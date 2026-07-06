Segundo informações da revista “kicker”, o jogador ofensivo de 22 anos está cada vez mais frustrado e impaciente com sua situação atual no time campeão da Copa da Alemanha de 2025.
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A frustração e a impaciência parecem estar se espalhando: será que o VfB Stuttgart corre o risco de perder uma estrela da Copa do Mundo?
Segundo essas informações, El Khannouss estaria cada vez mais inclinado a deixar o VfB Stuttgart na próxima janela de transferências. Isso se deve, principalmente, à redução do seu tempo de jogo no time da Suábia.
Pois, embora o jogador da seleção marroquina ainda fizesse parte do time titular no início da última temporada, sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß, e fosse regularmente escalado para a equipe titular, suas participações foram se tornando cada vez mais raras e, sobretudo, mais curtas ao longo da temporada.
Após a Copa Africana das Nações, que El Khannouss disputou com o Marrocos e perdeu inicialmente para o Senegal, mas acabou sendo declarado vencedor posteriormente por decisão da comissão de arbitragem, Hoeneß passou a escalá-lo com frequência apenas como reserva — o jogador de 22 anos tornou-se um titular ocasional.
Um ponto decisivo nesse sentido teria sido a derrota na final da Copa da Alemanha contra o FC Bayern, em maio (0 a 3). Naquela partida, El Khannouss só entrou em campo aos 78 minutos, substituindo Chris Führich. Pouco depois, saiu o 2 a 0 decisivo para os muniquenses, e o marroquino não conseguiu mais reverter o placar.
Na verdade, o VfB Stuttgart não quer se desfazer de El Khannouss
O VfB Stuttgart, por sua vez, parece pouco disposto a negociar a saída do jogador de 22 anos. El Khannouss chegou ao clube da Suábia no verão passado, inicialmente por empréstimo do Leicester City, antes que o clube exercesse, no final de maio, a opção de compra no valor de 18 milhões de euros.
Em sua primeira temporada no VfB, ele disputou 41 partidas oficiais em todas as competições, nas quais marcou nove gols e deu sete assistências. Seu contrato em Stuttgart vai até 2030 e, aparentemente, não há cláusula de rescisão.
Na Copa do Mundo que está acontecendo atualmente, o atacante está nas quartas de final com o Marrocos. Em todas as quatro partidas disputadas até agora contra Brasil, Escócia, Haiti e Canadá, El Khannouss foi titular. Ele não conseguiu marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência.
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