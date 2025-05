Fluminense busca classificação antecipada, enquanto Vasco lida com pressão. Grêmio e Atlético-MG têm boas chances

Com a reta final da competição chegando, muitos apostadores querem saber: quais as chances dos brasileiros na Sul-Americana?

Com algumas equipes já encaminhadas e outros pressionados e até mesmo virtualmente eliminados, tudo pode acontecer nos últimos três jogos da segunda competição continental mais importante da América do Sul.

Fluminense encaminhado

Com 100% de aproveitamento, o Fluminense é brasileiro com as melhores chances na Sul-Americana. Com três vitórias em três jogos, o Tricolor já olha com atenção para as oitavas de final, e mira a classificação antecipada já na partida contra o Unión Española, no dia 14/05, no Maracanã.

Próximos jogos do Fluminense:

San José x Fluminense

Fluminense x Unión Española

Fluminense x Once Caldas

Vasco pressionado

Apesar de estar empatado em pontos com o líder Lanús, o Vasco se vê bastante pressionado na Sul-Americana. Essa pressão vai além da própria competição, já que vem de respingos da política conturbada do clube. Apesar disso, as chances da equipe na Sul-Americana são boas, com o time tendo mais um jogo em casa para disputar, contra o Melgar, no dia 27/05. Em caso de bom resultado contra o Lanús, a classificação pode ser carimbada neste dia.

Próximos jogos do Vasco:

Puerto Cabello x Vasco

Lanús x Vasco

Vasco x Melgar

Grêmio terá final antecipada

Empatado em tudo com o Godoy Cruz, o Grêmio terá, no dia 13/05, uma final de campeonato antecipada contra o time argentino. Jogando em casa, a expectativa é de que o Imortal vença e carimbe a vaga direta para as oitavas de final da competição. Nesse momento, a chance da equipe ficar de fora da próxima fase da Sul-Americana é baixa.

Próximos jogos do Grêmio:

Atlético Grau x Grêmio

Grêmio x Godoy Cruz

Grêmio x Sportivo Luqueño

Atlético-MG começou a se encontrar

No Grupo H, o Galo começou a jogar seu bom futebol. Na liderança, a equipe tem dois empates em três jogos, mas com duas partidas para realizar em casa, tem boas chances de conseguir a primeira posição na fase de grupos da Sul-Americana. Empatado com o Caracas na ponta, o Atlético-MG enfrenta o próprio rival, em Minas, no dia 15/05, na partida que pode definir o grupo.

Próximos jogos do Atlético-MG:

Iquique x Atlético-MG

Atlético-MG x Caracas

Atlético-MG x Cienciano

Corinthians ainda sonha com a vaga

Mesmo após o empate em casa contra o América de Cali, o Corinthians ainda tem chances reais de vaga na Sul-Americana. Atualmente na terceira posição do C, pode terminar a rodada, no pior dos casos, a três pontos de distância do Huracán, que é o atual líder. Apesar da distância ser relativamente curta, a principal dificuldade do Timão é pela tabela, já que a equipe fará os últimos dois jogos fora de casa.

Próximos jogos do Corinthians:

Corinthians 1 x 1 América de Cali

Racing-URU x Corinthians

Huracán x Corinthians

Vitória distante da classificação

Em terceiro no Grupo B, o Vitória ainda não conquistou um resultado positivo nesta edição da Sul-Americana. Com três pontos, quatro a menos que a Universidad de Quito, líder da chave, o Rubro-Negro sonha, ao menos, com uma vaga nos playoffs. Essa, atualmente, é a maior chance da equipe brasileira na Sul-Americana.

Próximos jogos do Vitória:

Vitória 1 x 1 Defensa y Justicia

Cerro Largo x Vitória

Universidad de Quito x Vitória

Cruzeiro virtualmente eliminado

Com três derrotas em três jogos disputados até aqui na Sul-Americana, as chances de classificação do Cruzeiro na competição são remotas, até mesmo no que se refere aos playoffs. O líder Mushuc Runa tem nove pontos, enquanto o Palestino, em segundo, tem seis. Com dois jogos no Mineirão, a Raposa sonha, ao menos, com a segunda posição, mas precisa torcer contra o time chileno para isso.

Próximos jogos do Cruzeiro:

Mushuc Runa x Cruzeiro

Cruzeiro x Palestino

Cruzeiro x Unión

