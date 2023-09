Apostar na Sportsbet io é legal? Descubra e entenda as regras

Saiba se a Sportsbet io é legal no Brasil e o que você encontra no site.

Confira os principais detalhes da casa de apostas e as vantagens e desvantagens da plataforma para quem se cadastrar. Aliás, você pode se inscrever na casa com o código do bônus Sportsbet io.

Apostar na Sportsbet io é legal no Brasil?

O primeiro passo é informar que o site de apostas Sportsbet io é legal no Brasil. Isso acontece devido a lei 13.756/18, que estabeleceu regras para o funcionamento dos sites de apostas.

A lei autorizou as apostas online no Brasil e também determinou a regulamentação do setor. Porém, primeiramente estabeleceu que se o site for sediado no exterior poderia oferecer as apostas esportivas pela rede. É nessa regra que o site Sportsbet io se encaixa.

Conheça a Sportsbet io

É permitido fazer apostas online?

Como explicamos acima, a lei 13.56/18 estabeleceu que as apostas esportivas são legais no Brasil. Portanto, os brasileiros podem fazer apostas online em uma plataforma normalmente.

Para isso, os sites de apostas precisam ter sedes no exterior e indiquem exatamente o quanto você vai receber com as apostas esportivas. Esta permissão faz com que seja possível dizer que o site de apostas da Sportsbet io é legal no Brasil.

A Sportsbet io é confiável? Prós e contras da plataforma

Além de apontar que a Sportsbet io é legal no Brasil, é importante destacar que o site de apostas também conta com uma plataforma confiável.

Um dos pontos que atende a lei é que o site de apostas tem sede no exterior, em Curaçao. A casa de apostas online também possui licença do Governo de Curaçao.

Isso indica que a plataforma é justa e faz os pagamentos estabelecidos. A Sportsbet io também conta com sistema de criptografia que protege seus dados na hora dos depósitos e das apostas.

O site de apostas esportivas também está bem avaliado no portal Reclame aqui. A plataforma apontava que a Sportsbet io respondeu 165 de 167 reclamações. Além disso, a nota do site era 7.3.

A marca também patrocina clubes como o Newcastle e o São Paulo. Algo que dá uma certa credibilidade para a plataforma. Você pode saber mais sobre a empresa na nossa página com a análise completa da Sportsbet io Brasil. Além disso, apostadores menos experientes podem gostar das nossas dicas da Sportsbet io para iniciantes.

Quais esportes estão disponíveis no site Sportsbet io?

Como você conferiu que o site da Sportsbet io é legal, vale a pena verificar o que vai encontrar de opções para apostas esportivas.

A casa de apostas conta com pouco mais de 30 esportes para você fazer os palpites. A lista traz desde as modalidades mais tradicionais até outras menos populares no Brasil, como o Lacrosse.

Só que o futebol é o que se destaca para apostas. O esporte aparece com maior destaque no site e também o que oferece o maior número de mercados para apostas.

Vale a pena também conferir as apostas ao vivo. Neste caso, é possível usar o cash out e também acompanhar os eventos.

Análise da Sportsbet io

Nesta análise apontamos que a Sportsbet io é legal no Brasil, mas também que o site de apostas conta com uma navegação prática. Todas as funções e recursos são encontrados de forma rápida. Portanto, em poucos cliques é possível fazer as apostas.

O catálogo de esportes e mercados é amplo. Por isso, não vão faltar opções na plataforma para você fazer as apostas.

A casa não conta com um bônus de boas vindas no Brasil, mas o site traz outras promoções para os usuários já cadastrados. Usando o código promocional Sportsbet io, os clientes podem acessar uma oferta exclusiva de aposta grátis de R$25 no segundo depósito. Saiba os detalhes na nossa página dedicada ao código do bônus Sportsbet io.

A plataforma de apostas também disponibiliza suporte 24 horas por dia no site. Os usuários do Brasil podem falar com o atendimento através do chat, se tiver cadastro, ou pelo email.

Para completar, a lista de pagamentos também é ampla. É possível depositar com métodos como Pix, boleto, carteiras digitais e criptomoedas.

Em resumo, o site é seguro e presta um bom serviço para os apostadores brasileiros. Para se aprofundar sobre o tema, veja também nosso artigo que enumera por que a Sportsbet io é confiável para apostas.

