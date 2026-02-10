Palpite Vitória x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 10/02/2026

Confira os palpite Vitória x Flamengo para o confronto em Salvador, nesta terça-feira (10), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Vitória x Flamengo

Nossa análise: Momento das equipes

Vitória e Flamengo se enfrentam em um momento delicado para ambos no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro baiano tenta se recuperar após uma goleada pesada fora de casa, enquanto o Flamengo chega pressionado pela ausência de vitórias no Brasileirão, apesar do bom desempenho recente no Campeonato Carioca.

Jogando no Barradão, o Vitória costuma adotar uma postura mais agressiva, especialmente empurrado pela torcida.

Apesar do revés por 5 a 1 diante do Palmeiras, a equipe já mostrou capacidade de competir melhor em casa e deve tentar usar a intensidade física como trunfo.

O Flamengo chega com moral elevada após a goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ, mas ainda busca consistência no Brasileirão. O empate com o Internacional evidenciou dificuldades para transformar posse de bola em gols.

Fora de casa, o Rubro-Negro carioca tende a ser mais cauteloso, controlando o ritmo e evitando se expor excessivamente.

Prováveis escalações de Vitória x Flamengo

Vitória: Gabriel; Natan Mendes, Riccieli, Neris, Zé Marcos e Ramon; Erick, Caique, Baralhas e Cantalapiedra; Santos;

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta, Paquetá; Everton Cebolinha e Pedro.

Equilíbrio e pressão indicam cenário favorável ao empate

O Vitória entra pressionado após sofrer muitos gols na última rodada do Brasileirão, mas o fator casa pode ajudar a equipe a equilibrar as ações.

No Barradão, o time costuma subir o nível de intensidade, dificultando a vida dos adversários e apostando em transições rápidas para surpreender.

Do outro lado, o Flamengo ainda não venceu na competição e carrega a obrigação de pontuar, o que pode gerar ansiedade. Mesmo com elenco superior, a equipe tem encontrado dificuldades para impor seu jogo fora de casa.

Diante de um adversário que precisa reagir, o cenário aponta para um confronto truncado e com chances de igualdade no placar.

Palpite 1 para Vitória x Flamengo: Empate, com odds de 3.75 na bet365

Ritmo mais controlado pode limitar número de escanteios

Apesar do peso ofensivo do Flamengo, o padrão recente da equipe no Brasileirão indica jogos mais cadenciados, com maior controle da posse e menos insistência em bolas longas ou cruzamentos constantes.

Isso naturalmente reduz o volume de escanteios, especialmente se o jogo permanecer equilibrado por boa parte do tempo.

O Vitória, por sua vez, tende a ser mais reativo diante de adversários mais fortes, priorizando compactação defensiva e explorando contra-ataques. Esse tipo de postura também contribui para um número menor de jogadas de linha de fundo.

Somando o contexto tático dos dois lados, a expectativa é de um duelo com poucas cobranças de escanteio.

Palpite 2 para Vitória x Flamengo: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.80 na bet365

Fragilidades defensivas aumentam chances de gols para ambos

Mesmo com um jogo que pode ser mais estudado, as defesas de Vitória e Flamengo têm apresentado brechas.

O time baiano sofreu muitos gols recentemente e ainda busca maior equilíbrio defensivo, enquanto o Flamengo, apesar do poder ofensivo, também tem concedido espaços, especialmente fora de casa.

Além disso, o momento psicológico favorece um jogo aberto em determinados momentos.

O Vitória precisa se expor para reagir diante da torcida, enquanto o Flamengo sabe que precisa vencer para não se distanciar dos primeiros colocados.