Palpite Vitória x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 16/08/2026

Veja os palpites para o jogo entre Vitória x Botafogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), às 18h30.

Melhores palpites para Vitória x Botafogo

Partida termina empatada, com odds de 3.30 na Betnacional

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.80 na Betnacional

Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.15 na Betnacional

*Betnacional: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.092/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Os últimos quatro jogos entre Vitória x Botafogo acabaram empatados.

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Nossa análise: Momento das equipes

O Vitória enfrentou o Flamengo no Rio de Janeiro, perdeu por 2 x 0, mas recebeu elogios pela postura diante de um adversário poderoso. O resultado negativo manteve o Leão quatro pontos acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A oportunidade para aumentar a distância para o Z4 e colar no Botafogo na tabela de classificação está no retorno ao Barradão, estádio em que o Vitória foi derrotado somente duas vezes em 10 jogos neste Brasileirão 2026.

Do lado alvinegro, a sensação é de frustração depois do empate contra o Fluminense no Nilton Santos. O ponto somado manteve o Glorioso em nono lugar com 30 pontos, cinco atrás do G4.

Prováveis escalações de Vitória x Botafogo

Vitória: Lucas Arcanjo, Cacá (Caíque Gonçalves), Brítez e Edenilson (Fabiano Souza), Erick, Pochettino, Martínez, Zé Vitor e Ramon, Matheuzinho e Renê

Botafogo: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón (Justino) e Alex Telles, Danilo e Medina, Lucas Villalba, Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral

Veja odds para resultado da partida

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Confronto historicamente travado

A equipe do Vitória aparece entre os quatro melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Athletico-PR, Palmeiras e Fluminense. São 10 jogos disputados no Barradão, com sete vitórias, dois empates e uma derrota.

O desafio será lidar com as dificuldades historicamente impostas pelo Botafogo contra o rubro-negro. Os últimos quatro jogos entre baianos e cariocas terminaram empatados, com destaque para três 0 x 0.

Palpite 1 Vitória x Botafogo: Empate, com odds de 3.30 na Betnacional.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Expectativa de gols baixa em Salvador

Segundo pior ataque da Série A do Brasileirão com 22 gols em 22 jogos, o Vitória não marca há quatro rodadas no nacional, com um empate e três derrotas no período.

O único gol feito pelo Vitória no segundo semestre de Campeonato Brasileiro foi no triunfo contra o Vasco, na 19ª rodada. Já a defesa, por outro lado, foi vazada oito vezes durante a série negativa.

A baixa expectativa de gols também passa pelo retrospecto recente do confronto, que teve apenas dois gols marcados nos quatro empates consecutivos.

Palpite 2 Vitória x Botafogo: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.80 na Betnacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Ataques antagônicos

O ataque do Botafogo figura entre os melhores do Campeonato Brasileiro, com 35 gols marcados e média de 1.7 por partida. São 15 jogos consecutivos indo às redes dos adversários para o alvinegro, que passou em branco pela última vez contra o Flamengo na sexta rodada.

No Vitória, a crise ofensiva é o maior incômodo. Segundo pior ataque da Série A com 22 gols em 22 jogos, o Leão ainda não marcou no segundo turno do Brasileirão, considerando inclusive o empate sem gols com o Botafogo, em partida atrasada da quarta rodada.

Palpite 3 Vitória x Botafogo: Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.15 na Betnacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.