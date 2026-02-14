Palpite URT x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - 14/02/2026

Confira os palpites URT x Cruzeiro para o confronto em Minas Gerais, neste sábado (14), às 19h, pelo Campeonato Mineiro.

Melhores palpites para URT x Cruzeiro

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo coloca frente a frente dois líderes de grupo no Campeonato Mineiro, ambos ainda dependendo do próprio resultado para confirmar vaga na próxima fase. A URT soma 11 pontos no Grupo A, mas chega pressionada após a derrota por 3 a 1 para o Tombense. Já o Cruzeiro lidera o Grupo C com 12 pontos e vem embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o América-MG no clássico, resultado que elevou a confiança do elenco.

A URT fez campanha consistente até aqui, mas a derrota na última rodada acendeu o sinal de alerta. Jogando em casa, a equipe tende a adotar postura mais agressiva, principalmente pela necessidade de vitória para não depender de outros resultados. O fator casa pode equilibrar as ações, especialmente nos primeiros minutos.

O Cruzeiro, por sua vez, vive momento mais estável. A vitória no clássico deu solidez ao trabalho e mostrou um time mais organizado defensivamente. Com elenco mais qualificado e maior poder de decisão no setor ofensivo, a Raposa deve assumir o controle da partida, mesmo atuando fora de casa, sabendo que o triunfo garante tranquilidade na tabela.

Prováveis escalações de URT x Cruzeiro

URT: Ariel; Arlen, Léo Santos, Victor Sallinas e Gabriel Augusto, John Everson, Pedrinho e Hippólito, Cesinha, Gabryel Moisés e Bruninho

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge

Embalo recente favorece a Raposa

O Cruzeiro chega mais confiante após vencer o América-MG com atuação segura. A equipe mostrou equilíbrio entre defesa e ataque, controlando o ritmo e aproveitando bem as oportunidades criadas. Em jogos decisivos, a qualidade técnica costuma pesar.

A URT precisa se expor para buscar o resultado, o que pode abrir espaços para transições rápidas do time celeste. Nesse cenário, a superioridade individual e o momento mais consistente colocam o Cruzeiro em condição favorável.

Palpite 1 para URT x Cruzeiro: Cruzeiro vence, com odds de 1.30 na KTO

Cenário propício para gols dos dois lados

Com ambas as equipes precisando vencer para confirmar a classificação, a tendência é de um jogo mais aberto. A URT deve assumir postura ofensiva em casa, enquanto o Cruzeiro tem qualidade para explorar contra-ataques e acelerar quando necessário.

A necessidade de pontuar pode deixar o duelo mais dinâmico, com espaços e chances claras criadas ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para URT x Cruzeiro: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.85 na KTO

Posturas ofensivas aumentam chance de redes balançarem

A URT mostrou vulnerabilidade defensiva na última rodada ao sofrer três gols do Tombense. Já o Cruzeiro, mesmo mais organizado, também concede espaços quando joga fora de casa. Com os dois buscando a vitória, o equilíbrio pode gerar oportunidades para ambos.

Se o ritmo for intenso desde o início, a probabilidade de gols dos dois lados cresce consideravelmente. E o time do Cruzeiro, agora se acertando sob a liderança de Tite, tem tudo para marcar gols na partida.