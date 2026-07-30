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Yan Diomande NXGN GFXGOAL

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À direita e à esquerda: Diomande, duas alas em um só jogador e arma letal no esquema de Mourinho

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O astro marfinense difere em suas características técnicas de Vinícius Júnior

O Real Madrid encontrou no marfinense Yan Diomandé a carta na manga que faltava em seu setor ofensivo. O ex-jogador do Leganés, que se juntou ao RB Leipzig há um ano por 20 milhões de euros, compartilha diversas características com Vinícius Júnior, estrela do clube merengue.

O Real Madrid está a um passo de contratar a estrela marfinense de 19 anos junto ao RB Leipzig por 115 a 120 milhões de euros.

O Real Madrid reforça seu elenco com diversas contratações antes do início da nova temporada, diante do fracasso em conquistar títulos nas duas últimas temporadas. Por isso, primeiro acertou com o técnico José Mourinho e, em seguida, fechou quatro contratações: Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva, e Diomandé passa a ser a quinta contratação aguardada.


  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    A diferença entre Diomande e Vinícius

    O jornal "Marca" analisou os pontos fortes de Diomandé, afirmando que o marfinense não é conhecido, como Vinícius, por ser um ponta que se destaca pela tranquilidade ou pela habilidade de ligar os setores do time.

    Diomandé se destaca por seu forte impacto vertical: é incisivo e preciso, e possui uma aceleração fulminante. Na última Copa do Mundo, sua velocidade máxima chegou a 34,7 km/h, embora ainda esteja distante da velocidade do francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, que atingiu 37,6 km/h.

    Diomandé conta com uma capacidade de drible extraordinária, tendo conseguido completar quase o dobro de dribles (118 de 213) em comparação com o jogador que teve o segundo maior número de dribles bem-sucedidos na temporada passada do Campeonato Alemão, Michael Olise (65 de 149).

    Mas o que diferencia Diomandé de Vinícius é a sua versatilidade de posições. O marfinense, jogador de lado direito, sabe atuar em ambas as pontas; ainda assim, na temporada passada, jogou muito mais minutos pelo Leipzig como ponta direita (1591 minutos) em comparação com a ponta esquerda (478 minutos).

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomande à direita

    O jornal espanhol fez uma comparação entre o desempenho de Diomandé pela direita e seu desempenho pela esquerda, para determinar onde ele joga melhor.

    Pela direita, normalmente recebe a bola nos pés, aberto, colado à linha lateral, e adota uma abordagem mais cautelosa: recebe a bola, atrai seu marcador, avalia a situação e, se não estiver seguro, tenta novamente.

    O comportamento predominante quando joga com o pé natural é buscar espaço na ponta, chegar à linha de fundo e depois passar a bola para trás. Nesse caso, seja estando parados ou correndo, costumam superar seus defensores mais pela força física (potência/mudança de velocidade) do que pelo drible.

    Sua arrancada diagonal em direção ao centro não tem a mesma precisão da arrancada de um jogador canhoto por natureza, como Olise, e isso é compreensível. No caso de Diomandé, seu pé esquerdo, apesar de ter marcado vários gols na temporada passada ao passar a bola para o outro pé no último instante na entrada da área, é considerado mais uma ferramenta do que uma arma. Ainda assim, tende a usá-lo em arrancadas longas e sinuosas para ultrapassar os adversários.

    A força assustadora que ele gera é que, mesmo sem dominar sua saída em direção ao meio, encontrou uma "rota de fuga" contra as defesas recuadas que fecham sua saída por fora: atrai os adversários para atacar a frente ou o lado fraco com um cruzamento.

    Os números mostram que Diomandé, jogando pela ponta direita, gera um número maior de chances a cada 90 minutos. Ele dribla mais (4,41 contra 3,23), completa mais cruzamentos (0,91 contra 0,67), passa mais para a área (2,21 contra 1,48), além de ter um alcance de finalizações maior (1,7 contra 1,48) e gols esperados mais altos (0,21 contra 0,16). No entanto, também registra um número maior de perdas de bola (2,21 contra 1,48).


  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomande na esquerda

    Porém, parece que o ex-jogador do Leganés apresenta um desempenho mais ousado e desenvolto quando atua pela ponta esquerda, apoiando-se em seu pé menos habilidoso. Ele continua recebendo a bola pelos flancos, mas não na mesma proporção, e as estatísticas confirmam isso, já que registra um número maior de toques dentro da área do adversário (7,8 contra 6,51).

    Pelo lado esquerdo, ele não se concentra mais tanto em atacar pelos flancos ou em superar seu adversário apenas na força. Sua habilidade com o pé direito lhe permite avançar por dentro, seja para finalizar ou para cruzar, o que lhe dá mais confiança para adotar um estilo de jogo direto, algo que se reflete em sua confiança para usar sua habilidade no drible.

    Há dois pontos dignos de nota. Pela ponta esquerda, aumentou sua participação tanto nos gols esperados (1,17 contra 0,84) quanto nos passes decisivos esperados (0,43 contra 0,21).

    Em outras palavras, pela ponta direita ele gera um número maior de oportunidades (drible nos defensores, cruzamentos e repetição de jogadas espontâneas), enquanto pela ponta esquerda é um jogador determinante, que busca criar o caos em campo.

    Pela ponta esquerda, apesar de seus poucos minutos em campo, um padrão se destaca com frequência: o aproveitamento dos espaços livres sem a bola. Nesse sentido, Diomandé transformou a necessidade em vantagem. Muitas vezes ele encontra um espaço apertado para receber a bola e, frequentemente, está de costas para o gol ou sofre um bloqueio, então tenta superar isso passando a bola rapidamente para seu companheiro (tabela) e arrancando por trás da linha de defesa. Ali, com sua velocidade e o espaço disponível à sua frente, torna-se impossível pará-lo.

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  • RB Leipzig v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    O comportamento defensivo

    Seu estilo defensivo e seu posicionamento não mudam muito, seja jogando pela direita ou pela esquerda; destaca-se pela sua movimentação e pelo apoio eficaz na pressão após a perda da bola.

    Não é por acaso que ele é o atacante da Bundesliga — entre os jogadores que disputaram ao menos 1000 minutos — com o maior número de desarmes (148). E não é só isso: ele ocupou o segundo lugar em número de interceptações de passes (16) e o quarto em número de entradas bem-sucedidas (19).

    Nas bolas paradas, ele tende a assumir um papel mais reativo, limitando-se a cobrir sua posição; ainda assim, é rápido para responder assim que recupera a bola.

    Já nos contra-ataques, ele costuma ocupar uma posição no meio, e é extremamente perigoso graças às suas habilidades no drible, especialmente quando arranca e ataca os espaços atrás da defesa sem a bola.

    Os contra-ataques eram uma tática comum no Real Madrid durante a primeira passagem de José Mourinho e, agora, Diomande pode ter a capacidade de arrancar nos espaços vazios que Cristiano Ronaldo e Di María desfrutavam. A pergunta agora é: ele fará isso pelo lado esquerdo ou pelo direito?

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