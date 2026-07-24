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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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A falta de respeito aproxima estrela do Barcelona da saída

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F. Torres
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O Barcelona continua sem conseguir definir a sua posição final sobre Ferran Torres, uma vez que o clube catalão ainda não dispõe de qualquer informação clara sobre o futuro do jogador, à exceção de alguns contactos com o seu círculo próximo. 

O jornal "Sport" referiu que o Barcelona está plenamente ciente de que Torres poderá já ter recebido propostas e aguarda a realização de uma reunião decisiva para resolver a situação, sendo que o seu contrato termina no verão de 2027.

Segundo os relatos, Ferran tem pelo menos duas grandes propostas e sente-se descontente com o Barcelona devido à forma como considera ter sido avaliado nos últimos meses. 

Apesar de os seus números o habilitarem a ser um jogador titular, o clube catalão continuou a colocar em causa a sua continuidade, o que levou ao congelamento das negociações para a renovação do seu contrato.

O Barcelona pretende manter o jogador, mas terá de fazer os máximos esforços para o convencer, sobretudo porque a relação entre as duas partes registou algum arrefecimento. 

Ferran, que deu tudo o que tinha para vestir a camisola do Barcelona, sente que é mais valorizado fora do clube do que aquilo que encontra dentro dele.

  • Ferran TorresGetty

    Torres foi psicologicamente afetado pelo adiamento do processo de renovação

    Ferran Torres roubou as atenções durante o Mundial, depois de marcar o golo decisivo na final, mas não se ficou por aí, já que Luis de la Fuente confiou nele como um trunfo, tendo sido um dos jogadores mais influentes no último terço ofensivo da seleção espanhola.

    As suas movimentações inteligentes, os passes decisivos e os golos comprovaram o acerto da decisão do selecionador de Espanha de apostar nele, sobretudo tendo em conta que conseguiu bons números com o Barcelona, apesar de muitas vezes ser obrigado a começar no banco de suplentes.

    Na época passada, Ferran Torres passou por períodos difíceis, em especial por continuar a disputar a mesma posição com Robert Lewandowski, mesmo nos momentos em que o avançado polaco estava longe do seu nível habitual. 

    O treinador Hansi Flick também preferiu apostar em Dani Olmo como falso nove num dos jogos decisivos frente ao Atlético de Madrid, o que manteve Ferran no banco de suplentes.

    Além disso, o adiamento do dossiê da renovação do seu contrato deixou uma marca evidente no jogador, sobretudo porque o assunto só foi abordado de forma séria depois de surgirem rumores que falavam da possibilidade da sua saída.

    • Publicidade
  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Ferran Torres em busca de clareza

    Ainda assim, a situação não parece impossível de resolver, pois Ferran Torres sempre quis jogar pelo Barcelona, além de ser muito querido dentro do balneário e de manter fortes relações com várias das peças fundamentais do projeto do clube.

    Mas o jogador procura também clareza. Ao longo dos últimos meses, o nome do Barcelona esteve mais associado à ideia de contratar Julián Álvarez, ao passo que Ferran não foi visto como o principal substituto ou um dos pilares essenciais do projeto. 

    Além disso, as novas contratações para as posições de extremos podem tornar as hipóteses de Torres participar na próxima temporada ainda mais complicadas.

    Perante esta situação, o Paris Saint-Germain e um dos clubes da Premier League inglesa surgiram para explorar a possibilidade de o contratar e, até ao momento, nenhum dos dois clubes dará um passo oficial antes de obter o consentimento do jogador, algo em que se trabalha atualmente.

  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Torres não está satisfeito com o que viveu no Barcelona

    Como se especulou nas últimas horas, surgiram notícias sobre o interesse do Atlético de Madrid na contratação de Ferran Torres, sobretudo porque ele está a passar as suas férias de verão em Ibiza acompanhado por alguns jogadores do clube madrileno. No entanto, parece que concretizar o negócio será complicado na ausência de qualquer transferência relacionada com Álvarez, além de que o Atlético não deseja ver o seu craque rumar ao Barcelona.

    A proposta do Paris Saint-Germain continua a ser a mais tentadora para Torres, tanto do ponto de vista desportivo como financeiro, para além da presença de Luis Enrique, o treinador que desempenhou um papel fundamental na sua carreira e lhe deu confiança na seleção espanhola desde os seus primeiros anos.

    Espera-se que o Barcelona se mova de forma mais séria a partir da próxima semana, tentando convencer o jogador a renovar o seu contrato no próximo mês de setembro, mas a direção do clube está ciente de que precisa de lidar com o assunto com cautela.

    Ninguém dentro do Barcelona consegue garantir um lugar como titular a Ferran, mas o jogador considera que merecia maior respeito tanto a nível desportivo como financeiro. Por outro lado, o clube não tenciona entrar numa guerra de licitações financeiras para o manter.

    No final, tudo dependerá da decisão do próprio Ferran Torres, que, até este momento, continua a não estar totalmente satisfeito com o que viveu nos últimos meses dentro dos muros do clube catalão.

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