Todo entusiasta do futebol sonha em estar no Spotify Camp Nou para ver Lamine Yamal fazer uma arrancada desconcertante pela ponta, ver Raphinha rasgar as defesas adversárias ou assistir a Pedri enfiar um passe impossível no fundo de uma agulha.

Enquanto o FC Barcelona busca a glória na Champions League sob o comando de Hansi Flick, garantir lugares para ver o Barça na principal competição de clubes da Europa continua sendo uma das experiências mais cobiçadas do futebol mundial.

Deixe o GOAL mostrar onde encontrar ingressos do Barcelona para a Champions League e quanto eles custam.

Jogos do Barcelona na Champions League 2026/27

Data e horário de início Jogo Rodada Ingressos qua., 9 de set., 18h45 Barcelona x Feyenoord 1ª rodada Ingressos ter., 13 de out. Galatasaray x Barcelona 2ª rodada Ingressos ter., 20 de out. Paris Saint-Germain x Barcelona 3ª rodada Ingressos ter., 3 de nov. Barcelona x Aston Villa 4ª rodada Ingressos qua., 25 de nov., 18h45 Sabah x Barcelona 5ª rodada Ingressos ter., 8 de dez. Barcelona x Manchester City 6ª rodada Ingressos qua., 20 de jan. Sporting CP x Barcelona 7ª rodada Ingressos qua., 27 de jan. Barcelona x Como 8ª rodada Ingressos

Como comprar ingressos do Barcelona para a Champions League?

Navegar pelas liberações de ingressos do FC Barcelona para noites europeias exige entender o modelo de alocação em níveis do clube:

Prioridade para os sócios (membros do clube): os membros oficiais do clube recebem acesso prioritário para comprar ingressos avulsos antes de as vendas serem abertas ao público em geral, e isso vale para jogos da Champions League no Camp Nou da mesma forma que acontece em La Liga.

Membros Culés Premium: os portadores da filiação oficial de torcedor têm uma janela secundária de prioridade, normalmente de 5 a 7 dias antes do início da partida. Inscrever-se nesse programa é altamente recomendável para torcedores que não residem na cidade e buscam ingressos a preço de face para uma noite de Champions League.

Vendas para o público em geral: os lugares restantes de entrada geral são liberados online no portal oficial de ingressos do FC Barcelona cerca de 3 a 5 dias antes de uma rodada. Como os detentores de carnê de temporada podem devolver seus lugares ao sistema por meio do programa Seient Lliure, ingressos extras costumam aparecer em pequenos lotes até o dia do jogo, especialmente para os maiores jogos europeus.

Mercados secundários: para os confrontos de Champions League de maior procura, como a visita do Manchester City ou a viagem para enfrentar o Paris Saint-Germain fora de casa, as vendas oficiais podem se esgotar em questão de minutos. Plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets, oferecem transferências garantidas de ingressos móveis para torcedores que viajam do exterior e precisam confirmar seus lugares com bastante antecedência.

Quanto custam os ingressos do Barcelona para a Champions League?

Para quem deseja comprar ingressos do Barcelona para a Champions League no Camp Nou jogo a jogo, os preços para adultos normalmente começam em cerca de € 50 a € 120 quando a compra é feita diretamente com o clube, embora grandes noites europeias contra adversários como o Manchester City geralmente fiquem perto do topo dessa faixa.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações sobre disponibilidade e preços. Os ingressos também estão disponíveis em sites secundários de revenda, como a LiveFootballTickets, para jogos em que as cotas oficiais se esgotaram.

Como a maioria dos clubes em competições europeias, o Barcelona oferece preços em categorias por faixa etária, incluindo adulto, júnior e sênior, embora esses grupos variem de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões centrais premium tendo o custo mais alto. As maiores noites europeias da campanha, como o confronto da fase de liga com o Manchester City, ficam na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

História do Camp Nou

O estádio Camp Nou foi construído em 1957 como substituto do antigo estádio Les Corts, que havia se tornado pequeno demais para a crescente torcida do FC Barcelona. Na época, tornou-se o maior estádio da Europa, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de receber duas finais da Copa dos Campeões/Champions League (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou também sediou shows de grandes artistas, como U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Após sua recente reforma, a capacidade de assentos deve subir para 105.000, o que voltará a torná-lo o maior estádio da Europa em número de lugares e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.

Garantir ingressos do Barcelona para a Champions League dá aos torcedores uma oportunidade inesquecível de ver ao vivo no estádio padrões de passe intrincados e talentos estrelados contra alguns dos melhores times que a Europa tem a oferecer.