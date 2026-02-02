4 apostas de valor nas Copas nacionais nesta semana

Esperamos mais um confronto acirrado para o Arsenal na partida de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, mas o VfB Stuttgart deve ter mais conforto contra o Holstein Kiel.

Apostas nas Copas para o meio da semana Odds Arsenal x Chelsea (Ambas as equipes marcam: sim) 1.66 Albacete x Barcelona (Ambas as equipes marcam: não) 2.00 Reims x Le Mans (Menos de 2,5 gols) 1.60 Holstein Kiel x VfB Stuttgart (1x2: VfB Stuttgart vence) 1.50

Odds fornecidas da Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Muitos gols em North London e Kiel

A semifinal da Copa da Liga Inglesa entre Arsenal e Chelsea está equilibrada. Embora os Gunners tenham vencido a primeira partida por 3-2 em Stamford Bridge, sua vantagem é estreita. Eles retornam ao Emirates para a segunda partida, onde o Arsenal tem sido praticamente imbatível, tendo perdido apenas um de seus 12 jogos em casa.

Dado o histórico de confrontos diretos, apostar que ambas as equipes marcam pode ser a aposta mais segura. Cinco dos últimos sete encontros resultaram em gols para ambos os lados. O Chelsea não manteve um jogo sem sofrer gols contra o Arsenal nos últimos dez confrontos. Portanto, seu sucesso depende da capacidade de superar os Gunners no placar.

Sob o comando de Liam Rosenior, o Chelsea parece ter desenvolvido resiliência rapidamente. Uma vitória difícil e de muitos gols fora de casa na Champions League contra o Napoli, seguida por uma vitória de virada por 3-2 sobre o West Ham, aumentou a confiança deste jovem time.

Na Premier League, o Arsenal sofreu pelo menos um gol em quatro dos seus últimos cinco jogos em casa. Então, com o Chelsea precisando de pelo menos um gol para se manter na disputa, há valor em apostar que ambas as equipes marcam (Sim).

O VfB Stuttgart recebeu um sorteio muito favorável nas quartas de final da Copa da Alemanha. O VfB atualmente ocupa o quarto lugar na Bundesliga alemã. Eles são o terceiro time mais em forma da divisão nos últimos oito jogos, com uma média de 2.13 pontos por jogo.

No meio da semana, eles viajam para enfrentar o time da 2. Bundesliga, Holstein Kiel, que foi rebaixado da primeira divisão na última temporada. Kiel tem lutado para se readaptar à segunda divisão, estando no meio da tabela.

Kiel venceu apenas três dos seus últimos 14 jogos na 2. Bundesliga. Com o vencedor da Copa da Alemanha se classificando para a Liga Europa, o VfB estará totalmente comprometido em vencer esta partida.

Independentemente da posição na liga, Stuttgart precisará de apenas mais duas vitórias para garantir uma vaga na Europa na próxima temporada, caso vença em Kiel.

Uma vitória do Barça sobre o Albacete

O Albacete Balompié causou uma surpresa na rodada anterior da Copa do Rei da Espanha ao derrotar o Real Madrid em casa. O time da segunda divisão marcou o gol da vitória no minuto 94 contra os Los Blancos para garantir um confronto nas quartas de final com o Barcelona.

Na La Liga 2, o Albacete tem sido muito mediano até agora nesta temporada. Eles estão em 12º lugar na tabela, embora estejam em uma sequência de três vitórias consecutivas na liga. Seus jogadores têm tentado impressionar para serem incluídos no elenco que enfrentará o Barça na terça-feira.

A linha de frente do Albacete tem sido pouco eficiente na La Liga 2. Eles marcaram apenas 30 gols em 24 partidas. Certamente encontrarão mais dificuldades para marcar contra um Barcelona que manteve o zero no placar em suas duas últimas vitórias na Copa do Rei.

O Barça de Hansi Flick superou adversários teimosos da liga inferior Guadalajara, seguido pelos líderes da La Liga 2, Racing Santander.

Dado que o Barça não sofreu gols contra o Racing, que está 11 pontos à frente do Albacete na liga, é altamente provável que mantenham um jogo sem sofrer gols contra o Balompié. Vale a pena notar que o Racing também marcou 50 gols em 24 jogos da liga, em comparação com os 30 gols do Albacete.

É por isso que estamos apostando que Ambas as Equipes Marcam (Não), pois há muito mais de 50% de chance do Barça manter o zero no placar.

Um confronto acirrado entre Reims e Le Mans nas oitavas de final da Copa

Na terça-feira, as oitavas de final da Copa da França também serão disputadas. As oitavas de final colocaram frente a frente duas equipes em forma da Ligue 2, Reims e Le Mans.

O Reims está buscando voltar à Ligue 1 na primeira tentativa. Eles estão em 2º lugar na Ligue 2, enquanto o Le Mans está logo atrás deles em terceiro lugar, apenas no saldo de gols.

O Reims tem uma média de 2,38 gols por jogo em seus últimos oito jogos da Ligue 2. Enquanto isso, os visitantes têm uma média de 2,25 pontos por jogo no mesmo período.

O Le Mans perdeu apenas uma vez fora de casa. Na verdade, eles estão em uma sequência de 20 jogos invictos em todas as competições. Eles sofreram mais de um gol em apenas 30% dos seus jogos fora de casa nesta temporada.

Enquanto isso, o Reims manteve o zero no placar em 60% dos seus jogos em casa até agora nesta temporada. Eles têm uma média de apenas 0,80 gols sofridos por jogo em casa.

No confronto da liga em Reims, os anfitriões garantiram uma vitória apertada por 1-0 no final de agosto. Apostar em Menos de 2,5 gols parece ser uma jogada inteligente aqui, antecipando uma batalha acirrada por uma vaga nas quartas de final.

Combinando todas as quatro apostas em um acumulador, podemos obter odds de 6.97, resultando em um potencial retorno de 697% nesta ação de copas de meio de semana.