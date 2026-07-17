4 cenários que inspiram Mbappé e Kane a se vingarem de Messi

Ainda há vários jogadores com chances de conquistar a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2026, graças à disputa pelo terceiro lugar.

A seleção da Inglaterra enfrenta a França na disputa pelo terceiro lugar, enquanto Espanha e Argentina se enfrentam na final.

Lionel Messi lidera a artilharia com 8 gols, empatado com Kylian Mbappé, mas “O Pulga” leva vantagem graças ao número de assistências durante o torneio.

Já o inglês Jude Bellingham tem 6 gols, assim como seu compatriota Harry Kane, contra 5 gols de Ousmane Dembélé e Mikel Oyarzabal.

Já Erling Haaland teve sua trajetória encerrada nas quartas de final, com 7 gols, após a eliminação da Noruega pelas mãos da Inglaterra.

Apesar de sua importância estatística, a partida pelo terceiro lugar continua sendo psicologicamente difícil para os jogadores após a eliminação nas semifinais.