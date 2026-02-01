Palpite Tottenham x Manchester City - Premier League - 01/02/2026

O Tottenham venceu apenas duas vezes em casa nesta temporada. Com o City triunfando nas suas duas últimas visitas aos Spurs, é provável que os Cityzens emplaquem um hat-trick.

Dicas de apostas para Tottenham x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Tottenham 0-2 Man City;

Palpite de artilheiros: Tottenham - N/A; Manchester City - Haaland, Semenyo.

O Manchester City, segundo colocado, viaja para enfrentar o Tottenham, 14º colocado, na tarde de domingo, visando reduzir ainda mais a diferença para o líder Arsenal.

O Tottenham conquistou apenas três pontos nos últimos cinco jogos da Premier League. Os Spurs estão agora apenas oito pontos acima da zona de rebaixamento. Eles perderam mais do que ganharam, o que está rapidamente se tornando uma tendência preocupante para o clube. Estão apenas quatro pontos melhor do que na temporada passada, quando terminaram em 17º.

Melhorar o desempenho em casa é uma necessidade absoluta. Eles perderam seis dos 11 jogos em casa até agora na temporada 2025/26. Além disso, venceram apenas uma vez diante de seus próprios torcedores desde meados de agosto.

Embora o City tenha vencido apenas dois dos seus últimos seis jogos, o time de Pep Guardiola está apenas quatro pontos atrás dos Gunners. Eles ainda são os principais artilheiros da Premier League, com 47 gols em 23 jogos. Eles também têm o segundo melhor recorde defensivo da liga, com média de 0,91 gols sofridos por jogo.

O City está cinco pontos melhor do que estava nesta fase na última temporada. No entanto, seu retorno de pontos nesta fase da campanha nas últimas sete temporadas ainda foi muito superior.

Escalações esperadas para Tottenham x Manchester City

Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Spence, Porro, Romero, van de Ven, Udogie, Bissouma, Gallagher, Odobert, Tel, Simons, Solanke;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Rodri, Silva, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland.

O City abrirá o placar e manterá a liderança

Com pouco valor em apostar na vitória direta do City neste fim de semana, exploramos o mercado HT-FT. O City marcou primeiro em quase dois terços (64%) dos seus jogos fora de casa até agora nesta temporada. O Tottenham também sofreu primeiro em 64% dos seus jogos em casa em 2025/26.

A média de tempo do primeiro gol do City fora de casa é de 27 minutos, bem abaixo da média de 33 minutos para times visitantes nesta temporada. Eles lideraram em 39% de todos os jogos fora de casa, o que é mais do que o dobro da média da liga para times visitantes (19%).

O City liderou no intervalo em 55% dos seus 11 jogos fora de casa. Enquanto isso, os Spurs ficaram atrás no intervalo em 45% dos seus jogos em casa. Os mercados de apostas acreditam que há apenas 40% de chance do City liderar no intervalo e vencer.

O City provavelmente abrirá o placar no primeiro tempo. Além disso, a média de 0,29 pontos por jogo dos Spurs quando sofrem primeiro em casa nos leva a acreditar que o mercado HT-FT é uma opção séria. Este parece ser o principal valor das nossas três previsões para Tottenham Hotspur x Manchester City.

Dica de aposta 1 para Tottenham x Manchester City: Intervalo/tempo integral: Manchester City/Manchester City, com odds de 2.50 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Tottenham x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Apostamos em mais um jogo sem sofrer gols

Um time manteve o gol sem sofrer em cada um dos últimos sete encontros da Premier League entre essas equipes no Tottenham. O City venceu nas suas duas últimas visitas ao norte de Londres sem sofrer gols. Antes disso, os Spurs conseguiram vencer quatro encontros em casa com o City consecutivamente sem sofrer um único gol.

Há uma boa chance do City conseguir um jogo sem sofrer gols na tarde de domingo. Eles venceram sem sofrer gols em 27% dos seus jogos da Premier League fora de casa. Isso está bem acima da média da liga de 15% para times visitantes.

Eles também mantiveram o gol sem sofrer em mais de um terço (36%) dos jogos fora de casa até agora nesta temporada. Eles sofrem 1,18 gols por jogo fora de casa, bem abaixo da média da liga de 1,56 para times visitantes. A média de pontos por jogo dos Spurs quando sofrem primeiro em casa é de apenas 0,29 pontos. Se o City assumir a liderança, eles podem fechar a defesa contra os anfitriões.

Com base nos dados de confrontos diretos dos últimos cinco ou seis anos, Ambas as Equipes para Marcar (Não) certamente deveria estar com odds reduzidas.

Dica de aposta 2 para Tottenham x Manchester City: Ambos os times marcam: não, com odds de 2.20 na Betano.

Cherki brilhará novamente

Rayan Cherki tem sido um sopro de ar fresco para o City, desde que chegou do Lyon no ano passado. O jogador de 22 anos tem estado em excelente forma até agora nesta temporada. Ele registrou nove contribuições para gols (2 gols e 7 assistências) em 18 aparições, com uma taxa de acerto de 50%.

Ele também marcou três gols em seis aparições na Champions League e quatro contribuições para gols em três jogos da Copa da Liga Inglesa. Tudo isso sugere que ele está em forma e tem impactado positivamente a linha de frente do City.

Os mercados de apostas acreditam que há apenas 47,62% de chance de Cherki marcar ou assistir neste fim de semana. Dada sua taxa de acerto de 50% e suas seis contribuições para gols nas últimas seis aparições, há valor aqui. Com Doku substituído devido a lesão na vitória da Champions League sobre o Galatasaray, Guardiola certamente optará por Cherki e Semenyo em cada flanco no domingo.