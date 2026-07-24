A falta de respeito aproxima estrela do Barcelona da saída

O Barcelona continua sem conseguir definir a sua posição final sobre Ferran Torres, uma vez que o clube catalão ainda não dispõe de qualquer informação clara sobre o futuro do jogador, à exceção de alguns contactos com o seu círculo próximo.

O jornal "Sport" referiu que o Barcelona está plenamente ciente de que Torres poderá já ter recebido propostas e aguarda a realização de uma reunião decisiva para resolver a situação, sendo que o seu contrato termina no verão de 2027.

Segundo os relatos, Ferran tem pelo menos duas grandes propostas e sente-se descontente com o Barcelona devido à forma como considera ter sido avaliado nos últimos meses.

Apesar de os seus números o habilitarem a ser um jogador titular, o clube catalão continuou a colocar em causa a sua continuidade, o que levou ao congelamento das negociações para a renovação do seu contrato.

O Barcelona pretende manter o jogador, mas terá de fazer os máximos esforços para o convencer, sobretudo porque a relação entre as duas partes registou algum arrefecimento.

Ferran, que deu tudo o que tinha para vestir a camisola do Barcelona, sente que é mais valorizado fora do clube do que aquilo que encontra dentro dele.