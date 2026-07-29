Enquanto o futebol marroquino continua a conquistar avanços notáveis no âmbito das seleções nacionais, da infraestrutura e da presença internacional, o presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, Fouzi Lekjaa, voltou a soar o alarme sobre uma realidade diferente dentro do campeonato local, advertindo para o agravamento das dívidas, o aumento dos litígios e a transformação das partidas em palco de protestos.
Este alerta assume especial importância por vir do primeiro responsável que lidera o sistema futebolístico marroquino desde 2014, um período que testemunhou o lançamento de uma série de projetos de reforma financeira e administrativa, num momento em que os dados financeiros disponíveis mostram que vários dos maiores clubes ainda enfrentam dívidas e litígios de milhões de dólares, o que traz de volta as dúvidas sobre o grau de sucesso das reformas em resolver um dos dossiês mais complexos do profissionalismo.