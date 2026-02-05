Palpite Vasco x Chapecoense- Campeonato Brasileiro - 05/02/2026

Confira os palpites Vasco x Chapecoense para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta (5), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Vasco x Chapecoense

Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e Chapecoense se enfrentam em São Januário em um confronto marcado por pressão e urgência, especialmente para o time da casa. O Vasco iniciou o Campeonato Brasileiro com derrota para o Mirassol, fora de casa, e não conseguiu se impor no empate diante do Madureira pelo Campeonato Carioca.

O início irregular aumentou a cobrança sobre a equipe, que entra em campo sabendo da importância de somar pontos rapidamente para evitar um cenário de instabilidade logo nas primeiras rodadas.

Jogando em São Januário, o Vasco tende a adotar postura mais agressiva, buscando controle territorial e presença constante no campo ofensivo. O desafio será transformar volume em eficiência, algo que tem faltado nas últimas partidas. A pressão da torcida pode pesar, mas também serve como combustível para uma atuação mais intensa desde o início.

A Chapecoense chega em momento oposto. A equipe começou o Brasileirão de forma convincente, vencendo o Santos por 4 a 2 na Arena Condá, resultado que evidenciou força ofensiva e boa leitura de jogo. No fim de semana, voltou a vencer ao superar o Criciúma fora de casa, consolidando um início animador. O time chega confiante e disposto a explorar os espaços deixados pelo adversário, especialmente em transições rápidas.

Prováveis escalações de Vasco x Chapecoense

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, João Vítor, Hugo Moura, Tchê Tchê, Rojas, JP, Andrey Fernandes (David), Andres Gomez

Chapecoense: Léo Vieira, Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Marcos Vinícius, Walter Clar, Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Marcinho e Italo

Vasco tenta usar São Januário como ponto de virada

A necessidade de reação deve fazer o Vasco assumir o protagonismo. Jogando em casa, a equipe tende a pressionar desde os primeiros minutos, buscando impor ritmo e intensidade. Mesmo com dificuldades recentes, o elenco possui qualidade suficiente para criar chances e controlar o jogo diante da torcida.

A Chapecoense, por sua vez, deve adotar postura mais cautelosa, tentando aproveitar erros e espaços. Ainda assim, o fator mando e a urgência colocam o Vasco em condição favorável para buscar a primeira vitória no Brasileirão.

Palpite 1 para Vasco x Chapecoense: Vasco vence

Pressão e necessidade de ataque aumentam chance de gols

O cenário indica um jogo mais aberto. O Vasco precisa vencer e não pode se contentar com um placar mínimo, o que tende a aumentar o número de finalizações e a exposição defensiva. A Chapecoense mostrou eficiência ofensiva nas últimas partidas e pode aproveitar espaços, especialmente se o adversário se lançar ao ataque.

Com os dois times dispostos a buscar o gol, a tendência é de um confronto movimentado e com boas oportunidades ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Vasco x Chapecoense: Mais de 2.5 gols no jogo

Dinâmica ofensiva favorece gols dos dois lados

Mesmo jogando fora de casa, a Chapecoense chega confiante e com bom poder de ataque. O Vasco, por sua vez, tem criado chances, mas ainda apresenta falhas defensivas, especialmente em transições rápidas. Esse equilíbrio entre necessidade ofensiva e fragilidade defensiva aumenta a probabilidade de gols para ambos os lados.

O contexto favorece um jogo em que as duas equipes consigam balançar as redes, especialmente se o placar se manter aberto até a segunda etapa.