Segundo essas informações, El Khannouss estaria cada vez mais inclinado a deixar o VfB Stuttgart na próxima janela de transferências. Isso se deve, principalmente, à redução do seu tempo de jogo no time da Suábia.

Pois, embora o jogador da seleção marroquina ainda fizesse parte do time titular no início da última temporada, sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß, e fosse regularmente escalado para a equipe titular, suas participações foram se tornando cada vez mais raras e, sobretudo, mais curtas ao longo da temporada.

Após a Copa Africana das Nações, que El Khannouss disputou com o Marrocos e perdeu inicialmente para o Senegal, mas acabou sendo declarado vencedor posteriormente por decisão da comissão de arbitragem, Hoeneß passou a escalá-lo com frequência apenas como reserva — o jogador de 22 anos tornou-se um titular ocasional.

Um ponto decisivo nesse sentido teria sido a derrota na final da Copa da Alemanha contra o FC Bayern, em maio (0 a 3). Naquela partida, El Khannouss só entrou em campo aos 78 minutos, substituindo Chris Führich. Pouco depois, saiu o 2 a 0 decisivo para os muniquenses, e o marroquino não conseguiu mais reverter o placar.