duro golpe na Copa do Mundo com a desistência de Jurrien Timber devido a uma lesão
Lesão na virilha acaba com o sonho de Timber na Copa do Mundo
Em um golpe devastador tanto para o jogador quanto para o país, Timber foi oficialmente descartado da próxima Copa do Mundo. O jogador do Arsenal vinha enfrentando problemas na virilha há várias semanas e, embora tivesse sido incluído na delegação inicial que viajou para Nova York, a realidade médica acabou por se impor ao jogador de 24 anos.
A KNVB confirmou a notícia na segunda-feira, encerrando semanas de especulações sobre sua condição física após sua participação na final da Liga dos Campeões com seu clube.
A federação holandesa de futebol divulgou um comunicado explicando que o zagueiro de 24 anos não se recuperou suficientemente de uma lesão na virilha para participar do torneio. Em consulta com a comissão técnica, foi tomada a decisão de que ele deixasse o campo de treinamento após o último jogo de preparação contra o Uzbequistão. É um golpe duro para Timber, que se estabeleceu como peça fundamental na seleção holandesa quando está em forma.
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Geertruida foi convocada como substituta de emergência
Koeman não perdeu tempo para preencher a lacuna deixada pela estrela do Arsenal. O zagueiro do Sunderland, Lutsharel Geertruida, recebeu uma convocação de última hora para a seleção. Geertruida, que estava na lista de reservas, viajará para o Kansas, onde a Holanda estabeleceu seu principal campo de treinamento durante o torneio. Sua inclusão garante que Koeman ainda tenha 26 jogadores à sua disposição para a exigente fase de grupos que se aproxima.
A versatilidade de Geertruida faz dele um substituto lógico para Timber, já que ele é capaz de atuar tanto na lateral direita quanto no centro da defesa. Embora a qualidade técnica e a habilidade de condução de bola de Timber façam falta, o jogador do Sunderland oferece uma alternativa confiável que já está familiarizada com o esquema tático de Koeman. Espera-se que ele se junte ao grupo imediatamente, à medida que a equipe passa dos preparativos em Nova York para o evento principal.
Um pesadelo recorrente para o jogador do Arsenal
Para Timber, esta desistência marca o segundo grande torneio internacional consecutivo que ele é forçado a perder devido a uma lesão. O zagueiro esteve notavelmente ausente da seleção holandesa durante a Euro 2024 na Alemanha, enquanto continuava sua longa recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado sofrida em competições de clube. Tendo participado anteriormente da Euro 2020 e da Copa do Mundo de 2022, este último revés representa uma tendência frustrante para um dos maiores talentos defensivos do país.
A KNVB observou que era impossível para o jogador participar de forma “medicamente responsável”, enfatizando que a segurança do jogador continua sendo a prioridade.
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Últimos preparativos antes da estreia no Japão
A seleção da Holanda está atualmente dando os últimos retoques nos preparativos em Nova York, com um último amistoso marcado contra o Uzbequistão na noite de segunda-feira. Esse confronto representa a última oportunidade para Koeman definir seu time titular antes do início da competição propriamente dita. A seleção holandesa estreia na Copa do Mundo no domingo, 14 de junho, quando enfrenta o Japão em um jogo muito aguardado da fase de grupos.