A decepção de Marmoush e as jogadas espetaculares de Messi e Martínez... 7 momentos que construíram o sonho da Argentina

A trajetória da Argentina na fase de grupos foi tranquila e perfeita: três vitórias e a liderança desde o início, tendo sofrido apenas um gol. Mas o quadro mudou completamente com o início das eliminatórias, quando praticamente cada partida se transformou em uma prova de sobrevivência.

A cada etapa, a seleção de Lionel Scaloni esteve perto de ser eliminada do torneio, antes que um novo herói surgisse para salvá-la no momento certo.

Desde as defesas de Emiliano Martínez, passando pelos toques de Lionel Messi, pelas intervenções de Leandro Paredes e pelos gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández e Lautaro Martínez, até mesmo por uma decisão decisiva do VAR, os nomes foram muitos, mas o resultado foi o mesmo: a Argentina seguiu seu caminho até a final.

Leia também: Revelou seu plano para a Copa do Mundo no Marrocos... Declaração surpreendente de Kane sobre Tuchel

