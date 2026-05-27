Palpite Vasco x Barracas Central - Copa Sul-Americana - 27/05/26

Veja os palpites para a partida entre Vasco x Barracas Central, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (27), às 19h.

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Vasco só depende de si para se manter vivo na Sul-Americana.

Nossa análise: Momentos das equipes

Renato Portaluppi encara o momento de maior dificuldade desde que assumiu o comando técnico do Gigante da Colina, vindo de duas derrotas nas quais sofreu três gols, superado pelo Olímpia na Sul-Americana e, mais recentemente, pelo Bragantino no Brasileirão. De maneira geral, a equipe carioca encara uma sequência de quatro jogos sem vencer.

O nono colocado no Grupo B do Campeonato Argentino, o Barracas Central, perdeu uma vaga na fase eliminatória da competição nos critérios de desempate e, por isso, só vem atuando na Copa Sul-Americana recentemente. Após a derrota para o Audax Italiano por 2-0 na semana passada, o Barracas Central foi matematicamente eliminado da Sul-Americana com uma rodada de antecedência, garantido na lanterna do grupo.

Prováveis escalações de Vasco e Barracas Central

Vasco: L. Jardim, J. Vitor, Cuesta, Renan, Piton, Mendes, Barros, Adson, Rojas, Gómez e Spinelli

Barracas Central: Mino, Capraro, Barríos, Tobio, Campi, Insúa, Duarte, Taborda, Tapia, Briasco e Morales

Fragilidade do Barracas acentua favoritismo vascaíno

Mais do que qualquer destaque em relação aos últimos jogos do Vasco, o retrospecto de seu adversário na fase de grupos da Sul-Americana é talvez o principal fator para o favoritismo da equipe carioca diante do seu torcedor.

Se quando essas equipes se enfrentaram lá na primeira fase, o Barracas Central não pôde sair do zero diante do Vasco, acertando apenas um chute no alvo, o Gigante da Colina deverá ter um caminho mais acessível à vitória do que encontrou em compromissos recentes..

Palpite 1 Vasco x Barracas Central: Vitória do Vasco, com odds de 1.35 na BetBoom

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Domínio das ações para a equipe mandante

O Vasco da Gama teve uma das piores atuações defensivas da temporada na derrota para o Bragantino, mas, até nesse jogo, não deixou de ser perigoso no ataque e poderia ter saído de campo com pelo menos um gol. Ao todo, a partida teve 12 escanteios, seis para cada lado.

Atuando em casa e precisando de um resultado positivo para não depender de um eventual tropeço do Audax Italiano diante do Olimpia, o Vasco da Gama deve dominar as ações diante do Barracas Central, que tem o pior ataque do grupo.

Palpite 2 Vasco x Barracas Central: Vasco ter mais de 5.5 escanteios, com odds de 1.63 na BetBoom

Segundo pior ataque de toda a competição visita São Januário

Os problemas defensivos do Vasco não se comparam ao ataque anímico do Barracas Central, que só marcou mais vezes do que o Palestino entre todos os 32 times na fase de grupos da Sul-Americana. Basta lembrar do primeiro duelo entre essas equipes, no qual o Barracas Central passou em branco.

Uma tendência a expulsões — lidando com um cartão vermelho em cada um dos últimos dois jogos na Copa Sul-Americana — acentua ainda mais as dificuldades ofensivas desse clube argentino.