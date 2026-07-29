Durante uma oficina de trabalho preparatória para a temporada esportiva 2026-2027, Lekjaa afirmou, no encontro com os treinadores do campeonato profissional e os membros da direção técnica nacional, que a realidade do campeonato local passou a ser diferente de épocas anteriores, quando os clubes marroquinos representavam a principal fonte de jogadores para as seleções nacionais.

Ele explicou que a recente participação de Marrocos na Copa do Mundo nos Estados Unidos refletiu essa lacuna, já que a representação do campeonato local dentro da seleção se limitou a dois goleiros reservas, enquanto os clubes estrangeiros se beneficiaram da participação da maioria dos jogadores internacionais.

Ele acrescentou que a base fundamental das seleções nacionais passou a depender cada vez mais dos egressos da Academia Mohammed VI de Futebol, além dos jogadores profissionais atuando nos campeonatos europeus.

Em seguida, Lekjaa criticou a realidade das competições locais, afirmando que as partidas do campeonato se transformaram em um palco de protestos e acusações mútuas relacionadas à arbitragem e à emissão de comunicados, em vez de focar no desenvolvimento do nível técnico.

Também alertou que o acúmulo de dívidas e o déficit financeiro dentro dos clubes levaram ao aumento dos processos de litígios perante as comissões jurídicas e as comissões de recurso, cujos efeitos chegaram à Federação Internacional de Futebol (Fifa), com a continuidade do crescimento do número de casos ligados aos clubes marroquinos.

A fala do presidente da federação não incluiu quaisquer números que esclarecessem a dimensão da crise sobre a qual ele falou, de acordo com a notícia publicada pela Radio Mars há dois dias.

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