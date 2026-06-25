Palpite Turquia x EUA - Copa do Mundo 2026 - 25/06/2026

Nosso especialista em apostas projeta que os Estados Unidos vão manter o ritmo avassalador e carimbar a eliminação da Turquia desta Copa do Mundo.

Dicas de apostas para Turquia x EUA:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Turquia 1x2 EUA;

Palpite de artilheiros: Turquia – Arda Güler; EUA – Folarin Balogun, Ricardo Pepi.

A seleção turca já pediu desculpas aos seus torcedores pelo desempenho pífio nesta edição da Copa do Mundo. A Turquia perdeu os dois jogos da fase de grupos, o que praticamente antecipou o seu adeus à competição. Apesar de ter somado 41 finalizações ao longo das duas primeiras partidas, a equipe asiática não conseguiu balançar as redes nenhuma vez.

Não há dúvidas de que eles vão entrar em campo querendo dar uma alegria e uma resposta de brio aos seus torcedores no último jogo do grupo contra um dos países-sede. Ainda assim, falar é fácil, especialmente com a confiança e o moral do elenco totalmente lá embaixo. A equipe tenta ao menos encerrar sua campanha com dignidade conquistando uma vitória na Califórnia.

Por outro lado, os Estados Unidos vêm deixando uma excelente impressão jogando em casa ao longo desta Copa do Mundo. Eles justificaram o favoritismo com grandes exibições no Grupo D, superando o Paraguai e a Austrália. Como resultado, os comandados de Mauricio Pochettino já estão garantidos na próxima fase.

Os norte-americanos agora precisam fechar a classificação carimbando a liderança isolada da chave. Um empate basta para os EUA assegurarem o topo do grupo, mas eles certamente vão entrar em campo buscando manter os 100% de aproveitamento. Contudo, Pochettino pode optar por rodar o elenco, considerando que a vaga no mata-mata já está assegurada.

Escalações esperadas para Turquia x EUA

Escalação esperada da Turquia: Çakır, Müldür, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu, Çalhanoğlu, Yüksek, Akgün, Güler, Yıldız, Yılmaz;

Escalação esperada dos EUA: Freese, Freeman, McKenzie, Ream, Weah, Roldan, Berhalter, Aaronson, Trusty, Balogun, Pepi.

EUA devem pressionar logo cedo

Os Estados Unidos começaram a competição de forma avassaladora. Um dos países-sede conta com o apoio em massa da torcida local. Os comandados de Pochettino abriram o placar logo aos 11 minutos contra a Austrália na rodada passada, embora tenha sido através de um gol contra.

A equipe está jogando com muita confiança no momento, e é por isso que esperamos que entrem em campo pressionando no ataque logo de cara. A seleção norte-americana assumiu a liderança ainda mais cedo na estreia do grupo contra o Paraguai, quando outro gol contra os colocou em vantagem com apenas sete minutos de jogo.

Embora ambos tenham sido gols contra, eles foram fruto da enorme intensidade imposta pelos donos da casa. Também vale destacar que os EUA marcaram no primeiro minuto de jogo no último amistoso em que essas equipes se enfrentaram. No confronto anterior a esse, os norte-americanos também balançaram as redes logo cedo, indo para o intervalo em vantagem. Por isso, apostar que o cenário vai se repetir aqui faz todo o sentido.

Dica de aposta 1 para Turquia x EUA: 1º tempo/1º gol: EUA, com odds de 2.16 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Balogun tem tudo para castigar a defesa turca

Folarin Balogun é a grande referência ofensiva da equipe americana. A Austrália conseguiu contê-lo relativamente bem na segunda partida, mas ele ainda assim somou seis toques na bola dentro da área adversária — o maior número entre os jogadores dos EUA. A expectativa é que o atacante do Monaco repita a grande atuação da estreia contra o Paraguai.

Balogun balançou as redes duas vezes em menos de 20 minutos no primeiro jogo dos EUA no grupo, consolidando-se como o homem de perigo dos anfitriões. O atacante de 24 anos, ex-Arsenal, marcou seis gols nas suas últimas 10 partidas por clube e seleção. Ele tem tudo para causar muitas dores de cabeça à frágil defesa da Turquia.

Dica de aposta 2 para Turquia x EUA: Folarin Balogun: artilheiro a qualquer momento, com odds de 2.55 na Brazino777.

Histórico entre as seleções é interessante

A confiança da Turquia está despedaçada após amargar duas derrotas consecutivas. Além disso, encarar os donos da casa sob uma atmosfera pulsante não vai ajudar em nada a situação deles. Embora os turcos tenham qualidade técnica para aprontar uma zebra na Califórnia, o embalo está totalmente do lado dos Estados Unidos.

A tropa de Pochettino engatou duas vitórias seguidas pela primeira vez desde outubro do ano passado. O retrospecto histórico mostra que as duas equipes costumam fazer jogos equilibrados, com dois triunfos para cada lado nos últimos quatro encontros. No entanto, os anfitriões devem fazer valer o fator casa para superar os visitantes nesta quinta-feira.

Todas as últimas cinco partidas de confronto direto entre eles terminaram com gols de ambos os lados. Curiosamente, o vencedor nos últimos quatro encontros levou a melhor pelo placar exato de 2x1 em todas as ocasiões. Com a quantidade de chances que a Turquia criou recentemente, é difícil imaginar que eles passem em branco mais uma vez.