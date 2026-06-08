A Holanda sofre um duro golpe na Copa do Mundo com a desistência de Jurrien Timber devido a uma lesão

Em um golpe devastador tanto para o jogador quanto para o país, Timber foi oficialmente descartado da próxima Copa do Mundo. O jogador do Arsenal vinha enfrentando problemas na virilha há várias semanas e, embora tivesse sido incluído na delegação inicial que viajou para Nova York, a realidade médica acabou por se impor ao jogador de 24 anos.

A KNVB confirmou a notícia na segunda-feira, encerrando semanas de especulações sobre sua condição física após sua participação na final da Liga dos Campeões com seu clube.

A federação holandesa de futebol divulgou um comunicado explicando que o zagueiro de 24 anos não se recuperou suficientemente de uma lesão na virilha para participar do torneio. Em consulta com a comissão técnica, foi tomada a decisão de que ele deixasse o campo de treinamento após o último jogo de preparação contra o Uzbequistão. É um golpe duro para Timber, que se estabeleceu como peça fundamental na seleção holandesa quando está em forma.