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Erling HaalandGetty Images

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16ª Rodada da Copa do Mundo de 2026: Costa do Marfim x Noruega AO VIVO

Noruega
Cote D'Ivoire x Noruega
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO as oitavas de final da Copa do Mundo.

Oitavas de final

Costa do Marfim x Noruega

Gols:


Cabe à Noruega de Erling Braut Haaland dar início à sua trajetória na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Após as excelentes vitórias sobre a Alemanha e a Holanda, a equipe comandada por Stale Solbakken enfrenta um adversário muito perigoso, a Costa do Marfim de Emerse Fae, nas oitavas de final marcadas para as 19h no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Quem se classificar para as oitavas de final enfrentará o Brasil de Carlo Ancelotti, em partida marcada para domingo, 5 de julho, às 22h. Os escandinavos terminaram em segundo lugar no grupo com França, Senegal e Iraque, com duas vitórias e uma derrota para os franceses, enquanto os marfinenses de Franck Kessie ficaram em segundo lugar no grupo com Alemanha, Equador e Curaçao, com duas vitórias e uma derrota para os alemães.




  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

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  • O PLACAR:

    Costa do Marfim x Noruega

    Gols:


    COSTA DO MARFIM (4-1-4-1): Fofana; Doue, Kossounou, Ousmane Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y Diomande; Pepe. Técnico: Faé

    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Técnico: Solbakken


    Avisados:

    Expulsos:

    Assistência:

    Árbitro: J. Valenzuela (VEN)


Copa do Mundo
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