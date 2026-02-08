Palpite Vasco x Botafogo- Campeonato Carioca - 08/02/2026

Confira os palpites Vasco x Botafogo para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (8), às 18h, pelo Campeonato Carioca.

Melhores palpites para Vasco x Botafogo

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e Botafogo se enfrentam em um clássico com motivações distintas no Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino entra pressionado e precisa vencer para garantir a classificação, enquanto o Glorioso já assegurou a vaga e lidera o Grupo B. O contexto indica um jogo de intensidade elevada, com o Vasco assumindo mais riscos e o Botafogo buscando administrar o confronto.

Como mandante, o Vasco tende a adotar postura agressiva desde o início. O empate por 1 a 1 com a Chapecoense, sofrendo gol no fim, aumentou a cobrança por resposta imediata. Em São Januário, a equipe costuma elevar o ritmo e pressionar mais alto, o que deve se repetir diante da necessidade de vitória.

O Botafogo chega com menor urgência no Estadual, mas pressionado após a derrota por 5 a 3 para o Grêmio no Brasileirão. Mesmo classificado, a equipe deve buscar um desempenho mais equilibrado, ajustando a defesa e explorando transições rápidas para aproveitar os espaços deixados pelo adversário.

Prováveis escalações de Vasco x Botafogo

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner

Botafogo: Neto; Vitinho, Mateo Ponte, Barboza, Newton e Alex Telles; Allan, Danilo, Montoro e Santi Rodríguez, Arthur Cabral

Pressão em São Januário favorece iniciativa do mandante

A necessidade do resultado coloca o Vasco em posição de protagonismo. A equipe deve controlar a posse e empurrar o rival para o próprio campo, usando a força do mando para construir vantagem. Em jogos decisivos no Carioca, o Cruz-Maltino costuma crescer em intensidade. Além disso, por conta da pressão, Fernando Diniz deve usar os titulares.

O Botafogo, já classificado, pode optar por uma abordagem mais reativa. Esse cenário favorece o Vasco, que tende a transformar volume de jogo em oportunidades claras.

Palpite 1 para Vasco x Botafogo: Vasco vence, com odds de 2.45 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ritmo controlado pode limitar escanteios

Com o Vasco buscando o ataque, mas sem exagerar em cruzamentos, a tendência é de um jogo mais trabalhado pelo meio. Caso saia na frente, o time deve reduzir a intensidade e administrar o placar, mesmo que isso não tenha dado certo no confronto contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.

O Botafogo, por sua vez, deve evitar exposição desnecessária. Esse desenho favorece um número mais contido de escanteios ao longo da partida.

Palpite 2 para Vasco x Botafogo: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365.

Espaços podem surgir com o avanço do Vasco

Ao se lançar em busca da vitória, o Vasco pode deixar espaços defensivos. O Botafogo tem qualidade para explorar transições e já mostrou força ofensiva, mesmo em derrotas recentes.

Com os dois lados encontrando momentos favoráveis ao ataque, cresce a chance de ambos balançarem as redes no clássico. As duas equipes têm ataques que correspondem.