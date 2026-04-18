Palpite Vasco x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 18/04/2026

Confira os palpites Vasco x São Paulo para o confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (18), às 18h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Vasco x São Paulo

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e São Paulo se enfrentam em São Januário em um duelo que opõe momentos distintos no Brasileirão. O Cruzmaltino busca reagir após sequência sem vitórias, enquanto o Tricolor tenta se manter na parte de cima da tabela mesmo após tropeço recente.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, com tendência de intensidade.

O Vasco ocupa a 13ª posição, com 13 pontos em 11 jogos. A equipe soma três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Remo após sofrer o gol nos minutos finais, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco.

Com Renato Gaúcho já sob fervura, o time precisa dar uma resposta.

O São Paulo é o 3º colocado, com 20 pontos em 11 partidas. São seis vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Vitória, fora de casa, mas ainda apresenta bom nível competitivo e organização.

Na mesma situação de Renato, Roger Machado também precisa vencer.

Prováveis escalações de Vasco x São Paulo

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Barros, Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rojas, Andrés Gómez e David;

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco, Enzo Díaz, Damián Bobadilla, Marcos Antônio, Artur, Luciano, Lucca Marques, Jonathan Calleri.

Vasco pode aproveitar fator casa para surpreender

O Vasco entra pressionado, mas jogando em São Januário tende a ter postura mais agressiva. A equipe deve buscar o ataque desde o início, tentando aproveitar o apoio da torcida para reagir na competição. Esse cenário pode equilibrar o confronto.

O São Paulo vive momento melhor na tabela, mas vem de derrota e pode sentir a pressão fora de casa. Em um jogo com forte componente emocional e necessidade do mandante, o Vasco pode encontrar espaços e surpreender.

Palpite 1 para Vasco x São Paulo: Vasco vence, com odds de 2.35 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo pode ter gols para os dois lados

O Vasco deve se lançar ao ataque, principalmente pela necessidade de vitória. Esse comportamento pode gerar oportunidades ofensivas, mas também abre espaços defensivos ao longo da partida.

O São Paulo tem qualidade para explorar esses espaços, mesmo fora de casa. A equipe costuma ser eficiente quando encontra campo para jogar.

Com dois times que podem atacar e também ceder chances, o cenário favorece gols para ambos os lados.

Palpite 2 para Vasco x São Paulo: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.88 na bet365

Confronto pode ser mais aberto do que o esperado

Apesar do equilíbrio, a tendência é de um jogo com momentos de maior abertura. O Vasco deve assumir riscos, enquanto o São Paulo pode explorar transições rápidas, principalmente se o adversário se expuser.

Com esse perfil de jogo e presença ofensiva dos dois lados, o número de oportunidades pode crescer ao longo dos 90 minutos.

Isso aumenta a probabilidade de um placar mais movimentado.