Palpite Wolves x Arsenal - Premier League - 18/02/2026

Intro: Nosso especialista em apostas espera que o líder do campeonato, Arsenal, cause ainda mais danos aos Wolves, equipe que está lutando contra o rebaixamento.

Dicas de apostas para Wolves x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Wolves 0-2 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Viktor Gyökeres (x2), Leandro Trossard.

As coisas nunca estiveram tão sombrias no Molineux. Os Wolves permanecem na lanterna da tabela da Premier League com apenas uma vitória na temporada. Essa única vitória ocorreu recentemente no mês passado, durante uma breve sequência de quatro jogos invictos na liga.

Eles estão 18 pontos atrás da segurança. O Nottingham Forest, que os manteve em um empate sem gols na última partida, ocupa atualmente a 17ª posição. Os Wolves possuem o pior ataque da liga, tendo marcado apenas 16 gols em 26 jogos. Sua defesa é a terceira pior, com 48 gols sofridos.

Rob Edwards agora enfrenta seu terceiro adversário do top cinco em três semanas. Com o Manchester City logo atrás, o Arsenal chega em alerta máximo. O empate por 1-1 com o Brentford reduziu sua vantagem sobre o City para apenas quatro pontos.

Os Gunners não conseguiram conter uma equipe determinada do Brentford. Keane Lewis-Potter prejudicou o ímpeto do Arsenal na disputa pelo título com um gol de empate no final, anulando o gol de abertura de Noni Madueke no segundo tempo.

Ambos os lados retornam ao dever na Premier League após compromissos na Copa da Inglaterra no meio da semana. O momento, no entanto, permanece firmemente com os homens de Mikel Arteta, que buscam restaurar sua vantagem sobre o City.

Escalações esperadas para Wolves x Arsenal

Escalação esperada do Wolves: Sá, Mosquera, Bueno, Krejci, Rodrigo Gomes, João Gomes, Angel Gomes, Hugo Bueno, Mané, Arokodare, Armstrong;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Hincapié, Gabriel, Mosquera, Timber, Eze, Rice, Zubimendi, Madueke, Gyökeres, Trossard.

Os Gunners sairão sem sofrer gols

Rob Edwards sabe que a temporada dos Wolves está praticamente encerrada. Depois de ver seu time perder por 3-0 para o Chelsea no primeiro tempo, ele admitiu ter batido na porta de frustração. Com apenas 16 gols em 26 jogos – o pior ataque da liga – sua raiva é justificada.

Os gols têm sido raros para os Wolves. Seu saldo de gols de -32 é o pior de qualquer equipe na primeira divisão. Eles não marcaram em quatro dos últimos cinco jogos, com apenas o Chelsea sendo generoso o suficiente para ceder.

O Arsenal chega com a defesa mais sólida desta temporada, tendo sofrido apenas 17 gols. Antes do recente tropeço contra o Brentford, eles haviam conseguido três jogos sem sofrer gols. Nenhuma equipe tem mais jogos sem sofrer gols do que seus 13.

Embora o Arsenal não tenha conseguido conter o Brentford, os Wolves não oferecem a mesma ameaça. Tudo aponta para mais um jogo sem sofrer gols para David Raya. Sua taxa de 52% de jogos sem sofrer gols é a estatística de goleiro mais impressionante desta temporada.

Dica de aposta 1 para Wolves x Arsenal: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.65 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Wolves x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os inícios fracos dos Wolves podem favorecer o Arsenal

O Arsenal começou mal contra o Brentford. Eles não conseguiram acertar um único chute no alvo no primeiro tempo, com um xG sombrio de 0,12. Esse valor foi resultado de uma única tentativa fora do alvo.

Apenas um jogo da Premier League nesta temporada teve menos tentativas no primeiro tempo do que as quatro registradas no Gtech Community Stadium. Isso foi em Wolves x Brentford em dezembro de 2025, que produziu apenas três.

As dificuldades de pontuação dos Wolves são bem documentadas. Seus únicos dois gols nos últimos seis jogos da liga ocorreram no segundo tempo. Isso inclui o gol de consolação de Tolu Arokodare contra o Chelsea.

Enquanto isso, o Arsenal marcou seis de seus 10 gols na liga após o intervalo. Noni Madueke abriu o placar contra o Brentford logo após a marca de uma hora.

Os Wolves oferecem pouca ameaça no início e permanecem vulneráveis na defesa no final das partidas. Com maior profundidade e qualidade, o Arsenal deve assumir o controle à medida que o jogo se desenvolve.

Dica de aposta 2 para Wolves x Arsenal: Tempo com mais gols: 2º tempo, com odds de 2.15 na Betano.

A partida no Molineux terá poucos gols

O Arsenal marcou três ou mais gols em quatro partidas competitivas consecutivas. No entanto, não conseguiu marcar mais de uma vez em dois dos últimos três jogos.

Apesar de liderar o ranking de desempenho fora de casa na Premier League nesta temporada, os Gunners têm sido instáveis em viagens recentes. A equipe de Arteta perdeu pontos em dois dos últimos três jogos fora de casa na liga.

O Nottingham Forest segurou o Arsenal em um empate sem gols, enquanto o Brentford os manteve em um empate por 1-1. Uma vitória por 4-0 fora de casa contra o Leeds United foi intercalada entre esses jogos.

Os Wolves estão sem vitórias em seis jogos consecutivos na liga. Três dessas derrotas foram por margens de dois gols. Duas delas foram contra adversários do top cinco, Chelsea e Manchester City. Quatro desses seis jogos terminaram com menos de 2.5 gols totais.

Sob tais circunstâncias, é sábio apostar na vitória do Arsenal, embora uma enxurrada de gols seja improvável.