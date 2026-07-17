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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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4 cenários que inspiram Mbappé e Kane a se vingarem de Messi

Especiais e Opinião
França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
K. Mbappe
L. Messi
H. Kane
J. Bellingham

Ainda há vários jogadores com chances de conquistar a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2026, graças à disputa pelo terceiro lugar.

A seleção da Inglaterra enfrenta a França na disputa pelo terceiro lugar, enquanto Espanha e Argentina se enfrentam na final.

Lionel Messi lidera a artilharia com 8 gols, empatado com Kylian Mbappé, mas “O Pulga” leva vantagem graças ao número de assistências durante o torneio.

Já o inglês Jude Bellingham tem 6 gols, assim como seu compatriota Harry Kane, contra 5 gols de Ousmane Dembélé e Mikel Oyarzabal.

Já Erling Haaland teve sua trajetória encerrada nas quartas de final, com 7 gols, após a eliminação da Noruega pelas mãos da Inglaterra. 

Apesar de sua importância estatística, a partida pelo terceiro lugar continua sendo psicologicamente difícil para os jogadores após a eliminação nas semifinais.

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Partida pelo terceiro lugar e definição do vencedor da Chuteira de Ouro

    A BBC mencionou, em uma reportagem, que a decisão dos técnicos da Inglaterra e da França sobre escalar ou não seus principais jogadores pode ser um fator decisivo para determinar quem levará a Chuteira de Ouro.

    Na Copa do Mundo de 2018, o técnico Gareth Southgate fez cinco alterações na escalação da Inglaterra contra a Bélgica na disputa pelo terceiro lugar, em comparação com a partida da semifinal. 

    Apesar de Harry Kane ter entrado em campo, ele não conseguiu marcar, mas manteve a liderança na artilharia e conquistou a Chuteira de Ouro.

    Ao longo da história da Copa do Mundo, sete jogadores conquistaram a Chuteira de Ouro após marcarem gols na partida pelo terceiro lugar.

    Os gols de quatro deles foram decisivos para a conquista do prêmio: o alemão Thomas Müller em 2010, o croata Suker em 1998, o italiano Salvatore Schillaci em 1990 e o brasileiro Leonidas em 1938.

    Por outro lado, três jogadores marcaram gols na disputa pelo terceiro lugar, mas teriam conquistado o prêmio mesmo sem esses gols: o polonês Grzegorz Lato em 1974, o português Eusébio em 1966 e o francês Just Fontaine em 1958.

    Harry Kane busca vingança contra Messi, que o impediu de chegar à Copa do Mundo de 2026, enquanto Kylian Mbappé perdeu a final da última edição para o “Pulga” argentino.

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