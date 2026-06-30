16ª Rodada da Copa do Mundo de 2026: Costa do Marfim x Noruega AO VIVO

Oitavas de final

Costa do Marfim x Noruega

Gols:





Cabe à Noruega de Erling Braut Haaland dar início à sua trajetória na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Após as excelentes vitórias sobre a Alemanha e a Holanda, a equipe comandada por Stale Solbakken enfrenta um adversário muito perigoso, a Costa do Marfim de Emerse Fae, nas oitavas de final marcadas para as 19h no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Quem se classificar para as oitavas de final enfrentará o Brasil de Carlo Ancelotti, em partida marcada para domingo, 5 de julho, às 22h. Os escandinavos terminaram em segundo lugar no grupo com França, Senegal e Iraque, com duas vitórias e uma derrota para os franceses, enquanto os marfinenses de Franck Kessie ficaram em segundo lugar no grupo com Alemanha, Equador e Curaçao, com duas vitórias e uma derrota para os alemães.











