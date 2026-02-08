Palpite Valencia x Real Madrid - La Liga - 08/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que Kylian Mbappé abra o placar novamente, mas vê o Valencia reagindo para conquistar um ponto.

Dicas de apostas para Valencia x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Valencia 1-1 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Valencia: Hugo Duro - Real Madrid: Kylian Mbappé;

Até 12 clubes estão envolvidos na briga contra o rebaixamento na La Liga nesta temporada. O Valencia certamente é um desses times, mas a conquista de sete pontos em quatro partidas aumentou suas chances.

No entanto, eles ainda entram neste jogo após derrotas consecutivas. Los Che foram derrotados por 2-1 pelo Athletic Club na Copa do Rei na quarta-feira. O Real Madrid já foi eliminado dessa competição, então tiveram um raro meio de semana livre.

Apesar de já terem sofrido três derrotas em competições de copa em 2026, os visitantes estão em boa forma na liga. Eles venceram suas últimas seis partidas na elite do futebol espanhol.

Escalações esperadas para Valencia x Real Madrid

Escalação esperada do Valencia: Dimitrievski, Gayà, Copete, Tàrrega, Foulquier, Ugrinic, Pepelu, Danjuma, Beltrán, Rioja, Duro;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Camavinga, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Rodrygo, Mbappé, Mastantuono.

Mbappé abrirá o placar novamente

Vinícius Júnior está suspenso para esta partida, enquanto Jude Bellingham está fora devido a uma lesão. Isso só aumenta a sensação de que Mbappé será a principal ameaça de gol para os visitantes.

O francês tem sido o único artilheiro confiável para Los Blancos nesta temporada, tendo já marcado 37 vezes em todas as competições. Mbappé está a caminho de alcançar 50 gols por clubes em uma única temporada pela primeira vez.

Na La Liga, o jogador de 27 anos é responsável por impressionantes 47% do total de gols de sua equipe. A mudança de treinador não alterou essa situação em nada. Ele marcou oito gols em cinco jogos sob o comando de Álvaro Arbeloa.

Tendo também marcado primeiro em quatro desses jogos, Mbappé é o candidato destacado para abrir o placar. Ele certamente vale a aposta para fazer isso, mesmo com uma alta probabilidade implícita de 34,5%.

Dica de aposta 1 para Valencia x Real Madrid: Primeiro a marcar: Kylian Mbappé, com odds de 2.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Valencia x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Valencia vai crescer ao longo do jogo

Embora os torcedores do Valencia tenham ficado insatisfeitos com seu time em alguns momentos nesta temporada, eles sempre os apoiam quando o Real Madrid visita. Isso deve ajudar os jogadores da casa enquanto tentam surpreender os aspirantes ao título.

O ataque de Carlos Corberán tem se saído muito melhor no segundo tempo das partidas nesta temporada. Eles marcaram apenas cinco gols no primeiro tempo na La Liga, em comparação com 18 após o intervalo. Enquanto isso, 80% dos gols que marcaram no Mestalla ocorreram no segundo tempo.

Hugo Duro está em uma sequência particularmente prolífica em jogos em casa do Valencia. O atacante marcou em cada um dos seus últimos quatro jogos da liga em casa. Isso inclui um gol da vitória aos 79 minutos contra o Levante e um empate aos 92 minutos contra o Sevilla.

A defesa do Real Madrid também tem se mostrado muito mais vulnerável após o intervalo. Eles sofreram 72% dos seus gols na liga no segundo tempo. Portanto, apostar que os anfitriões marcarão após o intervalo parece oferecer valor.

Dica de aposta 2 para Valencia x Real Madrid: Segundo tempo: Valencia marca mais de 0,5 gols, com odds de 2.10 na Betano.

Los Che atrapalharão a luta pelo título do Real Madrid

Embora o Real Madrid tenha registrado resultados positivos na liga recentemente, sua forma ainda deixou muito a desejar. Eles precisaram de um pênalti aos 100 minutos de Mbappé para garantir uma vitória pouco convincente por 2-1 em casa contra o Rayo Vallecano.

Após uma exibição realmente ruim em Lisboa, esse não foi o resultado que Arbeloa esperava. Uma derrota por 4-2 para o Benfica em seu último confronto da Liga dos Campeões destacou muitas falhas defensivas. Seus adversários criaram 3,01 xG e oito grandes chances naquela partida.

Tendo também sido derrotado pelo Albacete, da segunda divisão, desde a mudança de treinador, o Real Madrid tem muito a melhorar. Eles podem ter dificuldades no Mestalla, especialmente considerando os jogadores que estão ausentes.

O Valencia perdeu apenas duas vezes em casa na liga nesta temporada. Eles estão há seis jogos sem perder no Mestalla na elite do futebol espanhol desde a derrota para o Villarreal em outubro. Apostar que Los Che conseguirão pelo menos um ponto aqui parece bom, com uma probabilidade implícita de 40%.