Palpite Puerto Cabello x Vasco - Copa Sul-Americana - 07/05/2025

Vasco precisa vencer para depender apenas de si na busca pela liderança do grupo, enquanto Puerto Cabello luta para se manter vivo na competição.

Puerto Cabello e Vasco se enfrentam, na noite desta quarta-feira (7), às 19h, pela Copa Sul-Americana. A bola rola no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, e pode encaminhar a situação das equipes no grupo H da competição.

Separados por quatro pontos, enquanto o Vasco pode encaminhar a classificação em caso de vitória, o Puerto Cabello pode se tornar virtualmente eliminado se perder.

Melhores dicas de apostas para Puerto Cabello x Vasco

Mercado Palpite Odd na Betano Resultado final Vitória do Vasco 1.65 Ambas as equipes marcam SIM 2.15 Marcador Vegetti marca a qualquer momento 2.00

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Com uma pressão igual para vitória, Puerto Cabello e Vasco não fazem grandes temporadas em 2025. No lado do Vasco, a dificuldade é clara desde a primeira partida do ano, unindo os problemas extra-campo com o desempenho nas quatro linhas. Os venezuelanos, por sua vez, esbarram na dificuldade financeira vivida no país e têm dificuldade para encaixar bons resultados.

O Vasco vem de mais uma derrota, desta vez para o Palmeiras, no Brasileirão. Após fazer um bom primeiro tempo, o time, ainda sob o comando do interino Felipe, não conseguiu manter o ritmo e viu Vitor Roque definir o jogo. Agora, mais próximo da zona do rebaixamento, precisa virar a chave para conseguir uma vitória e, quem sabe, assumir a liderança do grupo na Sul-Americana.

Atualmente, o Vasco é o segundo colocado no Grupo G, com uma vitória e dois empates. A campanha é idêntica a do Lanús, mas os argentinos possuem um saldo de gols superior. Vale lembrar que, na Sula, apenas o líder se classifica direto para as oitavas de final.

O Puerto Cabello também vem de derrota. A equipe foi superada em casa, pelo Deportivo Táchira, por 2 a 1. Atualmente, a equipe de Valencia ocupa a quinta posição no Campeonato Venezuelano, e soma sete vitórias, quatro empates e sete derrotas em 18 jogos disputados em 2025.

Esse será o segundo confronto entre Puerto Cabello e Vasco na história. No primeiro jogo, em São Januário, vitória do Gigante da Colina por 1 a 0, com gol de Vegetti. O Vasco, inclusive, jamais perdeu para equipes venezuelanas na história. São nove jogos, com sete vitórias e dois empates.

Prováveis escalações:

Puerto Cabello: Romero, L. Casiani, Shimaga, Mbaye, Linares; Contreras, Isah, Hernandez; Awudu, Padron e Paredes.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan (Adson) e Vegetti.

Vasco precisa da vitória

Se almeja a classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana, o Vasco precisa, urgentemente, da vitória contra o Puerto Cabello, time considerado o mais frágil do grupo. Com Felipe no comando, o Gigante da Colina precisa dar uma resposta à torcida após a derrota contra o Palmeiras, e nada melhor que uma vitória na competição continental.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Puerto Cabello x Vasco nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesas frágeis

Desequilibrados taticamente, os times de Puerto Cabello e Vasco costumam levar gols em seus jogos. No caso do time brasileiro, a equipe foi vazada em seus últimos seis jogos como visitante, enquanto os venezuelanos não passam sem sofrer gols desde o empate contra o La Guaira, também há seis jogos.

O Pirata é a esperança

Artilheiro do Vasco no ano, Pablo Vegetti é a grande chance da equipe voltar vitoriosa da Venezuela. Em 22 jogos disputados em 2025, o argentino já marcou 14 gols, sendo três deles na Copa Sul-Americana. Poupado contra o Palmeiras, o jogador tem tudo para balançar as redes nesta quarta-feira.

