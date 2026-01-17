Como apostar no Real Madrid após a saída de Xabi Alonso

Álvaro Arbeloa foi promovido de seu cargo anterior como técnico do time B. Ele espera vencer seus primeiros jogos no comando.

O que aguarda o Real Madrid e Alonso?

O Real Madrid nomeou Alonso no verão passado na tentativa de melhorar uma decepcionante temporada 2024/25.

O ex-técnico do Bayer Leverkusen chegou com a reputação de ser um tático inovador e moderno, o que o diferenciava da maioria dos treinadores recentes no Santiago Bernabéu.

Figuras como Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti eram conhecidas por sua habilidade em gerenciar jogadores e conquistar o respeito do vestiário.

A esperança era que Alonso pudesse fazer isso, enquanto também solucionasse muitas das falhas táticas de um elenco ineficaz.

Apesar de sair com uma saudável taxa de vitória de 71%, o técnico basco não conseguiu alcançar nenhum dos objetivos. Muitas de suas 24 vitórias foram pouco convincentes, frequentemente garantidas apenas graças ao brilho individual de Kylian Mbappé.

Tensões com jogadores veteranos, incluindo um Vinícius Júnior abaixo do esperado, também contribuíram para sua saída.

O Real Madrid não perdeu tempo em nomear outro ex-jogador do Liverpool como substituto de Alonso. Arbeloa já assumiu o comando e liderará a equipe nos próximos jogos contra Albacete, Levante e Mônaco.

Arbeloa goza de uma forte reputação no clube, sucedendo Raúl como técnico do Castilla no verão.

Desde então, ele guiou o time reserva ao quarto lugar na terceira divisão da Espanha. Embora ainda seja algo desconhecido, acredita-se que ele prefira um estilo de jogo ofensivo.

Quanto a Alonso, ele planeja dar uma pausa do futebol nos próximos meses. Sua reputação provavelmente não sofrerá um grande abalo, apesar do tempo decepcionante em Madrid.

Aos 44 anos, ele estará na disputa por grandes cargos de treinador em 2026 e depois. Em muitos níveis, seu próximo passo natural seria uma mudança para seu ex-clube Liverpool.

Os Reds estavam interessados em nomear Alonso em 2024 e provavelmente o procurariam novamente se Arne Slot fosse substituído.

Arbeloa pode repetir os feitos de Zidane?

A demissão de Alonso guarda semelhanças com a saída de Rafa Benítez em janeiro de 2016, quando o clube também recorreu ao técnico do time B. Zinedine Zidane assumiu o comando e levou a equipe à glória na Liga dos Campeões, repetindo o feito nas duas temporadas seguintes.

Arbeloa herda um elenco mais fraco, ou pelo menos menos equilibrado, do que Zidane. Existem falhas defensivas, e a falta de um meio-campista que saiba jogar com a bola é um grande problema.

Além disso, Alonso e Ancelotti não conseguiram tirar o melhor de Vinícius e Mbappé juntos. Restam dúvidas sobre se a dupla atacante pode prosperar na mesma equipe.

Esses problemas sugerem que o Real Madrid não vencerá a Champions League nesta temporada.

Superar o Barcelona na La Liga também será uma tarefa difícil, com os catalães atualmente quatro pontos à frente. No entanto, a mudança pode ter um impacto positivo a curto prazo.

A percepção pública é de que um vestiário poderoso efetivamente forçou a saída de Alonso. Essas estrelas, portanto, estarão motivadas a desempenhar bem nos próximos jogos. O Bernabéu já se voltou contra Vinícius, e ele estará entre os jogadores ansiosos para provar seu valor.

Com a forma de Rodrygo melhorando e Gonzalo García marcando quatro gols em seus últimos três jogos, as opções ofensivas são abundantes. Isso deve colocá-los em uma boa posição contra o Albacete, da segunda divisão, na Copa do Rei esta semana.

Seus adversários sofreram 1,62 gols por jogo na liga nesta temporada, o segundo pior recorde da Segunda Divisão.

Isso sugere que vale a pena apostar que os Blancos marcarão mais de 2,5 gols em seu primeiro jogo sob o comando de Arbeloa.

Com Mbappé esperado para estar em forma, os Blancos devem dominar o Levante, em dificuldades na La Liga, no Bernabéu. A equipe de Valência sofreu 1,67 gols a cada 90 minutos na primeira divisão espanhola, o segundo pior recorde.

O Real Madrid garantiu uma vitória por 5-1 sobre um time relativamente forte do Real Betis em seu único jogo em casa até agora em 2026.

Um resultado semelhante é certamente possível contra o Levante. Apostar na vitória dos anfitriões com mais de 3.5 gols pode ser a jogada inteligente.

O Mônaco visita, então, a Champions League. A equipe da Ligue 1 não tem estado em grande forma, com cinco derrotas em seus últimos 10 jogos.

Isso sugere que será outra noite confortável para o Real Madrid. Arbeloa deve se beneficiar de uma sequência favorável de jogos iniciais.

Há razões para acreditar que o Mônaco pode marcar no Bernabéu, no entanto. Eles marcaram em todos, exceto um de seus jogos na Champions League nesta temporada, criando pelo menos 1,3 xG em cada jogo.

Uma aposta no Real Madrid para vencer e ambas as equipes marcarem parece promissora para a próxima terça-feira.