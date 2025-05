Palpite Mushuc Runa x Cruzeiro - Copa Sul-Americana - 07/05/2025

Mushuc Runa busca defender sua invencibilidade na Sul-Americana, enquanto o Cruzeiro ainda não venceu na competição.

Mushuc Runa e Cruzeiro se enfrentam hoje, às 21h30, no Equador. A disputa é válida pela 4ª rodada do Grupo E da Sul-Americana.



Confira dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Mushuc Runa x Cruzeiro.

Mercado Palpite Odds na Novibet Resultado Final Mushuc Runa 1.91 Total de Gols Mais 2,5 2.07 Total de Escanteios Mais 7,5 1.25

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 07/05, às 00h17.

Desempenho das equipes

Em grande fase na Sul-Americana, o Mushuc Runa está invicto e tem 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas. Isolado na liderança do Grupo E com nove pontos conquistados após três vitórias, o time equatoriano vê sua classificação para as oitavas de final cada vez mais bem encaminhada.

Em sua partida antes do confronto desta quarta-feira, o Mushuc Runa venceu o Macará por 4x3 pelo Campeonato Equatoriano, competição na qual ocupa a 9ª posição com 15 pontos em 11 jogos. Vivendo uma situação completamente oposta no torneio continental, o Cruzeiro ainda não pontuou e é o lanterna do grupo.

Com o péssimo desempenho até o momento, a Raposa tem chances de classificação remotas. No entanto, no Brasileirão, o clube mineiro está embalado, especialmente após a vitória no último domingo sobre o até então líder Flamengo, quando venceu por 2x1 com gols de Kaio Jorge e Gabriel Barbosa, e está no G4 com 13 pontos em sete partidas.

Prováveis Escalações

Mushuc Runa: Formento; Haquin, Quintero, Bentaberry e Gracia Toral; Quiñónez, Nicolás Davila, Stiven Tapiero; Penilla, Caicedo López e Simisterra.

Formento; Haquin, Quintero, Bentaberry e Gracia Toral; Quiñónez, Nicolás Davila, Stiven Tapiero; Penilla, Caicedo López e Simisterra. Cruzeiro: Cássio, William, Jonathan Jesus, Gamarra e Kauã Prates; Walace (Romero), Murilo e Eduardo; Marquinho, Rodriguinho e Bolasie.

Resultado final

Diante da péssima campanha, o Cruzeiro deve entrar em campo com time misto na partida desta quarta-feira. Com difíceis possibilidades de avanço na competição, o elenco de Leonardo Jardim parece priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Por sua vez, o Mushuc Runa divide suas atenções apenas entre o Campeonato Equatoriano e a Sul-Americana, o que sugere que manterá a intensidade na competição.

Vale lembrar que, em dez jogos recentes como mandante, o El Ponchito não perdeu uma única vez, somando nove vitórias e um empate. Além disso, as duas equipes já se enfrentaram nessa fase de grupos, na segunda rodada, com resultado favorável ao Mushuc Runa por 2x1, em pleno Mineirão. Com isso, a tendência é que o time da casa consiga o resultado sem grandes surpresas.

Palpite 1 - Vitória do Mushuc Runa com odd 1.91 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mushuc Runa x Cruzeiro nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols

O Mushuc Runa tem registrado uma média de mais de dois gols por partida na Sul-Americana, com destaque contra o Palestino, quando foram marcados cinco gols no total, com três deles sendo do Mushuc Runa. Nos últimos cinco jogos, três deles tiveram mais de 2,5 gols.

O ataque do El Ponchito tem demonstrado um forte poder ofensivo, marcando 23 vezes na atual temporada. Em sete de 15 duelos disputados, o time marcou duas ou mais vezes. No entanto, a defesa também sofreu 17 gols, indicando certa fragilidade no setor defensivo.

Já o Cruzeiro marcou 26 gols em 21 encontros em 2025 e sofreu 23, o que sugere que a zaga não é muito sólida. Na Sul-Americana, o time marcou apenas dois gols e sofreu cinco. Apesar disso, o Mushuc Runa provavelmente terá desempenho suficiente, já que marcou sete vezes nos dois últimos jogos como mandante. Portanto, é esperado que haja ao menos três gols na partida de hoje à noite.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com odd 2.07 na Novibet

Escanteios na partida

Nos últimos cinco jogos do Mushuc Runa, a quantidade total de escanteios superou oito em quatro deles, com exceção do jogo contra o Unión de Santa Fe. Ao todo, foram 31 escanteios cobrados e 19 cedidos.

O Cruzeiro, nos mesmos cinco jogos, cobrou 37 escanteios e cedeu 28, com todas as partidas tendo no mínimo 12 escanteios. Isso indica que os jogos da Raposa têm uma boa movimentação, resultando em uma alta taxa de escanteios.

Considerando que ambas as equipes marcam e concedem muitos escanteios, a probabilidade de que saiam pelo menos oito escanteios neste duelo é alta.

Palpite 3 - Mais 7,5 Escanteios com odd 1.25 na Novibet