Como apostar na rodada final da Champions League: valor em 17 partidas

O confronto do Arsenal com o Kairat é o único entre os 18 jogos em que não há nada em jogo na corrida pelos oito primeiros – ou pelos 24 primeiros.

Mercados para a rodada final da Champions League Odds Bayer Leverkusen -1 handicap x Villarreal 2.50 Kairat +3 handicap x Arsenal 2.63 PSG vence & mais de 3,5 gols x Newcastle 3.10

Cotações fornecidas pela Novibet e sujeitas a alterações.

A Champions League pronta para uma rodada final dramática

A rodada final da Champions League promete ser emocionante. Cada gol afetará a tabela ao vivo, com 18 jogos ocorrendo simultaneamente. Os oito primeiros times garantirão passagem direta para as oitavas de final.

Até agora, apenas Arsenal e Bayern de Munique já garantiram suas vagas. Realisticamente, há 13 clubes competindo pelas outras seis vagas.

Um empate contra o Benfica, provavelmente, será suficiente para o terceiro colocado Real Madrid.

No entanto, os times classificados entre o quarto e o 15º lugar, atualmente separados por apenas três pontos, precisam garantir vitórias. Em uma disputa tão acirrada, é quase inevitável que o saldo de gols determine quem garantirá um lugar entre os oito primeiros.

PSG e Newcastle atualmente têm os melhores registros conjuntos (+10) entre oito clubes com 13 pontos. No entanto, eles se enfrentam em um grande confronto na rodada final.

Muitos times logo abaixo desses dois têm partidas finais favoráveis.

O Barcelona recebe o Copenhague, o Man City enfrenta o Galatasaray, o Atlético de Madrid joga em casa contra o Bodo/Glimt, enquanto a Atalanta visita o Union Saint-Gilloise.

Esses confrontos sugerem que 16 pontos serão o corte. Isso é uma má notícia para Inter e Juventus, que estão atualmente um ponto atrás com 12.

Os times que terminarem entre o nono e o 24º lugar disputarão a rodada de play-off em fevereiro. Além disso, é provável que haja uma corrida acirrada pelas vagas finais, o que pode trazer muita emoção na quarta-feira.

O confronto do Ajax com o Olympiacos e o jogo em casa do Club Brugge contra o Marseille estão entre os duelos-chave nesse contexto.

Enquanto isso, a partida do Napoli com o Chelsea terá um impacto direto sobre quem chegará tanto aos oito primeiros quanto aos 24 primeiros.

Em quais times vale a pena apostar?

Entender as muitas possibilidades e variáveis será fundamental ao apostar na rodada final.

O encontro entre PSG e Newcastle é o exemplo perfeito disso. Ambos os times estão atualmente entre os oito primeiros. No entanto, um empate no Parc des Princes quase certamente levaria ambos os times à rodada de play-off.

Apesar de uma campanha geral pouco convincente, o PSG mostrou sinais do time que se destacou nesta competição na temporada passada. Eles dominaram o Bayer Leverkusen por 7-2 na Alemanha em outubro, antes de vencer o Spurs por 5-3 no mês seguinte.

Dada a situação única, há valor em apostar em outra vitória de muitos gols do PSG contra os Magpies.

O Arsenal parece pronto para garantir o primeiro lugar na fase de grupos. Apenas o Bayern de Munique pode tomar seu lugar. No entanto, não há benefícios tangíveis em terminar em primeiro em vez de segundo.

Isso torna o jogo final dos Gunners contra o Kairat praticamente irrelevante.

Com o Arsenal ainda competindo por troféus em quatro frentes, Mikel Arteta certamente fará mudanças em sua equipe.

Os cazaques eliminados competiram bem em seus últimos dois jogos fora de casa, perdendo por margens de apenas um gol contra Inter e Copenhague. Apostar no Kairat com um handicap de +3 pode ser uma jogada inteligente.

Além disso, o Villarreal já foi eliminado, pois garantiu apenas um ponto em sete partidas. Eles pouparam jogadores-chave e foram novamente fracos em sua derrota em casa por 2-1 para o Ajax no último jogo.

O Submarino Amarelo está indo bem na La Liga e enfrentará o Real Madrid neste fim de semana.

Isso terá prioridade sobre a viagem da próxima semana para enfrentar o Bayer Leverkusen. Os alemães precisarão vencer para garantir absolutamente uma vaga nos play-offs.

Cinco de suas últimas seis vitórias em todas as competições foram por margens de pelo menos dois gols.

Apostar no Leverkusen com um handicap de -1 parece ser uma aposta que pode se concretizar novamente contra adversários que jogam apenas por orgulho.