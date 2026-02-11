Confira os palpites Vasco x Bahia para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (11), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Vasco x Bahia

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto em São Januário coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos no início do Brasileirão, mas chegam embaladas por bons sinais recentes.

O Vasco entra em campo pressionado pelos resultados na liga nacional, enquanto o Bahia tenta manter a regularidade apresentada nas primeiras rodadas.

Jogando em casa, o Vasco tende a assumir mais riscos. A vitória no clássico contra o Botafogo, em um jogo pesado e disputado sob chuva, trouxe confiança ao elenco e reforçou a importância do fator São Januário.

Brenner vive bom momento, participa ativamente do jogo ofensivo e se tornou uma das principais válvulas de escape da equipe.

O Bahia, por sua vez, mostrou competitividade no Brasileirão ao vencer o Corinthians fora e segurar o Fluminense em casa. A equipe costuma ser organizada defensivamente, mas não abdica do ataque, mesmo longe de Salvador.

Esse equilíbrio aumenta a chance de um jogo aberto, com espaços para os dois lados.

Prováveis escalações de Vasco x Bahia

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Thiago Mendes, Barros, Nuno Moreira, Coutinho, Andres Gomez e Brenner;

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Vasco pressionado pode usar São Januário como trunfo

A necessidade de vitória no Brasileirão coloca o Vasco em uma postura mais agressiva diante de sua torcida. Após dois jogos sem vencer na competição, a equipe sabe que não pode deixar pontos escaparem em casa.

O bom momento no Estadual reforça a confiança e deve empurrar o time para buscar o controle territorial desde os primeiros minutos.

O Bahia chega competitivo, mas costuma oferecer espaços quando é pressionado alto. Nesse cenário, o Vasco aparece em condição favorável para transformar o mando de campo em vantagem concreta.

Palpite 1 para Vasco x Bahia: Vasco vence, com odds de 2.25 na bet365

Brenner em fase decisiva pode novamente ser protagonista

Brenner atravessa um momento positivo, com presença constante na área e boa leitura de espaço, especialmente em jogos mais físicos.

Contra o Botafogo, foi decisivo e mostrou capacidade de aparecer bem em situações de finalização mesmo com o campo pesado. Jogando em casa, tende a ser ainda mais acionado.

A defesa do Bahia é bem organizada, mas permite oportunidades quando enfrenta atacantes móveis e que atacam o espaço entre zagueiros. Isso favorece o camisa 20 vascaíno.

Palpite 2 para Vasco x Bahia: Brenner marca a qualquer momento, com odds de 2.75 na bet365

Estilos ofensivos indicam chances para os dois lados

Apesar do favoritismo do Vasco em casa, o Bahia mostrou no início do Brasileirão que consegue competir ofensivamente mesmo fora de seus domínios. A equipe marcou contra Corinthians e Fluminense e mantém boa presença no terço final.

O Vasco, por sua vez, também costuma conceder espaços defensivos quando se lança ao ataque.

Com necessidade de resultado de um lado e organização do outro, o cenário favorece um jogo movimentado, com chances para ambos.