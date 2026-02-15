Confira os palpites Ypiranga x Internacional para o confronto em Erechim, neste domingo (15), às 20h30, pelo Campeonato Gaúcho.

Melhores palpites para Ypiranga x Internacional

Nossa análise: Momento das equipes

A semifinal do Campeonato Gaúcho coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na temporada, mas que chegam confiantes após eliminarem seus adversários nas quartas.

O Ypiranga mostrou força ao bater o Caxias fora de casa por 2 a 0, enquanto o Internacional confirmou o favoritismo diante do São Luiz, vencendo por 3 a 1 no Beira-Rio.

O contexto de mata-mata costuma tornar o duelo mais estratégico e equilibrado, especialmente em Erechim.

O Ypiranga tem campanha sólida no Estadual. Em sete jogos na temporada, perdeu apenas uma vez, além de quatro empates e duas vitórias. A equipe costuma priorizar organização defensiva e controle de espaços, principalmente quando enfrenta adversários tecnicamente superiores.

Jogando em casa, tende a atuar de forma compacta, tentando explorar contra-ataques e bolas paradas.

O Internacional vive momento mais consistente. Em nove jogos no ano, venceu seis, mostrando maior capacidade ofensiva. Além disso, conta com Borré, artilheiro do Gauchão com quatro gols, que tem sido decisivo nos jogos importantes.

Mesmo atuando fora de casa, o Colorado chega com mais repertório técnico e maior poder de decisão.

Prováveis escalações de Ypiranga x Internacional

Ypiranga: Zé Carlos, Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas, Igor Silva, Dionisio e Lucas Ramos, Henrique, Felipe Ferreira e Gustavo Simões;

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei, Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick, Carbonero e Borré.

Superioridade técnica pode pesar a favor do Colorado

O Internacional chega para a semifinal com desempenho mais sólido ao longo da temporada. São seis vitórias em nove jogos, além de maior volume ofensivo e mais alternativas no elenco.

Em confrontos decisivos, a equipe tem conseguido controlar o ritmo e impor intensidade, principalmente quando sai na frente do placar.

O Ypiranga faz campanha respeitável, mas enfrenta um adversário tecnicamente superior e mais acostumado a jogos de alta pressão.

Mesmo atuando fora de casa, o Inter tende a assumir o protagonismo e aproveitar melhor as oportunidades criadas ao longo da partida.

Palpite 1 para Ypiranga x Internacional: Internacional vence, com odds de 1.78 na KTO

Jogo estratégico pode limitar o número de gols

Por se tratar de semifinal, a tendência é de um confronto mais estudado, especialmente nos minutos iniciais. O Ypiranga deve adotar postura cautelosa, buscando fechar espaços e dificultar a construção ofensiva do Internacional.

Esse cenário costuma reduzir o número de finalizações claras.

Além disso, mesmo com maior qualidade técnica, o Inter tende a administrar o resultado caso abra o placar, evitando se expor excessivamente. Em partidas de mata-mata, o controle costuma falar mais alto do que a busca por goleadas.

Palpite 2 para Ypiranga x Internacional: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na KTO

Borré vive momento decisivo na competição

Artilheiro do Campeonato Gaúcho com quatro gols, Borré chega em ótima fase e tem sido peça-chave no setor ofensivo do Internacional.

O atacante costuma se movimentar bem entre os zagueiros e aproveita com eficiência as chances criadas dentro da área.

Em um jogo que pode ter menos espaços, a bola parada e as jogadas trabalhadas pelas laterais podem ser determinantes.

Nesses cenários, a presença de um finalizador confiável faz diferença, e Borré tem mostrado oportunismo em momentos decisivos da competição.