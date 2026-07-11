A França recua e o Marrocos desmorona... Como a imigração mudou o panorama da Copa do Mundo?

Quando a Copa do Mundo começa, os olhares se voltam para as bandeiras dos países, os hinos nacionais são entoados e a competição entre as seleções se acirra, em um cenário que parece ser a pura expressão da identidade nacional.

Mas por trás desse cenário tradicional esconde-se uma realidade mais complexa; muitos dos astros do torneio nasceram fora dos países que representam, ou são descendentes de famílias que emigraram há anos, tornando-se hoje parte essencial do sucesso de suas seleções.

Essa ideia, que sempre gerou polêmica nos círculos do futebol, transformou-se em uma experiência digital empolgante que tentou responder a uma pergunta incomum: como seria a Copa do Mundo se todos os jogadores nascidos fora de seus países de origem ou descendentes de imigrantes desaparecessem?

Os resultados foram surpreendentes: a França perdeu sua posição como a seleção mais forte do mundo, enquanto a Espanha assumiu a liderança; o Marrocos foi um dos mais prejudicados, já que o Brasil e a Argentina mantiveram suas posições praticamente inalteradas. Esses resultados refletem o profundo impacto da imigração na formação do equilíbrio de forças no futebol moderno.

A pesquisa se baseou em uma ferramenta conhecida como “fator de imigração”, um projeto que busca medir o impacto real da imigração na força das seleções participantes da Copa do Mundo, conforme informou o jornal espanhol “Marca”.

A ideia consiste em calcular a média da avaliação de todos os jogadores de cada seleção — e não apenas do time titular — e, em seguida, recalcular a força após excluir todos os jogadores nascidos fora do país que representam ou que são filhos de imigrantes.

Por outro lado, esses jogadores são hipoteticamente devolvidos aos seus países de origem, caso participem do torneio, enquanto as outras seleções são complementadas com jogadores de menor classificação, quando necessário.

Esta experiência não tem como objetivo apresentar previsões sobre os resultados da Copa do Mundo nem emitir julgamentos definitivos, mas sim oferecer uma representação numérica que ilustre o grau de contribuição da imigração na formação da força das seleções nacionais durante a atual edição do torneio.