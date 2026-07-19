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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A decepção de Marmoush e as jogadas espetaculares de Messi e Martínez... 7 momentos que construíram o sonho da Argentina

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
O. Marmoush
E. Martinez
L. Messi
L. Paredes
E. Fernandez
G. Montiel
B. Embolo
J. Alvarez
Espanha
Argentina
EUA
Egito
Suíça

Uma jornada de sobrevivência escrita nos últimos instantes

A trajetória da Argentina na fase de grupos foi tranquila e perfeita: três vitórias e a liderança desde o início, tendo sofrido apenas um gol. Mas o quadro mudou completamente com o início das eliminatórias, quando praticamente cada partida se transformou em uma prova de sobrevivência.

A cada etapa, a seleção de Lionel Scaloni esteve perto de ser eliminada do torneio, antes que um novo herói surgisse para salvá-la no momento certo.

Desde as defesas de Emiliano Martínez, passando pelos toques de Lionel Messi, pelas intervenções de Leandro Paredes e pelos gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández e Lautaro Martínez, até mesmo por uma decisão decisiva do VAR, os nomes foram muitos, mas o resultado foi o mesmo: a Argentina seguiu seu caminho até a final.

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  • 1- A mão de Debo manteve o sonho vivo

    Argentina 3 x 2 Cabo Verde: 115º minuto

    Após uma partida difícil nas oitavas de final que se estendeu até a prorrogação, Cabo Verde quase levou o jogo para os pênaltis com uma cobrança de falta nos últimos instantes, mas Emiliano “Dibo” Martínez, que disputou o torneio com um dedo quebrado, defendeu a bola com uma intervenção decisiva, garantindo à Argentina sua primeira verdadeira vitória na competição.

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  • 2- Messi lidera a virada contra o Egito

    Argentina 3 x 2 Egito – Do minuto 83 até o final

    Talvez tenha sido aquele o jogo decisivo da Copa do Mundo para a Argentina, ou pelo menos até a semifinal. Pela primeira vez, eles estavam perdendo por dois gols, e sofreram um pênalti que Lionel Messi perdeu no primeiro tempo.

    Com o fim da partida se aproximando e o risco de eliminação aumentando, a equipe não parou de pressionar, assim como seu capitão. Dez minutos antes do fim da partida, Messi deu um passe decisivo para Coty Romero, que marcou de cabeça. Apenas quatro minutos antes do fim, Messi empatou com um chute direto de pé esquerdo após um ataque que ele mesmo iniciou: tentou um cruzamento que bateu primeiro em Mohand Lashin e, na segunda tentativa, conseguiu mandá-la para dentro da área.

    Messi continuou o ataque, aguardando a bola rebatida, que Gonzalo Montiel controlou com maestria dentro da área. Esse gol não apenas levou a prorrogação, como abriu caminho para a mais importante reviravolta na trajetória da Argentina rumo à final — e a mais épica da história das seleções nacionais na Copa do Mundo.

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  • 3- Entrada de Paredes... Falha de Marmoush

    Argentina 3 x 2 Egito: tempo de acréscimo

    Enquanto o Egito partia em um contra-ataque perigoso em busca do gol decisivo, Leandro Paredes interceptou a bola no momento perfeito diante de Omar Marmoush, impedindo um lance de um contra um que poderia ter encerrado a trajetória da Argentina. Momentos depois, a mesma jogada se transformou em um contra-ataque, no qual Enzo Fernández marcou o gol da vitória.

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  • 4- A tecnologia do vídeo muda tudo para a Suíça

    Suíça 1 x 2 Argentina: 72º minuto

    Em uma partida complicada, o VAR interveio para corrigir um erro de arbitragem, anulando um cartão amarelo contra Paredes e aplicando o segundo cartão amarelo a Breel Embolo por simulação, resultando na expulsão do atacante suíço. A vantagem numérica deu à Argentina uma vantagem decisiva na prorrogação.

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  • 5- O chute de Julián Álvarez põe fim à resistência suíça

    Argentina 2 x 1 Suíça – 111º minuto

    Apesar de jogar contra dez jogadores, a Argentina não conseguiu furar a defesa suíça até os 111 minutos, quando Julián Álvarez soltou um chute magnífico de fora da área que entrou no canto, marcando seu primeiro gol no torneio e levando a seleção de seu país às semifinais.

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  • 6- O gol de Enzo dá novo fôlego contra a Inglaterra

    Inglaterra 1 x 1 Argentina: 85º minuto

    A Argentina dominou a partida, mas esbarrou na excelente atuação de Jordan Pickford. Com a eliminação se aproximando, Messi criou espaço com inteligência, e a bola chegou a Enzo Fernández, que disparou um chute forte de fora da área, colocando a Argentina de volta na disputa e abrindo caminho para a final.


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  • 7- Montiel defende... e Lautaro decide

    Inglaterra 1 x 2 Argentina: tempo de acréscimo

    Após o gol de empate, a Inglaterra quase conquistou a vitória com um contra-ataque liderado por Jude Bellingham, mas Gonzalo Montiel o interrompeu no momento certo. A partir dessa recuperação, partiu-se um contra-ataque rápido, que passou por Messi, antes de Lautaro Martínez converter de cabeça em um gol decisivo que garantiu à Argentina a vaga na final da Copa do Mundo.

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